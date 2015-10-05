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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

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на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 326327328329> Додано: П'ят 02 тра, 2025 18:30

https://www.youtube.com/shorts/2dp5QBw7hMM допоможем малярисі? Востаннє редагувалось flyman в П'ят 02 тра, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 39422 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1600 раз. Подякували: 2827 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 22:58 rjkz написав: Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.

Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.

Есть мнение, что это после войны 2008 года. Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.Есть мнение, что это после войны 2008 года.

Тбілісі, ~90% грузинів розуміють та розмовляють російською, тільки іноді молодь не знає, але знають English. Тбілісі, ~90% грузинів розуміють та розмовляють російською, тільки іноді молодь не знає, але знають English. Water Повідомлень: 2967 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:00 ЛАД написав: И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена. И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.

Саме грузини? Саме грузини? Water Повідомлень: 2967 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 02 тра, 2025 23:20 Re: Психологія та інші цікавинки А де вечірні кавери з одеської електрички?

Де цей бродячий цирк? Hotab Повідомлень: 14917 З нами з: 15.02.09 Подякував: 397 раз. Подякували: 2375 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 00:43 Water написав: ЛАД написав: И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена. И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.

Саме грузини? Саме грузини? Согласно исследованию 2022 года, 19 % жителей страны владели русским языком на высоком уровне, а 16 % не знали вовсе[108]. Особенно сильно видна разница во владении русским языком между разными поколениями (см. таблицу ниже).



Уровень владения русским языком в Грузии среди жителей разного возраста[108]

Возраст Высокий Средний Элементарный Не владеют (не знают)

18—34 лет 8 % 38 % 31 % 23 %

35—54 лет 22 % 41 % 19 % 18 %

55+ лет 26 % 45 % 20 % 9 %

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F#%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8 ЛАД 2 Повідомлень: 34277 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 03:18 Wirująświatła написав: rjkz написав: Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.

И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.

И да, напоминает "стаю" детей улиц.

Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.

Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.

Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.

Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.

Бухать и курить без меня? Отлично! Как-то меня миновало то, о чем Вы пишите.И это при том, что у меня довольно широкая география жизни была в подростковом возрасте.И да, напоминает "стаю" детей улиц.Я не отрицаю, что был в большей степени "удобным" ребенком, книги читал, спортом занимался. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся.Но сказать, что был лишен дружбы или общества вне дома? Не было такого.Просто интересы были не "стайные". И надо было учиться уважать чужую частную жизнь. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты.Не скажу, что то, что она со временем отвалилась меня как-то огорчило.Бухать и курить без меня? Отлично! прежде всего спасибо за ваши рассказы о себе. тут народ такой зашифрованный, что рассказ о своей юности воспринимает как военную тайну. Вчера был приятно удивлен, что фейслесс посещал муз.школу. Теперь буду иначе с ним общаться о музыке.



Не всегда дворовые компании хорошо. Их кстати уже не осталось, но это другая тема.



Их преимущество - защита, быстрая социализация и обмен опытом. Там есть неписанные правила. "Кодекс пацана" если хотите. Туда принимают детей всех возрастов от 8 до 18. Не деля никого на сорта. Обижать малых, буллить СТРОГО запрещено. Кто такое сделает - уходит навсегда, с ним просто перестают здороваться.



Принято помогать друг другу, один подросток в нашей компании ушел из дома (конфликт с родителями), другой украл ключи от родительской дачи, дело было поздней осенью и мы его туда поселили. Вместе собирали дрова для печки, таскали еду из дома, раз в день к нему кто то ездил. Его искали менты, нас опрашивали, конечно никто его не сдал. Потом он сам решил вернуться и родителей попустило.



Мы знали родителей каждого члена группы. Часто зависали на чужих хатах. Родителей воспитывали так, чтобы было уважение "к банде". И оно было. Если кто то оставался на ночь или вместе ехали в мск/одессу всех отпускали даже малых 10 летних. Родители знали их накормят и защитят. Если бы не отпустили ребенок бы сам сбежал.



Вышесказанное - не про дружбу. Хотя вроде все признаки... но не все. Как пацаны начали устраивать семьи и работать тут "банда" и развалилась. Это был подростковый феномен. Который сошел на нет "естественным путём" оставив воспоминания о лучшем периоде жизни (все бывшие члены "банды" так считают, мы редко общаемся в вайбер группе)



Отдельные друзья остались. Как и кодекс помогать друг другу. Были ситуации когда у меня ломалось авто и надо было срочно 1куе для ремонта (4 зарплаты) мне именно друг детства их дал. Я их потом полгода отдавал.





Ну и другие, ездил ночью в одесский аэропорт кого то встречал по просьбе друга. Ездил в спб, когда друг нашел там по интернету невесту, для подстраховки. Причем решили ехать машиной, как сейчас помню идут они ночью вдвоём по набережной там где аврора, а я еду малым ходом короткими отрезками сзади, если какая то ситуация, чтобы быстро подъехать и их забрать. rjkz написав: И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты. И именно с дворовой компанией было непросто расставить акценты. акцент должен быть на компанию или вы "хвост". Иначе не получается, допустим нужна вам помощь - помогают все. Например, организовать день рождения (хата, стол накрыть) или даже познакомиться с девушкой, "прикрыть" вас с ней на дискотеке. А потом нужна помощь от вас, а вы такой "ну я не могу, занят, олимпиада, кружок макрамэ бла бла бла". Поэтому фейслесс верно вчера сказал, требовалась преданность. И при отсутствии лидера её требовали все даже от малых. rjkz написав: Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся. Не курил, алкоголь в самом конце школы меня коснулся. курить начал в вузе, алкоголь с 13ти с поездок в польшу. прикол этих банд в их добровольности. не хочешь курить - не кури. Но если куришь делись сигаретами со всеми. Пачка уходило за пару часов.



я был в 2х бандах (не одновременно ) одна была по восточным религиям (буддизм агни йога, Рерих (старший), Блаватская). Другая музыканты. Рядом были банды из качалок. Мы немного общались. Никаких прописок и мордобя. И лидера не было. Прийти в банду и уйти мог каждый. Было даже кто то приходил в беде, ему помогали, а потом он уходил. Что с чмо возьмёшь...





и вишенка на торт ваша любимая тема - буллинг. в неформальных группах его нет. Это невозможно, одному помогать, другого буллить. Буллинг процветает только в формальных группах. В среде одноклассников или коллег по спортивному кружку. От буллинга формальная группа не развалится, обычно буллинг - признак борьбы за статусы, распределение членов группы по сортам. Неформальная группа создавалась с целью общения/взаимопомощи сразу бы рухнула начнись там какое то гауно. rjkz написав: У Виталия свой опыт и он его проецирует на все общество. У Виталия свой опыт и он его проецирует на все общество. хотите чтобы я выложил простыни из книг о социальной психологии? каким то чудом мой опыт там тоже присутствует. Подростковые группы - типичное явление 80х90х годов. Да были разные как и люди все разные. Но принцип добровольности, неформальности и преданности группе соблюдался всегда, это отче наш. Были и подростки вне групп. Их буллили в школах, спорт.секциях. Нас не булили, знали что за каждого малолетку придут разбираться все члены его банды. Поэтому (мое мнение) те кто рос в групах - более умные. Их не щемили родители, одноклассники и вообще никто не щемил.



Думаете мало папаши (отчимы) получали по морде, за то что обидели своего сына из нашей банды? кровища было по всем стенам парадной. И всё. родители того малого больше не трогали.



и к слову. Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах. Возле палатки с хотдогом шаурмой стоит малой и у покупателей просит покушать. Хозяин палатки пробовал их гонять, но ему тихо обяснили что палатки хорошо горят если обижать младших. Играли на гитарах в электричке Одеса - Раздельная. прежде всего спасибо за ваши рассказы о себе. тут народ такой зашифрованный, что рассказ о своей юности воспринимает как военную тайну. Вчера был приятно удивлен, что фейслесс посещал муз.школу. Теперь буду иначе с ним общаться о музыке.Не всегда дворовые компании хорошо. Их кстати уже не осталось, но это другая тема.Их преимущество - защита, быстрая социализация и обмен опытом. Там есть неписанные правила. "Кодекс пацана" если хотите. Туда принимают детей всех возрастов от 8 до 18. Не деля никого на сорта. Обижать малых, буллить СТРОГО запрещено. Кто такое сделает - уходит навсегда, с ним просто перестают здороваться.Принято помогать друг другу, один подросток в нашей компании ушел из дома (конфликт с родителями), другой украл ключи от родительской дачи, дело было поздней осенью и мы его туда поселили. Вместе собирали дрова для печки, таскали еду из дома, раз в день к нему кто то ездил. Его искали менты, нас опрашивали, конечно никто его не сдал. Потом он сам решил вернуться и родителей попустило.Мы знали родителей каждого члена группы. Часто зависали на чужих хатах. Родителей воспитывали так, чтобы было уважение "к банде". И оно было. Если кто то оставался на ночь или вместе ехали в мск/одессу всех отпускали даже малых 10 летних. Родители знали их накормят и защитят. Если бы не отпустили ребенок бы сам сбежал.Вышесказанное - не про дружбу. Хотя вроде все признаки... но не все. Как пацаны начали устраивать семьи и работать тут "банда" и развалилась. Это был подростковый феномен. Который сошел на нет "естественным путём" оставив воспоминания о лучшем периоде жизни (все бывшие члены "банды" так считают, мы редко общаемся в вайбер группе)Отдельные друзья остались. Как и кодекс помогать друг другу. Были ситуации когда у меня ломалось авто и надо было срочно 1куе для ремонта (4 зарплаты) мне именно друг детства их дал. Я их потом полгода отдавал.Ну и другие, ездил ночью в одесский аэропорт кого то встречал по просьбе друга. Ездил в спб, когда друг нашел там по интернету невесту, для подстраховки. Причем решили ехать машиной, как сейчас помню идут они ночью вдвоём по набережной там где аврора, а я еду малым ходом короткими отрезками сзади, если какая то ситуация, чтобы быстро подъехать и их забрать.акцент должен быть на компанию или вы "хвост". Иначе не получается, допустим нужна вам помощь - помогают все. Например, организовать день рождения (хата, стол накрыть) или даже познакомиться с девушкой, "прикрыть" вас с ней на дискотеке. А потом нужна помощь от вас, а вы такой "ну я не могу, занят, олимпиада, кружок макрамэ бла бла бла". Поэтому фейслесс верно вчера сказал, требовалась преданность. И при отсутствии лидера её требовали все даже от малых.курить начал в вузе, алкоголь с 13ти с поездок в польшу. прикол этих банд в их добровольности. не хочешь курить - не кури. Но если куришь делись сигаретами со всеми. Пачка уходило за пару часов.я был в 2х бандах (не одновременно ) одна была по восточным религиям (буддизм агни йога, Рерих (старший), Блаватская). Другая музыканты. Рядом были банды из качалок. Мы немного общались. Никаких прописок и мордобя. И лидера не было. Прийти в банду и уйти мог каждый. Было даже кто то приходил в беде, ему помогали, а потом он уходил. Что с чмо возьмёшь...и вишенка на торт ваша любимая тема - буллинг. в неформальных группах его нет. Это невозможно, одному помогать, другого буллить. Буллинг процветает только в формальных группах. В среде одноклассников или коллег по спортивному кружку. От буллинга формальная группа не развалится, обычно буллинг - признак борьбы за статусы, распределение членов группы по сортам. Неформальная группа создавалась с целью общения/взаимопомощи сразу бы рухнула начнись там какое то гауно.хотите чтобы я выложил простыни из книг о социальной психологии? каким то чудом мой опыт там тоже присутствует. Подростковые группы - типичное явление 80х90х годов. Да были разные как и люди все разные. Но принцип добровольности, неформальности и преданности группе соблюдался всегда, это отче наш. Были и подростки вне групп. Их буллили в школах, спорт.секциях. Нас не булили, знали что за каждого малолетку придут разбираться все члены его банды. Поэтому (мое мнение) те кто рос в групах - более умные. Их не щемили родители, одноклассники и вообще никто не щемил.Думаете мало папаши (отчимы) получали по морде, за то что обидели своего сына из нашей банды? кровища было по всем стенам парадной. И всё. родители того малого больше не трогали.и к слову. Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах. Возле палатки с хотдогом шаурмой стоит малой и у покупателей просит покушать. Хозяин палатки пробовал их гонять, но ему тихо обяснили что палатки хорошо горят если обижать младших. Играли на гитарах в электричке Одеса - Раздельная.



Ну, собственно, о чем и говорил.

"Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью.

Несмотря на то, что я много где жил и ездил - такого со мной не происходило.

Может потому что я чуть старше Вас и мое подростковое время все еще пришлось на относительно спокойные 80-е (кроме конца).

Была дворовая компания....только вот пьянки (это уже после школы) происходили зачастую вместе с их родителями. Тут сделаю уточнение, как-то так случилось, что в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи. И их матери участвовали вместе с "детьми" (16+) в пьянках. Было и без родителей, когда матери на дежурствах (в основном медики). Курили прямо в квартирах и матери и их дети.

И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат".

Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп.

Чтобы кто-то кого-то именно буллил...не знаю.

Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут? Вообще по имени мало кого звали. Я уже всех и не вспомню, но самые безобидные были или на трасформации имени или фамилии. Одного кличка была по названию растения - не знаю почему, у другого - сказочный персонаж. У одного была сухая рука. Его называли по фамилии. Вот только его фамилия на районе стала дразниловкой. Если кто-то что-то сделал ненормально, то называли им. Нормально по имени называли единиц.

И при том, что очень много было неблагополучных, но дворовых стай не было.

Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных.

Я как-то воспринимаю, что, пусть даже в неполных семьях, пусть даже с пьянками и курением вместе с родителями с раннего возраста, но моя среда была более здоровой.

Да, я знал (не в Киеве) намного более неблагополучные случаи, но ни я с ними не имел ничего общего ни мое окружение.

Я как-то писал, что в одном городе, мой одноклассник, бичевал (бич, это примерно то-же что бомж. Только бич - это идейный бомж). А потом я слышал историю, что зарезал учителя. Благо, я в том городе долго не задержался. Ну, собственно, о чем и говорил."Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью.Несмотря на то, что я много где жил и ездил - такого со мной не происходило.Может потому что я чуть старше Вас и мое подростковое время все еще пришлось на относительно спокойные 80-е (кроме конца).Была дворовая компания....только вот пьянки (это уже после школы) происходили зачастую вместе с их родителями. Тут сделаю уточнение, как-то так случилось, что в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи. И их матери участвовали вместе с "детьми" (16+) в пьянках. Было и без родителей, когда матери на дежурствах (в основном медики). Курили прямо в квартирах и матери и их дети.И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат".Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп.Чтобы кто-то кого-то именно буллил...не знаю.Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут? Вообще по имени мало кого звали. Я уже всех и не вспомню, но самые безобидные были или на трасформации имени или фамилии. Одного кличка была по названию растения - не знаю почему, у другого - сказочный персонаж. У одного была сухая рука. Его называли по фамилии. Вот только его фамилия на районе стала дразниловкой. Если кто-то что-то сделал ненормально, то называли им. Нормально по имени называли единиц.И при том, что очень много было неблагополучных, но дворовых стай не было.Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных.Я как-то воспринимаю, что, пусть даже в неполных семьях, пусть даже с пьянками и курением вместе с родителями с раннего возраста, но моя среда была более здоровой.Да, я знал (не в Киеве) намного более неблагополучные случаи, но ни я с ними не имел ничего общего ни мое окружение.Я как-то писал, что в одном городе, мой одноклассник, бичевал (бич, это примерно то-же что бомж. Только бич - это идейный бомж). А потом я слышал историю, что зарезал учителя. Благо, я в том городе долго не задержался. rjkz

Повідомлень: 17300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 03:21 Faceless написав: О, нарешті побачив живого послідовника Блаватської.

Виявляється ви існуєте О, нарешті побачив живого послідовника Блаватської.Виявляється ви існуєте



Я был тоже удивлен, хотя знавал раньше, нно это были люди гораздо более старшего возраста.

Скажем так, в 90-х им было по 50+ лет.

Ни одного сверсника с такими наклонностями у меня не было. Родители сверсников - были. Я был тоже удивлен, хотя знавал раньше, нно это были люди гораздо более старшего возраста.Скажем так, в 90-х им было по 50+ лет.Ни одного сверсника с такими наклонностями у меня не было. Родители сверсников - были. rjkz

Повідомлень: 17300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 03:42 Wirująświatła написав: rjkz написав: Судя по всему, это про расийское общество, поэтому не несет особой ценности.

Это общество как кривое зеркало - все искажает.

И зачастую вырастают в уродливом обществе моральные уроды. Судя по всему, это про расийское общество, поэтому не несет особой ценности.Это общество как кривое зеркало - все искажает.И зачастую вырастают в уродливом обществе моральные уроды. давайте поисследуем американское общество) это будет новый интересный для меня кейс. Имхо % уродов во всех обществах одинаковый. Быть/не быть уродом - личный выбор каждого. Если этот выбор за человека делает общество, тогда должно быть общество гениев, условная Шамбала где собраны святые. Поскольку такого общества нет, значит и общества уродов тоже нет. Психика работает по одним и тем же правилам у всех особей.





ранее писал и давал видос как одну нашу беженку в Германии чуть не лишили родительских прав за намерение.. вернуться со своим ребенком в Украину. По их законам это считается "подвергание ребенка риску" и карается лишением прав. Миф о немецкой дерьмократии рухнул. Про США у меня аналогичное мнение. Трамп играет на стороне путина, фактичеки лишая обескровленную Украину помощи и что американское общество, как то возражает? Чем оно лучше руского. Что тем, что другим пофиг. давайте поисследуем американское общество) это будет новый интересный для меня кейс. Имхо % уродов во всех обществах одинаковый. Быть/не быть уродом - личный выбор каждого. Если этот выбор за человека делает общество, тогда должно быть общество гениев, условная Шамбала где собраны святые. Поскольку такого общества нет, значит и общества уродов тоже нет. Психика работает по одним и тем же правилам у всех особей.ранее писал и давал видос как одну нашу беженку в Германии чуть не лишили родительских прав за намерение.. вернутьсяребенком в Украину. По их законам это считается "подвергание ребенка риску" и карается лишением прав. Миф о немецкой дерьмократии рухнул. Про США у меня аналогичное мнение. Трамп играет на стороне путина, фактичеки лишая обескровленную Украину помощи и что американское общество, как то возражает? Чем оно лучше руского. Что тем, что другим пофиг.



Американское общество очень разношерстное.

Если брать условный Брайтон - это одно, если брать район с выходцами из Латинской Америки - это другое.

Если брать НЙ в целом - это совершенно другое.

Если брать пригороды - это тоже другое.

Если брать жизнь в условном Арканзасе - это тоже другое.

Все везде разное.

Этим США мне и нравится - разнообразие, в котором, если заморочиться изучением, можно подобрать то, что нравится именно тебе.

Как в фантастическом романе.

Трамп...он на самом деле далеко не всем нравится. И, в отличии от раши и х.ла, об этом никто не боится говорить. Не будет никто никого сажать в тюрьму за это.

Можно только испортить отношения со знакомыми/родственниками - трампистами.

Кому-то точно так-же не нравился Байден. И что?

Может Трампу и хотелось-бы быть таким-же диктатором как х.ло, но получится у него это или нет - пока вопрос открытый. Американское общество очень разношерстное.Если брать условный Брайтон - это одно, если брать район с выходцами из Латинской Америки - это другое.Если брать НЙ в целом - это совершенно другое.Если брать пригороды - это тоже другое.Если брать жизнь в условном Арканзасе - это тоже другое.Все везде разное.Этим США мне и нравится - разнообразие, в котором, если заморочиться изучением, можно подобрать то, что нравится именно тебе.Как в фантастическом романе.Трамп...он на самом деле далеко не всем нравится. И, в отличии от раши и х.ла, об этом никто не боится говорить. Не будет никто никого сажать в тюрьму за это.Можно только испортить отношения со знакомыми/родственниками - трампистами.Кому-то точно так-же не нравился Байден. И что?Может Трампу и хотелось-бы быть таким-же диктатором как х.ло, но получится у него это или нет - пока вопрос открытый. rjkz

Повідомлень: 17300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 03:44 fox767676 написав:

Я тут наблюдаю интересную картину.

Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.

Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.

Есть мнение, что это после войны 2008 года.



Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту



К сожалению, пока это не точно.

Пока в "росийскую орбиту" не вернутся только те грузины, которые эмигрировали из Грузии. Остальные в опасности. К сожалению, пока это не точно.Пока в "росийскую орбиту" не вернутся только те грузины, которые эмигрировали из Грузии. Остальные в опасности. rjkz

Повідомлень: 17300 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 03:48 rjkz написав: "Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью. "Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью. не отдают. у всех были родители и ссоры с ними не приветствовались. Если кого то не отпускали (например в Москву), вся банда шла к нему домой и уговаривала его родителей.



Эти банды - новый исторический феномен. Они не строились на праве силы (как в слове пацана). Мы хотели общения, самостоятельности и справедливости. К примеру, если кто то из своих получал по шее по делу, за него не заступались. Такого шо "ах вы ералаша убили, теперь война" у нас не было. Все понимали чем это чревато. И подставляться за чужую дурь не желали. rjkz написав: Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут ну это святое. увы прозвища кликухи были и не всегда приятные, одного пацана называли пися, много лет вподряд. Или миришься или уходишь. Чтобы кликуху меняли не помню. если прицепилась это уже навсегда и в другую банду она шла с тобой. rjkz написав: в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи я тут недавно анализировал из своих друзей (не путать с бандой - там были и недруги) из полной семьи был только я. rjkz написав: И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат".

Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп. И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат".Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп. я такое видел, но у нас матери не лезли в дела банды. rjkz написав: Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных. Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных. есть существенные отличия. мы ходили в чистой одежде, ночевали дома, посещали школу. Клей не нюхали. на беспризорщину это не тянет. Малые попрошайки явление вынужденное (странно, что никого не триггернуло, ах какой ужас заставляют детей воровать и попрошайничать, немедленно запретить все банды).



Общество возложило содержание детей/подростков на родителей, а если у них нет средств? До поездок в польшу я месяцами выпрашивал какую то одежду. Джинсы стоили целую зарплату. Где брать деньги подростку 12-18 если у родителей лишних нет?



Собственно, отчасти по причине общей несправедливости, в знак протеста, мы создавали своё справедливое сообщество. Свобода и справедливость были пожалуй главными нашими идеями. Никому из нас родители не могли запретить табак, алкоголь, поездки в одессу - ближайший крупный город. И секс не могли запретить, только он мало нас интересовал (ЛАД ку-ку созревшие и несозревшие вели себя одинаково, созревание не влияет на половое поведение и вообще социального значение не имеет, никого это не интересовало)..



я слишком радужно всё описываю. Было много и плохого. Конфликты внутри банды. Если не каждый день то часто. Кто то постоянно курил чужие сигареты, на 3й день это провоцировало конфликт. Какую музыку слушать, у каждого была любимая группа. Кому идти за бухлом, если это был вечер можно было нарваться на гопников. Кто то кассету взял и не вернул. Часть банды собралась у кого-то дома, а других не пригласили. Самые частые причины. Конфликты до драк не доходили, но были неприятными и атмосферу портили. не отдают. у всех были родители и ссоры с ними не приветствовались. Если кого то не отпускали (например в Москву), вся банда шла к нему домой и уговаривала его родителей.Эти банды - новый исторический феномен. Они не строились на праве силы (как в слове пацана). Мы хотели общения, самостоятельности и справедливости. К примеру, если кто то из своих получал по шее по делу, за него не заступались. Такого шо "ах вы ералаша убили, теперь война" у нас не было. Все понимали чем это чревато. И подставляться за чужую дурь не желали.ну это святое. увы прозвища кликухи были и не всегда приятные, одного пацана называли пися, много лет вподряд. Или миришься или уходишь. Чтобы кликуху меняли не помню. если прицепилась это уже навсегда и в другую банду она шла с тобой.я тут недавно анализировал из своих друзей (не путать с бандой - там были и недруги) из полной семьи был только я.я такое видел, но у нас матери не лезли в дела банды.есть существенные отличия. мы ходили в чистой одежде, ночевали дома, посещали школу. Клей не нюхали. на беспризорщину это не тянет. Малые попрошайки явление вынужденное (странно, что никого не триггернуло, ах какой ужас заставляют детей воровать и попрошайничать, немедленно запретить все банды).Общество возложило содержание детей/подростков на родителей, а если у них нет средств? До поездок в польшу я месяцами выпрашивал какую то одежду. Джинсы стоили целую зарплату. Где брать деньги подростку 12-18 если у родителей лишних нет?Собственно, отчасти по причине общей несправедливости, в знак протеста, мы создавали своё справедливое сообщество. Свобода и справедливость были пожалуй главными нашими идеями. Никому из нас родители не могли запретить табак, алкоголь, поездки в одессу - ближайший крупный город. И секс не могли запретить, только он мало нас интересовал (ЛАД ку-ку созревшие и несозревшие вели себя одинаково, созревание не влияет на половое поведение и вообще социального значение не имеет, никого это не интересовало)..я слишком радужно всё описываю. Было много и плохого. Конфликты внутри банды. Если не каждый день то часто. Кто то постоянно курил чужие сигареты, на 3й день это провоцировало конфликт. Какую музыку слушать, у каждого была любимая группа. Кому идти за бухлом, если это был вечер можно было нарваться на гопников. Кто то кассету взял и не вернул. Часть банды собралась у кого-то дома, а других не пригласили. Самые частые причины. Конфликты до драк не доходили, но были неприятными и атмосферу портили. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 04:11, всього редагувалось 5 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29761 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 326327328329> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3968

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34