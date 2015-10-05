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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Суб 03 тра, 2025 03:55
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
..........
Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?
Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?
Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?
Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше.
Насчет английского -Вы заблуждаетесь.
Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.
Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.
Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.
Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.
У него довольно свободный Инглиш.
В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.
Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.
Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо.
Я говорил именно о детях
, а не о подростках.
"80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш" - вы не сказали какого возраста. И что такое "в той или иной мере". Сейчас, по-моему, уже во всех школах учат с первого класса. Но для того, чтобы смотреть мультики и воспринимать информацию надо уже не учить инглиш, а знать его.
Я писал о мультиках (и др. детских передачах) именно как об источниках информации для детей.
Да и знания инглиша современными укр. подростками вы несколько преувеличиваете. Да, есть неплохо знающие, но в массе этого пока нет.
Извините, следовало уточнить.
Речь на тот момент шла о детях ДОшкольного возраста.
Я сейчас уже не вспомню от кого слышал эту историю.
Приехала в США одинокая мама с ребенком.
А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд.
И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ.
Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами.
"Инглиш он не знает совсем".
Ребенка взяли на собеседование...
"Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо".
Мультики ребенок смотрел на английском и испанском.
Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами.
Главное - как можно раньше.
Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его пожно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 04:47
то что подростковые банды исчезли для общества очень плохо. Где ребенку 13-18 искать социализацию и справедливость? как я уже говорил школьный класс и кружок это формальные группы, там нет справедливости, они ориентированы на другие цели.
Вот буллят мальчика (реже девочку), физически не бьют, криминала нет, портят одежду, плюют, обзывают, насмешки. Тащить в школу папу... и шо он им сделает понасмехается над ними? Криминала нет - угрожать нечем.
Подростковая банда могла бы выловить тех кто буллит по одному, навалять (не сильно) по рогам или просто напугать. Да и тех кто в банде не булили. Самая частая причина зачем шли в банду - за защитой. Общение, социализация это уже неожиданные бонусы.
Социализация туда же, это общение по интересам, новые знакомства, какой-то статус, авторитет. Класс - стабильное вещество, там редко бывают новенькие. И для общения по интересам нет пространства - короткие перемены. Внеклассные мероприятия бывали нечасто, но мне лично не хотелось видеть своих однокласников лишний раз, они мне за годы школы конкретно надоели/приелись.
Слишком разнородная масса для дружбы и социализации, вдобавок безидейная. Вы себе можете представить чтобы полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море? Абсурд. Для таких поездок нужны мозги и доверие, или тренер/воспитатель который все бытовые вопросы возьмёт на себя.
Потом удивляются почему в 18 нет мозгов. Потому что детям не давали самостоятельности. Все бытовые вопросы решали взрослые, были четкие правила - секс и алкоголь нельзя, читать книжки можно.
Современные дети и подростки напоминают мне квартирных собачек. Ухоженые, накормленные, подстриженные. Да их любят, но доверия к ним нет, на прогулку строго на поводке. Шоб не убежали от такой любви. Любовь без доверия - ноухау 21века.
Про поводок есть такие длинные на катушке с пружиной. Собака с одной стороны дороги, хозяин в 10метрах с другой, а ты такой на самокате едешь прямо на поводок.
До 13 я жил в селе. Там было 2 вида собак - на цепи, как правило злые и не социализированые. Признавали только хозяев. И собаки на свободном выгуле. Обычно общительные. Приходишь к кому то в гости, а его собака радостно бежит виляя хвостом посмотреть "кто ж там пришёл?". Член семьи, друг. Никакой агрессии. И никуда они не убегали.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 03 тра, 2025 08:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 06:03
ЛАД написав: fox767676 написав:
Я тут наблюдаю интересную картину.
Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.
Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.
Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту
И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.
Какие молодцы.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:40
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:43
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