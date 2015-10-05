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#<1 ... 326327328329 Додано: Суб 03 тра, 2025 03:55 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ..........

Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?

Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?

Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?

Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше. ..........Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше.



Насчет английского -Вы заблуждаетесь.

Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.

Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.

Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.

Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.

У него довольно свободный Инглиш.

В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.

Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.

Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо. Насчет английского -Вы заблуждаетесь.Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.У него довольно свободный Инглиш.В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо.

Я говорил именно о детях , а не о подростках.

"80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш" - вы не сказали какого возраста. И что такое "в той или иной мере". Сейчас, по-моему, уже во всех школах учат с первого класса. Но для того, чтобы смотреть мультики и воспринимать информацию надо уже не учить инглиш, а знать его.

Я писал о мультиках (и др. детских передачах) именно как об источниках информации для детей.

Да и знания инглиша современными укр. подростками вы несколько преувеличиваете. Да, есть неплохо знающие, но в массе этого пока нет. Я говорил именно о, а не о подростках."80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш" - вы не сказали какого возраста. И что такое "в той или иной мере". Сейчас, по-моему, уже во всех школах учат с первого класса. Но для того, чтобы смотреть мультики и воспринимать информацию надо уже не учить инглиш, а знать его.Я писал о мультиках (и др. детских передачах) именно как об источниках информации для детей.Да и знания инглиша современными укр. подростками вы несколько преувеличиваете. Да, есть неплохо знающие, но в массе этого пока нет.



Извините, следовало уточнить.

Речь на тот момент шла о детях ДОшкольного возраста.

Я сейчас уже не вспомню от кого слышал эту историю.

Приехала в США одинокая мама с ребенком.

А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд.

И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ.

Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами.

"Инглиш он не знает совсем".

Ребенка взяли на собеседование...

"Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо".

Мультики ребенок смотрел на английском и испанском.

Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами.

Главное - как можно раньше.

Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его пожно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП. Извините, следовало уточнить.Речь на тот момент шла о детях ДОшкольного возраста.Я сейчас уже не вспомню от кого слышал эту историю.Приехала в США одинокая мама с ребенком.А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд.И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ.Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами."Инглиш он не знает совсем".Ребенка взяли на собеседование..."Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо".Мультики ребенок смотрел на английском и испанском.Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами.Главное - как можно раньше.Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его пожно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП. rjkz

Повідомлень: 17301 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 04:47 то что подростковые банды исчезли для общества очень плохо. Где ребенку 13-18 искать социализацию и справедливость? как я уже говорил школьный класс и кружок это формальные группы, там нет справедливости, они ориентированы на другие цели.



Вот буллят мальчика (реже девочку), физически не бьют, криминала нет, портят одежду, плюют, обзывают, насмешки. Тащить в школу папу... и шо он им сделает понасмехается над ними? Криминала нет - угрожать нечем.



Подростковая банда могла бы выловить тех кто буллит по одному, навалять (не сильно) по рогам или просто напугать. Да и тех кто в банде не булили. Самая частая причина зачем шли в банду - за защитой. Общение, социализация это уже неожиданные бонусы.



Социализация туда же, это общение по интересам, новые знакомства, какой-то статус, авторитет. Класс - стабильное вещество, там редко бывают новенькие. И для общения по интересам нет пространства - короткие перемены. Внеклассные мероприятия бывали нечасто, но мне лично не хотелось видеть своих однокласников лишний раз, они мне за годы школы конкретно надоели/приелись.



Слишком разнородная масса для дружбы и социализации, вдобавок безидейная. Вы себе можете представить чтобы полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море? Абсурд. Для таких поездок нужны мозги и доверие, или тренер/воспитатель который все бытовые вопросы возьмёт на себя.



Потом удивляются почему в 18 нет мозгов. Потому что детям не давали самостоятельности. Все бытовые вопросы решали взрослые, были четкие правила - секс и алкоголь нельзя, читать книжки можно.



Современные дети и подростки напоминают мне квартирных собачек. Ухоженые, накормленные, подстриженные. Да их любят, но доверия к ним нет, на прогулку строго на поводке. Шоб не убежали от такой любви. Любовь без доверия - ноухау 21века.



Про поводок есть такие длинные на катушке с пружиной. Собака с одной стороны дороги, хозяин в 10метрах с другой, а ты такой на самокате едешь прямо на поводок.



До 13 я жил в селе. Там было 2 вида собак - на цепи, как правило злые и не социализированые. Признавали только хозяев. И собаки на свободном выгуле. Обычно общительные. Приходишь к кому то в гости, а его собака радостно бежит виляя хвостом посмотреть "кто ж там пришёл?". Член семьи, друг. Никакой агрессии. И никуда они не убегали. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 08:01, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 29764 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 06:03 ЛАД написав: fox767676 написав:

Я тут наблюдаю интересную картину.

Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.

Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.

Есть мнение, что это после войны 2008 года.



Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту

И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена. И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.



Какие молодцы. Какие молодцы. rjkz

Повідомлень: 17301 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8559 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 08:40 Wirująświatła

Повідомлень: 29764 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 08:43 Wirująświatła

Повідомлень: 29764 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 326327328329 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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