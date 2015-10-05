Додано: Суб 03 тра, 2025 04:47

то что подростковые банды исчезли для общества очень плохо. Где ребенку 13-18 искать социализацию и справедливость? как я уже говорил школьный класс и кружок это формальные группы, там нет справедливости, они ориентированы на другие цели.



Вот буллят мальчика (реже девочку), физически не бьют, криминала нет, портят одежду, плюют, обзывают, насмешки. Тащить в школу папу... и шо он им сделает понасмехается над ними? Криминала нет - угрожать нечем.



Подростковая банда могла бы выловить тех кто буллит по одному, навалять (не сильно) по рогам или просто напугать. Да и тех кто в банде не булили. Самая частая причина зачем шли в банду - за защитой. Общение, социализация это уже неожиданные бонусы.



Социализация туда же, это общение по интересам, новые знакомства, какой-то статус, авторитет. Класс - стабильное вещество, там редко бывают новенькие. И для общения по интересам нет пространства - короткие перемены. Внеклассные мероприятия бывали нечасто, но мне лично не хотелось видеть своих однокласников лишний раз, они мне за годы школы конкретно надоели/приелись.



Слишком разнородная масса для дружбы и социализации, вдобавок безидейная. Вы себе можете представить чтобы полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море? Абсурд. Для таких поездок нужны мозги и доверие, или тренер/воспитатель который все бытовые вопросы возьмёт на себя.



Потом удивляются почему в 18 нет мозгов. Потому что детям не давали самостоятельности. Все бытовые вопросы решали взрослые, были четкие правила - секс и алкоголь нельзя, читать книжки можно.



Современные дети и подростки напоминают мне квартирных собачек. Ухоженые, накормленные, подстриженные. Да их любят, но доверия к ним нет, на прогулку строго на поводке. Шоб не убежали от такой любви. Любовь без доверия - ноухау 21века.



Про поводок есть такие длинные на катушке с пружиной. Собака с одной стороны дороги, хозяин в 10метрах с другой, а ты такой на самокате едешь прямо на поводок.



До 13 я жил в селе. Там было 2 вида собак - на цепи, как правило злые и не социализированые. Признавали только хозяев. И собаки на свободном выгуле. Обычно общительные. Приходишь к кому то в гости, а его собака радостно бежит виляя хвостом посмотреть "кто ж там пришёл?". Член семьи, друг. Никакой агрессии. И никуда они не убегали.



пан Бандерлог это убедительный пример про истоки агрессии или надо ещё?