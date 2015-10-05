|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 03 тра, 2025 03:55
ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав:
..........
Сейчас интернет есть, но что это даст подростку?
Нет таких сайтов/форумов, которые им были бы интересны. Или, может, я не знаю?
Для малышей есть неплохие мультики - фиксики, малышарики, где рассказывают интересные вещи и о физике, и об астрономии. И они с удовольствием смотрят, хотя ещё не всё понимают. И это, кстати, российские мультики. Это к вопросу "подалі від рашкі". От этого тоже будем "подалі"? Или очень неплохой мультсериал "Лео и Тиг". Мне и самому его интересно смотреть. Наверняка есть англоязычные мультики такого плана, но наши дети английского не знают и мы вряд ли скоро дойдём до того, чтобы хорошо знали. Так может, не надо добиваться, чтобы не понимали и русского?
Не знаю, есть что-то подобное для детей постарше.
Насчет английского -Вы заблуждаетесь.
Пока мы еще были в Украине, 80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш.
Мой старший еще до первого класса уже занимался лангуаге и только на курсы ходил полтора года и там было много детей.
Как-то на мои курсы начали приходить подростки. При том как я усиленно учил Инглиш и был мотивирован подготовкой к эмиграции, но мне было очень далеко до детей, которые приходили и ... уходили, потому что им среди таких как я было нечего делать.
Сын моего друга не имеет никаких стремлений к эмиграции, заканчивает школу.
У него довольно свободный Инглиш.
В какой-то момент такие как я родители поняли, что лангуаге нужен в жизни и самый простой способ для ребенка его выучить - пик ап его в детстве.
Так физиологически устроено, что до 11 лет ребенок может подхватить иностранный язык практически без усилий. Потом, чем старше - тем тяжелее.
Так что современные дети и подростки таки спикают на Инглише неплохо.
Я говорил именно о детях
, а не о подростках.
"80% детей возраста моих в той или иной мере учили Инглиш" - вы не сказали какого возраста. И что такое "в той или иной мере". Сейчас, по-моему, уже во всех школах учат с первого класса. Но для того, чтобы смотреть мультики и воспринимать информацию надо уже не учить инглиш, а знать его.
Я писал о мультиках (и др. детских передачах) именно как об источниках информации для детей.
Да и знания инглиша современными укр. подростками вы несколько преувеличиваете. Да, есть неплохо знающие, но в массе этого пока нет.
Извините, следовало уточнить.
Речь на тот момент шла о детях ДОшкольного возраста.
Я сейчас уже не вспомню от кого слышал эту историю.
Приехала в США одинокая мама с ребенком.
А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд.
И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ.
Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами.
"Инглиш он не знает совсем".
Ребенка взяли на собеседование...
"Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо".
Мультики ребенок смотрел на английском и испанском.
Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами.
Главное - как можно раньше.
Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его пожно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17301
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8559 раз.
- Подякували: 5401 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
7
Додано: Суб 03 тра, 2025 04:47
то что подростковые банды исчезли для общества очень плохо. Где ребенку 13-18 искать социализацию и справедливость? как я уже говорил школьный класс и кружок это формальные группы, там нет справедливости, они ориентированы на другие цели.
Вот буллят мальчика (реже девочку), физически не бьют, криминала нет, портят одежду, плюют, обзывают, насмешки. Тащить в школу папу... и шо он им сделает понасмехается над ними? Криминала нет - угрожать нечем.
Подростковая банда могла бы выловить тех кто буллит по одному, навалять (не сильно) по рогам или просто напугать. Да и тех кто в банде не булили. Самая частая причина зачем шли в банду - за защитой. Общение, социализация это уже неожиданные бонусы.
Социализация туда же, это общение по интересам, новые знакомства, какой-то статус, авторитет. Класс - стабильное вещество, там редко бывают новенькие. И для общения по интересам нет пространства - короткие перемены. Внеклассные мероприятия бывали нечасто, но мне лично не хотелось видеть своих однокласников лишний раз, они мне за годы школы конкретно надоели/приелись.
Слишком разнородная масса для дружбы и социализации, вдобавок безидейная. Вы себе можете представить чтобы полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море? Абсурд. Для таких поездок нужны мозги и доверие, или тренер/воспитатель который все бытовые вопросы возьмёт на себя.
Потом удивляются почему в 18 нет мозгов. Потому что детям не давали самостоятельности. Все бытовые вопросы решали взрослые, были четкие правила - секс и алкоголь нельзя, читать книжки можно.
Современные дети и подростки напоминают мне квартирных собачек. Ухоженые, накормленные, подстриженные. Да их любят, но доверия к ним нет, на прогулку строго на поводке. Шоб не убежали от такой любви. Любовь без доверия - ноухау 21века.
Про поводок есть такие длинные на катушке с пружиной. Собака с одной стороны дороги, хозяин в 10метрах с другой, а ты такой на самокате едешь прямо на поводок.
До 13 я жил в селе. Там было 2 вида собак - на цепи, как правило злые и не социализированые. Признавали только хозяев. И собаки на свободном выгуле. Обычно общительные. Приходишь к кому то в гости, а его собака радостно бежит виляя хвостом посмотреть "кто ж там пришёл?". Член семьи, друг. Никакой агрессии. И никуда они не убегали.
пан Бандерлог это убедительный пример про истоки агрессии или надо ещё?
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 03 тра, 2025 10:28, всього редагувалось 2 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29766
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2480 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 06:03
ЛАД написав: fox767676 написав:
Я тут наблюдаю интересную картину.
Очень большой %% бывших граждан Грузии не говорят на языке.
Грузинский и английский. Люди "предпенсионного" возраста еще что-то помнят, но предпочитают на языке не говорить.
Есть мнение, что это после войны 2008 года.
Це їх не врятувало від повернення в російську орбіту
И, кстати, многие грузины не очень хорошо говорили по-русски даже в советские времена.
Какие молодцы.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17301
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8559 раз.
- Подякували: 5401 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
7
Додано: Суб 03 тра, 2025 08:40
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29766
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2480 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 08:43
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29766
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2480 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:05
Ну, підведемо підсумки.
Щоб EQ росло велике - треба в дитинстві кучкуватися в банду за схемою Віталіана.
Правда, що в мене, що в оточенні були максимум "дворові компанії", і теж якось виросли,теж ніби стали цілком самостійними. Хтозна, може EQ постраждало - не знаю, як то помірять.
Цікаво, Долярчик був у банді? Бо EQ зашкалює
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36036
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1484 раз.
- Подякували: 8188 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 09:20
Faceless
Щоб EQ росло велике - треба в дитинстві кучкуватися в банду за схемою Віталіана.
Головне - що це ж притрушено все «науково-психологічно». Не просто «а ми по електричкам бомжували з гітарами», підворовували, вчили молодших красти і , якщо попався, брехати/маніпулювати «дядя трогав за цвіркуна», а «так каже психологія, так треба».
Чому я і питав, коли наш психолог останній (чи може перший?) раз проходив тести на профпридатність? В моїй роботі як мінімум щорічне підтвердження ліцензії, як практичне, так і теоретичне. І це все при умові підтвердженої практики (виконання польотів) за минулий міжтестовий рік.
Тут чувак якось закінчив платний вуз на шкільного психолога, попрацював «на комбінаті», де «звільняв пачками робітників», жодної практики роботи по психології , жодних курсів чи перевірок знань, але вирішив що він психолог, бо на фінансовому форумі питають про кваліфікацію, і кимось же треба бути.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14920
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2375 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:01
Faceless написав:
Ну, підведемо підсумки.
Щоб EQ росло велике - треба в дитинстві кучкуватися в банду за схемою Віталіана.
Правда, що в мене, що в оточенні були максимум "дворові компанії", і теж якось виросли,теж ніби стали цілком самостійними. Хтозна, може EQ постраждало - не знаю, як то помірять.
Цікаво, Долярчик був у банді? Бо EQ зашкалює
причем тут eq к навыкам социализации и безопасности? Действительно у детей с РАС низкий eq, но дворовые компании его не исправят, он вообще не сможет там находиться.
eq нужен для понимания как себя вести, в бандах нет на стене правил и инструкций. Люди с высоким eq быстро схватывают принятые (неписанные) правила. Но есть и "тугие" которым приходилось объяснять, что курить чужие сигарет, крысить деньги на алкоголь бухая за чужой счёт - нехорошо, а кассеты надо иногда возвращать хозяину. У долярчика eq периодически падает в ноль. Высокий eq не означает что он высокий постоянно. Есть много внешних причин для его падения (помимо внутренних).
Отсутствие интереса к другим людям - 100% признак проблем с eq . Спросите у аутистов есть ли у них интерес к людям и дворовым компаниям. Ваше право считать это за норму, но если бы так было тысячу лет назад, человечество бы не выжило. Достижения цивилизации ложить хер на общество и при этом занимать должность, работать, получать какие то блага (зарплаты, пенсии, медицину). В моем понимании, ложишь хер на общество - селишься в лесу в землянке на полном самообеспечении.
Это не лично к вам, а ко всем кто считает что низкий eq - норма.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Суб 03 тра, 2025 10:23, всього редагувалось 4 разів.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29766
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2480 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:12
Wirująświatła
Отсутствие интереса к другим людям -
Відсутність емпатії до людей, які захищають персонажа, віддають своє життя і здоровʼя для нього і замість нього - це ознака якого eq?
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14920
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2375 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 10:12
Hotab написав:Faceless
Щоб EQ росло велике - треба в дитинстві кучкуватися в банду за схемою Віталіана.
Головне - що це ж притрушено все «науково-психологічно». Не просто «а ми по електричкам бомжували з гітарами», підворовували, вчили молодших красти і , якщо попався, брехати/маніпулювати «дядя трогав за цвіркуна», а «так каже психологія, так треба».
Чому я і питав, коли наш психолог останній (чи може перший?) раз проходив тести на профпридатність? В моїй роботі як мінімум щорічне підтвердження ліцензії, як практичне, так і теоретичне. І це все при умові підтвердженої практики (виконання польотів) за минулий міжтестовий рік.
Тут чувак якось закінчив платний вуз на шкільного психолога, попрацював «на комбінаті», де «звільняв пачками робітників», жодної практики роботи по психології , жодних курсів чи перевірок знань, але вирішив що він психолог, бо на фінансовому форумі питають про кваліфікацію, і кимось же треба бути.
Вы слишком суровы.
Перекос в сторону личного опыта присутствует, но проблема социализации стоит достаточно остро. Причем как среди детей и подростков, так и среди взрослых.
На свадьбе был вайфай, поэтому обошлось без драки.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 8145
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6427 раз.
- Подякували: 21503 раз.
-
-
Профіль
-
-
130
82
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|3968
|
|