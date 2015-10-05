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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 327328329330
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:14

  Hotab написав:Wirująświatła

Отсутствие интереса к другим людям -


Відсутність емпатії до людей, які захищають персонажа, віддають своє життя і здоровʼя для нього і замість нього - це ознака якого eq?

шото ты никак свою жизнь не отдашь только песдишь. к таким красаыцам (тут было другое слово) как ты с любым eq отношение хуёвое. я не прикрываюсь жизнями героев в своих историях. мозги включи хоть иногда. малых учили не воровать, а выживать, если рядом нет родителей. То что такой жлоб как ты малому 5 копеек не даст их и толкало на воровство. Тяжело такую причино следственную связь установить? или ты думаешь малой 12 лет полетел в африку и заработал на кампус?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 10:31, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:16

Re: Психологія та інші цікавинки

Hotab написав:Faceless

Щоб EQ росло велике - треба в дитинстві кучкуватися в банду за схемою Віталіана.


Головне - що це ж притрушено все «науково-психологічно». Не просто «а ми по електричкам бомжували з гітарами», підворовували, вчили молодших красти і , якщо попався, брехати/маніпулювати «дядя трогав за цвіркуна», а «так каже психологія, так треба».
Чому я і питав, коли наш психолог останній (чи може перший?) раз проходив тести на профпридатність? В моїй роботі як мінімум щорічне підтвердження ліцензії, як практичне, так і теоретичне. І це все при умові підтвердженої практики (виконання польотів) за минулий міжтестовий рік.
Тут чувак якось закінчив платний вуз на шкільного психолога, попрацював «на комбінаті», де «звільняв пачками робітників», жодної практики роботи по психології , жодних курсів чи перевірок знань, але вирішив що він психолог, бо на фінансовому форумі питають про кваліфікацію, і кимось же треба бути.
Я взагалі то без підколів
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:20

Re: Психологія та інші цікавинки

Новая форма полиции))

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Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:21

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Faceless написав:Ну, підведемо підсумки.
Щоб EQ росло велике - треба в дитинстві кучкуватися в банду за схемою Віталіана.
Правда, що в мене, що в оточенні були максимум "дворові компанії", і теж якось виросли,теж ніби стали цілком самостійними. Хтозна, може EQ постраждало - не знаю, як то помірять.
Цікаво, Долярчик був у банді? Бо EQ зашкалює

причем тут eq к навыкам социализации и безопасности? Действительно у детей с РАС низкий eq, но дворовые компании его не исправят, он вобще не сможет там находиться.

eq нужен для понимания как себя вести, в бандах нет на стене правил и инструкций. Люди с высоким eq быстро схватывают принятые (неписанные) правила. Но есть и "тугие" которым приходилось объяснять, что курить чужие сигарет, крысить деньги на алкоголь бухая за чужой счёт - нехорошо, а кассеты надо иногда возвращать хозяину. У долярчика eq периодически падает в ноль. Высокий eq не означает что он высокий постояно. Есть много внешних причин для его падения (помимо внутренних).

Отсутствие интереса к другим людям - 100% признак проблем с eq . Спросите у аутистов есть ли у них интерес к людям и дворовым компаниям. Ваше право считать это за норму, но есл бы так было тысячу лет назад человечество бы не выжило. Достижения цивилизации ложить хер на общество и при этом занимать должность, работать, получать какие то блага (зарплаты, пенсии, медицину). В моем понимании, ложишь хер на общество - селишься в лесу в землянке на полном самообеспечении.


Это не лично к вам, а ко всем кто считает что низкий eq - норма.
Може помиляюся, в мене EQ і навички соціялізації це десь дуже поряд. Бо не вміючи розуміти, зчитувати, передбачати емоції особливо не соціалізуєсся.
Аутистів в оточенні не пригадую, питати нема в кого.
Не класти хєр на суспільство/громаду це власне і є однією з ознак цивілізованости. Особливо в місцях компактного проживання, як то багатоповерхова забудова
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:22

Wirująświatła

малых учили не воровать, а выживать, если рядом нет родителей.


Так батьки ж були.
Просто згідно легенди ви ввалювались натовпом до батьків і «випрошували» дітей поїхати побомжувати і попідворовувати по електричкам і одеським притонам. При цьому за легендою гроші були лише у тебе (бо ти вже їздив у Польщу з 13 років) , а у решти не було. Але «за бухлом посилали»
Так навіщо дітей забирать у батьків «толпой», щоб вони були без грошей, ворували і підбухували?

класти хєр на суспільство/громаду це власне і є однією з ознак цивілізованости.


Оце і у мене дисонанс.
Про яке EQ буде йти мова, коли ти живеш по принципу «я» і «моя хата з краю»??
Нуль податків, нуль допомоги воюючій країні. Нуль емпатії до воїнів , які його захищають. «Я в доміке».
  Бетон написав:Новая форма полиции))

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Отсыл до «голубые»?))
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