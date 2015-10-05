Додано: Суб 03 тра, 2025 10:22



малых учили не воровать, а выживать, если рядом нет родителей.







класти хєр на суспільство/громаду це власне і є однією з ознак цивілізованости.





Бетон написав: Новая форма полиции))



Новая форма полиции))



или ты думаешь малой 12 лет полетел в африку и заработал на кампус?









к таким красавцам (тут было другое слово)





Так батьки ж були.Просто згідно легенди ви ввалювались натовпом до батьків і «випрошували» дітей поїхати побомжувати і попідворовувати по електричкам і одеським притонам. При цьому за легендою гроші були лише у тебе (бо ти вже їздив у Польщу з 13 років) , а у решти не було. Але «за бухлом посилали»Так навіщо дітей забирать у батьків «толпой», щоб вони були без грошей, ворували і підбухували?Оце і у мене дисонанс.Про яке EQ буде йти мова, коли ти живеш по принципу «я» і «моя хата з краю»??Нуль податків, нуль допомоги воюючій країні. Нуль емпатії до воїнів , які його захищають. «Я в доміке».Отсыл до «голубые»?))Я думаю якби «малой в 12 лет» ходив до школи та займався спортом (замість бомжувати зі старшими, які його вчать красти і брехати «дядя яйця трогав»), то у малого б після школи на прядок більше було б шансів «полетіти в Африку і заробити на кампус» (стати айтішником, чи хоч ким завгодно).Але ви йому проторили шлях до криміналу. Не факт що він ним стане, але скіли саме такі ви йому розкачували.А чому там було одне слово, а потім стало інше? ))Ти не стримав емоцій і запсіхував, а потім злякався, що будеш покараний? 😅