Додано: Суб 03 тра, 2025 12:03

чё то ЛАДа нету) в продолжени нашего с ним разговора о сексе и онанизме.



Представьте себе что половое созревание, онанизм и секс это 3 независимых государства. Созревание идет своим чередом и если оно не раннее и не позднее вообще проходит незаметно. Созревший мальчик не кидается на девушек, даже при их доступности. В одессе на пляже мы знакомились с девушками, играли в карты, волейбол, но никто не собирался тянуть их в кусты. Это никому было не нужно. Обнимашек и "лапаний" хватало с головой.



Онанизм возникает на фоне эмоциональной бедности когда угодно, даже в 3 года может. То есть ни к созреванию ни к сексу он отношентя не имеет. За исключением когда очень хочется, а никто не даёт. Таких называют "слабыми на передок" и в общей популяции их не много.



С сексом интереснее, он придуман для социализации, как награда за продолжение рода. Социализация не может возникать на ровном месте. Посадите незнакомых детей в песочницу каждый будет играть своей лопаткой. У подростка резко вырастает потребность в общении, что чревато опасностями получить по голове. Социализация в неформальную группу даёт общение и защиту.



Но в какой то момент эта потребность ослабевает, но выростает другая - любить и быть любимым, быть кому то нужным. Подростковая банда её не удовлетворяет.



При этом у женщин в 15-25 снова просыпается материнский инстинкт (впервые он просыпается когда девочка играет с куклами это важный этап её жизни). Таким образом секс та же социализация, но вместо "общение и защита" материнская потребность в детях, а так же мужская "любить и быть любимым".



Эти потребности открыты давным давно и сенсацией не являются. увязывать половое созревание с сексом или онанизмом некоректно. Прямых связей нет. И то и то другое может происходить до полового созревания. Кода там девочек выдавали замуж в 12? ну и других примеров в интернете навалом.