Додано: Суб 03 тра, 2025 12:42

Сибарит написав: А для социализации, как я понимаю, придуман групповой секс? А для социализации, как я понимаю, придуман групповой секс?

а что групповой секс никогда не существовал? к чему этот вопрос. К оценке что он невозможен или нехорош? я моральных оценок не даю это к бандерлогу. Природа не запрещает групповой, а так же однополый секс.теперь серьезно. выбрали вы партнершу для постояного негрупового секса, её родственники захотят с вами познакомиться? жить вы где будете в отдельной пещере или со своими/супруги родителями? точно не социализация? родственникам как удобнее, чтобы это был один мужчина или каждый день разный? природе без разницы. Есть потребность вот вам инструмент для её удвлетворения. Как именно вы её удовлетворите природу уже не интересует, иначе были бы ограничения на телесном уровне.ране я писал социализация инструмент для выживания. человек бы один сам по себе не выжил. У него нет силы и запаса жира как у медведя. с целью социализации природой были придуманы потребности - общение, защита, любить и быть любимым (в случае моногамии) какая то другая (в случае полигами). Чтобы их удовлетворить человек социализировался.