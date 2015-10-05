rjkz написав:Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных.
есть существенные отличия. мы ходили в чистой одежде, ночевали дома, посещали школу. Клей не нюхали. на беспризорщину это не тянет. Малые попрошайки явление вынужденное (странно, что никого не триггернуло, ах какой ужас заставляют детей воровать и попрошайничать, немедленно запретить все банды).
Общество возложило содержание детей/подростков на родителей, а если у них нет средств? До поездок в польшу я месяцами выпрашивал какую то одежду. Джинсы стоили целую зарплату. Где брать деньги подростку 12-18 если у родителей лишних нет?
Ваши "существенные отличия", не спорю, важны, но том не менее rjkz прав - гораздо ближе к беспризорникам. И как-то вы сильно путаете, смешивая в одну кучу 12 и 18 лет. 12 лет ещё подросток, даже ближе к ребёнку. Ему ещё, пожалуй, деньги и не нужны. 18 лет - подросток? Как по мне, сомнительно. Деньши уже может, и нужны, но уже может и заработать. А не посылать малолеток попрошайничать или воровать.
Собственно, отчасти по причине общей несправедливости, в знак протеста, мы создавали своё справедливое сообщество. Свобода и справедливость были пожалуй главными нашими идеями. Никому из нас родители не могли запретить табак, алкоголь, поездки в одессу - ближайший крупный город. И секс не могли запретить, только он мало нас интересовал (ЛАД ку-ку созревшие и несозревшие вели себя одинаково, созревание не влияет на половое поведение и вообще социального значение не имеет, никого это не интересовало).
Выделенное - один из признаков беспризорности, возможно, более существенный, чем наличие/отсутствие дома. Куковать вы можете сколько угодно. В "банде" они, может, и вели себя одинаково, но в то, что 12 и 18-летние одинаково не засматривались/не встречались/не гуляли и не хотели гулять с девушками разрешите вам не поверить. Разве что у вас подобралась компания импотентов.
И как-то вы сильно путаете, смешивая в одну кучу 12 и 18 лет. 12 лет ещё подросток, даже ближе к ребёнку
Там по легенді були і 10-річні. Які крали.
Wirująświatła написав: особенно когда прибегал другой пацан и говорил сейчас приедут его родители будем разбираться что вы там трогали. кое у кого лицо сияло от счастья от участия в таких разбирательствах) здоровый мужик держит шкета 10 лет и что то от него хочет... все всё понимали. после 12л пацаны уже не воровали. понимали что 10ти летнему сойдёт с рук то в 12-13 может иметь последствия.
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А для социализации, как я понимаю, придуман групповой секс?
В одеській електричці. З «лопоухим» , якого «никто никогда никого не булил » , але якщо йому не подобалось що він «лопоухий», то «пусть уходит, никто никого не держал».
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 тра, 2025 12:46, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит написав:А для социализации, как я понимаю, придуман групповой секс?
а что групповой секс никогда не существовал? к чему этот вопрос. К оценке что он невозможен или нехорош? я моральных оценок не даю это к бандерлогу. Природа не запрещает групповой, а так же однополый секс.
теперь серьезно. выбрали вы партнершу для постояного негрупового секса, её родственники захотят с вами познакомиться? жить вы где будете в отдельной пещере или со своими/супруги родителями? точно не социализация? родственникам как удобнее, чтобы это был один мужчина или каждый день разный? природе без разницы. Есть потребность вот вам инструмент для её удвлетворения. Как именно вы её удовлетворите природу уже не интересует, иначе были бы ограничения на телесном уровне.
ране я писал социализация инструмент для выживания. человек бы один сам по себе не выжил. У него нет силы и запаса жира как у медведя. с целью социализации природой были придуманы потребности - общение, защита, любить и быть любимым (в случае моногамии) какая то другая (в случае полигами). Чтобы их удовлетворить человек социализировался.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 12:56, всього редагувалось 5 разів.
rjkz написав:.......... Приехала в США одинокая мама с ребенком. А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд. И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ. Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами. "Инглиш он не знает совсем". Ребенка взяли на собеседование... "Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо". Мультики ребенок смотрел на английском и испанском. Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами. Главное - как можно раньше. Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его можно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП.
Можно и так. Но это всё-таки исключительный случай. Ребёнок был полностью оторван от родного языка и заняться было нечем, только слушал мультики. При этом, не знаю, сколько он потерял в получении другой информации (кроме языка). И это немного другой разговор. У нас была речь не об изучении языка, а именно о получении информации ребёнком о мире, о жизни и т.д. Согласитесь на языке, который ребёнок знает, это значительно проще и получит больше. В вашем примере было важнее именно изучение языка (хоть это было и вынужденно) - в школе ему придётся учиться именно на английском (или испанском?). И ещё момент у этого ребёнка не было возможности включить мультики на родном языке. Попробуйте заставить ребёнка слышать только английский, если он знает, что может включить родной язык. Давайте всё-таки обсуждать реальные ситуации, а не принципиальные возможности. А реально вы много знали семей в Украине, где дети-дошкольники могли одинаково свободно смотреть мультики на родном языке и на английском? Так это ещё учтите, что вы вращались явно не в нижних и даже, возможно, не в совсем средних слоях общества.