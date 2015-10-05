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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 330331332333>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:55

  ЛАД написав:
  rjkz написав:..........
Приехала в США одинокая мама с ребенком.
А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд.
И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ.
Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами.
"Инглиш он не знает совсем".
Ребенка взяли на собеседование...
"Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо".
Мультики ребенок смотрел на английском и испанском.
Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами.
Главное - как можно раньше.
Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его можно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП.

Можно и так. Но это всё-таки исключительный случай. Ребёнок был полностью оторван от родного языка и заняться было нечем, только слушал мультики. При этом, не знаю, сколько он потерял в получении другой информации (кроме языка).
И это немного другой разговор. У нас была речь не об изучении языка, а именно о получении информации ребёнком о мире, о жизни и т.д. Согласитесь на языке, который ребёнок знает, это значительно проще и получит больше. В вашем примере было важнее именно изучение языка (хоть это было и вынужденно) - в школе ему придётся учиться именно на английском (или испанском?).
И ещё момент у этого ребёнка не было возможности включить мультики на родном языке. Попробуйте заставить ребёнка слышать только английский, если он знает, что может включить родной язык.
Давайте всё-таки обсуждать реальные ситуации, а не принципиальные возможности.
А реально вы много знали семей в Украине, где дети-дошкольники могли одинаково свободно смотреть мультики на родном языке и на английском? Так это ещё учтите, что вы вращались явно не в нижних и даже, возможно, не в совсем средних слоях общества.

А мой сосед(75) говорит шо имеет за ночь 10 мулаток...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:57

  Hotab написав:Я так зрозумів Віталя нас підводить до того , чому його не цікавлять жінки.


больше всех на свете меня не интересуешь ты. 3 года ты пытаешь ко мне лезть всё никак не дойдёт
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 12:58, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:58

  Wirująświatła написав:то что подростковые банды исчезли для общества очень плохо. Где ребенку 13-18 искать социализацию и справедливость? как я уже говорил школьный класс и кружок это формальные группы, там нет справедливости, они ориентированы на другие цели.
..........?

У вас прямо поэтизация/романтизация банд.
Я понимаю, личный опыт и всё такое. Но полагаю, здесь большинство (если не все) выросли без таких "банд" и выросли вполне успешно.
А "полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море" - не знаю, где вы жили и откуда срывались, но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 12:59

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:А для социализации, как я понимаю, придуман групповой секс?
а что групповой секс никогда не существовал? к чему этот вопрос. К оценке что он невозможен или нехорош? я моральных оценок не даю это к бандерлогу. Природа не запрещает групповой, а так же однополый секс.
) у Вас знову якась незрозуміла персоніалізація природи) як природа може заборонити?
Для людини це девіантна поведінка, по природі людина серійномоногамна)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:01

  ЛАД написав:но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум
хо получали и не крапивой), потом приходили ребята постарше и разбивали папаше лицо об ступеньки за неуважение к своим детям. Мам не били а резали им всю одежду на лоскуты. Желание воспитывать сына крапивой куда то пропадало. Дурак тот кто думает что на его силу нет другой силы. За нашей бандой стояли ребята из качалки. А за них были качалки других районов. Папе с разбитой мордой менты бы сами сказали, что разбил по пьяни. Война из-за 2х придурков никому не была нужна. Я в т.ч. попадал в милицию и через 30 минут выходил из неё.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 13:10, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:06

  Banderlog написав:як природа може заборонити?
а как она запретила макакам убивать друг друга?
  Banderlog написав:
  Hotab написав:Я так зрозумів Віталя нас підводить до того , чому його не цікавлять жінки.
поки шо, явно цікавлять його тільки підлітки і макаки.) Все інше не входить в інтерес.

еще один желающий покопаться в мои трусах? собственной жены мало? нужны еще чьи то сексуальные откровения) лучше спросите чем она занималась в ваше отсутствие
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 13:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:06

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Я так зрозумів Віталя нас підводить до того , чому його не цікавлять жінки.


больше всех на свете меня не интересуешь ты. 3 года ты пытаешь ко мне лезть всё никак не дойдёт

Це не спрацює))
Я не потребую твоєї уваги, щоб тебе тролити :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:10

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум
хо получали и не крапивой), потом приходили ребята постарше и разбивали папаше лицо об ступеньки за неуважение к своим детям. Мам не били а резали им всю одежду на лоскуты. Желание воспитывать сына крапивой куда то пропадало. Дурак тот кто думает что на его силу нет другой силы. За нашей бандой стояли ребята из качалки. А за них были качалки других районов. Папе с разбитой мордой менты бы сами сказали, что разбил по пьяни.

Простите, но это уже точно уголовная банда.
И лечится уже не крапивой.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:13

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:18 лет - подросток?

https://goo.su/Zu7nee

Скоро "учёные" и "психологи" определят, что подростком надо считать 30 лет, а ребёнком до 20. И что?
И раз уж пошли ссылки, то, пожалуйста, https://surl.li/aeuccg раздел "Распространённость мастурбации", чтобы вы не считали это редкостью и девиацией.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 тра, 2025 13:23, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:18

  ЛАД написав:Простите, но это уже точно уголовная банда.
И лечится уже не крапивой.
какая статья? когда нас брали (в подобной ситуации ) мы объяснили ментам что квартирными кражами не занимаемся, женщин не насилуем, мотоциклы не угоняем. Отец обидел ребенка, мы обидели отца. Состава преступления нет, менты сказали спасибо за то что не грабим/не насилуем и отпустили. Даже они понимают когда по делу, а когда беспредел. Банда была защитой от буллинга и родителей, свою функцию она выполняла. Ваш вариант как 10-12л ребенку защитить себя от отца/отчима, который сильнее?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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