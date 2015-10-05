ЛАД написав:

rjkz написав: ..........

Приехала в США одинокая мама с ребенком.

А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд.

И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ.

Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами.

"Инглиш он не знает совсем".

Ребенка взяли на собеседование...

"Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо".

Мультики ребенок смотрел на английском и испанском.

Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами.

Главное - как можно раньше.

Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его можно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП. ..........Приехала в США одинокая мама с ребенком.А детские сады тут дорогие и не везде есть. А работать надо. Платить за рент надо, за продукты платить надо и тд.И вот она оставляла ребенка зачастую одного дома, включая мультики по ТВ.Когда пришло время идти в школу...она привела ребенка со словами."Инглиш он не знает совсем".Ребенка взяли на собеседование..."Вы знаете, Ваш ребенок понимает Инглиш и...Спэниш и вполне приемлемо".Мультики ребенок смотрел на английском и испанском.Это то, как дети становятся билингуалами и мультилингуалами.Главное - как можно раньше.Не надо иностранный язык УЧИТЬ. Его можно "ПОДХВАТИТЬ". Пик АП.

изучении языка

Можно и так. Но это всё-таки исключительный случай. Ребёнок был полностью оторван от родного языка и заняться было нечем, только слушал мультики. При этом, не знаю, сколько он потерял в получении другой информации (кроме языка).И это немного другой разговор. У нас была речь не об, а именно о получении информации ребёнком о мире, о жизни и т.д. Согласитесь на языке, который ребёнок знает, это значительно проще и получит больше. В вашем примере было важнее именно изучение языка (хоть это было и вынужденно) - в школе ему придётся учиться именно на английском (или испанском?).И ещё момент у этого ребёнка не было возможности включить мультики на родном языке. Попробуйте заставить ребёнка слышать только английский, если он знает, что может включить родной язык.Давайте всё-таки обсуждать реальные ситуации, а не принципиальные возможности.А реально вы много знали семей в Украине, где дети-дошкольники могли одинаково свободно смотреть мультики на родном языке и на английском? Так это ещё учтите, что вы вращались явно не в нижних и даже, возможно, не в совсем средних слоях общества.