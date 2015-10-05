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Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 330331332333
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:20

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:то чт
У вас прямо поэтизация/романтизация банд.
Я понимаю, личный опыт и всё такое. Но полагаю, здесь большинство (если не все) выросли без таких "банд" и выросли вполне успешно.
А "полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море" - не знаю, где вы жили и откуда срывались, но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум.
боюсь тут спочатку треба домовитись про понятія) що воно таке "банда"? Бо якісь дивні "бандити" які можуть нарватись на "гопніків"
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:22

  Banderlog написав:Бо якісь дивні "бандити" які можуть нарватись на "гопніків"
гопников мы боялись
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:23

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:18 лет - подросток?

https://goo.su/Zu7nee

Скоро "учёные" и "психологи" определят, что подростком надо считать 30 лет, а ребёнком до 20. И что?
И раз уж пошли ссылки, то, пожалуйста, https://surl.li/aeuccg раздел "Распространённость мастурбации", чтобы вы не считали это редкостью и девиацией.

а кто, вы должны определять?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:27

  ЛАД написав:И раз уж пошли ссылки, то, пожалуйста, https://surl.li/aeuccg раздел "Распространённость мастурбации", чтобы вы не считали это редкостью и девиацией.
исследование журнала «Нау» города Торонто выявило, . а журнал мурзилка что на эту тему написал? прикольный вы человек мнение ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст от 10 до 19 лет[2].) для вас не авторитет, а мнение журнала «Нау» города Торонто - авторитет)
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:28

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:то чт
У вас прямо поэтизация/романтизация банд.
Я понимаю, личный опыт и всё такое. Но полагаю, здесь большинство (если не все) выросли без таких "банд" и выросли вполне успешно.
А "полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море" - не знаю, где вы жили и откуда срывались, но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум.
боюсь тут спочатку треба домовитись про понятія) що воно таке "банда"? Бо якісь дивні "бандити" які можуть нарватись на "гопніків"
Это само собой.
Поэтому и беру всё время в кавычки. Похоже больше на игру в банду.
Но когда речь заходит о "наказании" родителей и "благодарности ментов", я уже теряюсь.
Становится похоже на какие-то неутолённые фантазии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:29

Banderlog

Бо якісь дивні "бандити" які можуть нарватись на "гопніків"


І не поважали спорт. Музичні бандити.
Які можуть замучити піснями до смерті .
Якась легенда, яка не витримує жодної перевірки і критики
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:30

  ЛАД написав:Становится похоже на какие-то неутолённые фантазии.
ваши фантазии про онанизм надеюсь утолённые? в каком возрасте начали и как часто занимались?
  ЛАД написав:о "наказании" родителей и "благодарности ментов",
3 подростка не могут столкнуть папашу по ступенькам? для этого надо минимум бригада рецидивистов? Менты знали что мы им проблем не доставляем, на нас никто не жаловался, кроме бабушек которые жаловались на всех. Надо было осадить да, потому что вам подростковые банды не нравятся)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 13:34, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 13:34

  Wirująświatła написав:еще один желающий покопаться в мои трусах?
ні найменшого не маю)
Тим більше, що я вважаю, що дорослими дівчат треба вважати років з 14.
так шо можете мене не стєснятись :lol: чи мож природа не запрєтіла Вам і більш ранній вік? :lol:
Думаю тут тема цікавіша ніж груповий і одностатевий.
Чи вважаєте Ви корисним секс підлітків з дорослими для успішної соціалізації?
Banderlog
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