Скоро "учёные" и "психологи" определят, что подростком надо считать 30 лет, а ребёнком до 20. И что? И раз уж пошли ссылки, то, пожалуйста, https://surl.li/aeuccg раздел "Распространённость мастурбации", чтобы вы не считали это редкостью и девиацией.
ЛАД написав:И раз уж пошли ссылки, то, пожалуйста, https://surl.li/aeuccg раздел "Распространённость мастурбации", чтобы вы не считали это редкостью и девиацией.
исследование журнала «Нау» города Торонто выявило, . а журнал мурзилка что на эту тему написал? прикольный вы человек мнение ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст от 10 до 19 лет[2].) для вас не авторитет, а мнение журнала «Нау» города Торонто - авторитет)
Wirująświatła написав:то чт У вас прямо поэтизация/романтизация банд. Я понимаю, личный опыт и всё такое. Но полагаю, здесь большинство (если не все) выросли без таких "банд" и выросли вполне успешно. А "полкласа без взрослых сорвались в Одессу на море" - не знаю, где вы жили и откуда срывались, но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум.
боюсь тут спочатку треба домовитись про понятія) що воно таке "банда"? Бо якісь дивні "бандити" які можуть нарватись на "гопніків"
Это само собой. Поэтому и беру всё время в кавычки. Похоже больше на игру в банду. Но когда речь заходит о "наказании" родителей и "благодарности ментов", я уже теряюсь. Становится похоже на какие-то неутолённые фантазии.
ЛАД написав:Становится похоже на какие-то неутолённые фантазии.
ваши фантазии про онанизм надеюсь утолённые? то что гопников боялись тоже фантазии? на самом деле мы их били арматурой да?
ЛАД написав:о "наказании" родителей и "благодарности ментов",
3 подростка не могут столкнуть папашу по ступенькам? для этого надо минимум бригада рецидивистов? Менты знали что мы им проблем не доставляем, на нас никто не жаловался, кроме бабушек которые жаловались на всех. Надо было посадить да, потому что вам подростковые банды не нравятся)
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 13:43, всього редагувалось 3 разів.
Wirująświatła написав:еще один желающий покопаться в мои трусах?
ні найменшого не маю) Тим більше, що я вважаю, що дорослими дівчат треба вважати років з 14. так шо можете мене не стєснятись чи мож природа не запрєтіла Вам і більш ранній вік? Думаю тут тема цікавіша ніж груповий і одностатевий. Чи вважаєте Ви корисним секс підлітків з дорослими для успішної соціалізації?
ЛАД написав:И раз уж пошли ссылки, то, пожалуйста, https://surl.li/aeuccg раздел "Распространённость мастурбации", чтобы вы не считали это редкостью и девиацией.
исследование журнала «Нау» города Торонто выявило, . а журнал мурзилка что на эту тему написал? прикольный вы человек мнение ВОЗ ( Всемирная организация здравоохранения определяет подростковый возраст от 10 до 19 лет[2].) для вас не авторитет, а мнение журнала «Нау» города Торонто - авторитет)
А там только данные журнала «Нау» города Торонто? Вам мало, не нравится русская Вики? Держите английскую - https://en.wikipedia.org/wiki/Masturbation Я понимаю, что это не "сфера ваших интересов", но не настолько же. Я не считаю, как Фрейд, что всё определяется сексом, но, думаю, никто не сомневается, что это важная часть жизни человека. И его психологии.
А насчёт возраста "подростков", то в вашей ссылке это признаёт не ВОЗ, а "Фонд Организации Объединённых Наций в области народонаселения (ЮНФПА)". Это всё же другая организация. И если даже ЮНФПА признаёт подростковый возраст до 19 лет, то он всё же различает "ранний подростковый возраст — 10—14 лет; поздний подростковый возраст — 15—19 лет". Отличия заметные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 03 тра, 2025 14:35, всього редагувалось 1 раз.