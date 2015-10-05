Banderlog написав:Чи вважаєте Ви корисним секс підлітків з дорослими для успішної соціалізації?
секс - личный выбор каждого, когда начинать и с кем. Мой ответ ни да ни нет.
Я говорю это всем родителям.
Те що ви говорите батькам мене менше цікавить. Більш цікаво, що Ви говорите підліткам? Що там з сексом з животними? Природа його ж наче теж не заборонила? А груповий секс з животними? Як він в плані соціалізації?
ЛАД написав:Выделенное - один из признаков беспризорности,
когда вы перестанете сочинять?
Де́тская беспризо́рность — социальное явление полного отстранения несовершеннолетнего от семьи, сопряжённое с утратой места жительства и занятий.
Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц;
Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания (бездомный).
Banderlog написав:Що там з сексом з животними? Природа його ж наче теж не заборонила? А груповий секс з животними? Як він в плані соціалізації?
с такими вопросами вам к психиатру. у них есть таблеточка что секса вам больше ни с кем не захочется)
сколько дерьма вскрыла эта ветка. огромное спасибо модерации за её создание. у одного все подростки дрочат с утра до ночи, другого интересует секс с животными.
з чого ви взяли?) Мене цікавить тільки, що Ви несете в середовище підлітків... про корисність підліткових банд для боротьби з булінгом і контролем батьків я вже зрозумів. Тепер хотілось уточнити, що розказує пан психолог діткам про секс в підлітковому віці?
ЛАД написав:И если даже ЮНФПА признаёт подростковый возраст до 19 лет, то он всё же различает "ранний подростковый возраст — 10—14 лет; поздний подростковый возраст — 15—19 лет". Отличия заметные.
ранее вы засомневались 18 л это подросток. Прогрессируете.
ЛАД написав:18 лет - подросток?
Виталя, признайтесь честно, вы такой психолог, как я балерина. Вам хочется быть психологом - верю. Вы много прочитали на эту тему - тоже могу поверить. Но то, что вы не знаете, какой возраст считается подростковым и путаете ВОЗ и ЮНФПА, который может руководствоваться не биологическими или психологическими критериями, а, например, социальными, исходя из того, что в развитых странах школу заканчивают как раз в 19 лет, не говорит в вашу пользу.
И ещё:
потом приходили ребята постарше и разбивали папаше лицо об ступеньки за неуважение к своим детям. Мам не били а резали им всю одежду на лоскуты. Желание воспитывать сына крапивой куда то пропадало. Дурак тот кто думает что на его силу нет другой силы. За нашей бандой стояли ребята из качалки.
3 подростка не могут столкнуть папашу по ступенькам? для этого надо минимум бригада рецидивистов?
Как-то всё плохо клеится. "столкнуть папашу по ступенькам" могут не "постарше" и не "качки". И разбитое лицо и порезанная одежда это вполне уголовные преступления, хоть и не "тяжёлые". И это называется : "Менты знали что мы им проблем не доставляем"? И на вас "никто не жаловался"? Это может быть, если вас сильно боялись.
Banderlog написав:Тепер хотілось уточнити, що розказує пан психолог діткам про секс в підлітковому віці?
с мозгами проблема? то что и всем. у меня нет отдельной библии для подростков, как бы вам не хотелось на меня что то навесить.
Wirująświatła написав:чё то ЛАДа нету) в продолжени нашего с ним разговора о сексе и онанизме.
Представьте себе что половое созревание, онанизм и секс это 3 независимых государства. Созревание идет своим чередом и если оно не раннее и не позднее вообще проходит незаметно. Созревший мальчик не кидается на девушек, даже при их доступности. В одессе на пляже мы знакомились с девушками, играли в карты, волейбол, но никто не собирался тянуть их в кусты. Это никому было не нужно. Обнимашек и "лапаний" хватало с головой.
Онанизм возникает на фоне эмоциональной бедности когда угодно, даже в 3 года может. То есть ни к созреванию ни к сексу он отношентя не имеет. За исключением когда очень хочется, а никто не даёт. Таких называют "слабыми на передок" и в общей популяции их не много.
С сексом интереснее, он придуман для социализации, как награда за продолжение рода. Социализация не может возникать на ровном месте. Посадите незнакомых детей в песочницу каждый будет играть своей лопаткой. У подростка резко вырастает потребность в общении, что чревато опасностями получить по голове. Социализация в неформальную группу даёт общение и защиту.
Но в какой то момент эта потребность ослабевает, но выростает другая - любить и быть любимым, быть кому то нужным. Подростковая банда её не удовлетворяет.
При этом у женщин в 15-25 снова просыпается материнский инстинкт (впервые он просыпается когда девочка играет с куклами это важный этап её жизни). Таким образом секс та же социализация, но вместо "общение и защита" материнская потребность в детях, а так же мужская "любить и быть любимым".
Эти потребности открыты давным давно и сенсацией не являются. увязывать половое созревание с сексом или онанизмом некоректно. Прямых связей нет. И то и то другое может происходить до полового созревания. Кода там девочек выдавали замуж в 12? ну и других примеров в интернете навалом.