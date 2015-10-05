ЛАД написав:Выделенное - один из признаков беспризорности,
когда вы перестанете сочинять?
Де́тская беспризо́рность — социальное явление полного отстранения несовершеннолетнего от семьи, сопряжённое с утратой места жительства и занятий.
Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц;
Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания (бездомный).
Виталик, может не стоит ссылаться на "Федеральный закон от 25 июня 1999 года"? Но даже если руководствоваться им, то безнадзорность можно рассматривать как первую стадию беспризорности. Ещё не полная, но уже близко.
сколько дерьма вскрыла эта ветка. огромное спасибо модерации за её создание. у одного все подростки дрочат с утра до ночи, другого интересует секс с животными.
Вы лишний раз доказываете, что вы никакой не психолог - реакции уж очень неадекватные. Я не говорил, что подростки "дрочат с утра до ночи", но то, что это не редкость, привёл вам ссылки - вам не понравилось в русской Вики, я дал ссылку на английскую. И никого тут не интересует секс с животными, интересовались, что вы говорите детям о сексе. Но у вас, похоже, вопросы секса больная тема. Практически отрицаете его роль в жизни и, когда заходит разговор на эту тему, быстро теряете самообладание.
вы обосрались сами себе и вытирайте сопли балерина. больше мне с вами не о чем разговаривать. ищите того кто соответствует вашему уровню интелекта. у нас на таких как вы говорили трепло. нихуя не знаете а корчите из себя умного.
ЛАД написав:И если бы вы были поближе, вы после таких слов совершенно случайно ударились бы лицом о ступеньку. И так несколько раз.
то есть в то что чей то папа может упасть на ступеньку вы не поверили, но мне этим же угрожаете) шизик. что с вас взять..
ЛАД написав:то безнадзорность можно рассматривать как первую стадию беспризорности.
вы такого слова "безнадзорность" до моей цитаты не знали, а теперь умничаете какая это стадия.
Згідно з Законом України “Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” від 2 червня 2005 р.: “Безпритульні діти – діти, які були вимушені залишити або самі залишили сім’ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання” . Остання позиція “...і не мають певного місця проживання”
Згідно з цим Законом, “бездоглядні” діти – діти, не забезпечені сприятливими умовами для фізичного, духовного та інтелектуального розвитку (матеріальне благополуччя сім’ї, належне виховання, догляд і дбайливе ставлення до дитини, здорова моральна атмосфера тощо).
мы всем этим были обеспечены так шо и тут со своими стадиями мимо кассы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 14:41, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła Мальчик, вы как были "членом банды", так и остались на том же уровне. А своей бумажкой можете подтереться. Судя по вашим реакциям, ни на что больше эта бумажка не годится. Хотя по виду она не годится даже для этого - слишком жесткая. И идите к макакам. Там вас пожалеют, согреют и успокоят. Даже сопельки вытрут.
Wirująświatła Виталик, я не угрожаю, я о вас же забочусь. Мы то с вами практически наверняка никогда не встретимся. А вот вы где-то можете ляпнуть такую фразу, не подумавши, а потом "неожиданно и случайно" можете "удариться лицом о ступеньку".
Faceless, можете снести всю эту муть сразу, ничего ценного здесь нет. Разве что полное развенчание психологии. Или психологов.
Banderlog написав:Тепер хотілось уточнити, що розказує пан психолог діткам про секс в підлітковому віці?
с мозгами проблема? то что и всем. у меня нет отдельной библии для подростков, как бы вам не хотелось на меня что то навесить.
Надіюсь ви не хотіли мене образити? ) звичайно в мене проблеми з мозгами бувають. Якщо з чимсь проблем зовсім нема значить ви використовуєте то в "півсили", або граєте явно не в своїй "ваговій категорії".
те ж то теж. Не треба хвилюватись. Я питаю, тільки , що саме Ви розказуєте про секс підліткам? Хоча вдогонку вже є ще одне- Чому це питання таке дражливе для вас?