Додано: Суб 03 тра, 2025 14:21

Wirująświatła написав: ЛАД написав: Выделенное - один из признаков беспризорности, Выделенное - один из признаков

когда вы перестанете сочинять?



Де́тская беспризо́рность — социальное явление полного отстранения несовершеннолетнего от семьи, сопряжённое с утратой места жительства и занятий.



Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц;



Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания (бездомный).



https://goo.su/8qr1U Де́тская беспризо́рность — социальное явление, сопряжённое с утратой места жительства и занятий.Безнадзорный — несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц;Беспризорный — безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места пребывания (бездомный). когда вы перестанете сочинять?

сколько дерьма вскрыла эта ветка. огромное спасибо модерации за её создание. у одного все подростки дрочат с утра до ночи, другого интересует секс с животными.

Виталик, может не стоит ссылаться на "Федеральный закон от 25 июня 1999 года"?Но даже если руководствоваться им, то безнадзорность можно рассматривать как первую стадию беспризорности. Ещё не полная, но уже близко.Вы лишний раз доказываете, что вы никакой не психолог - реакции уж очень неадекватные.Я не говорил, что подростки "дрочат с утра до ночи", но то, что это не редкость, привёл вам ссылки - вам не понравилось в русской Вики, я дал ссылку на английскую.И никого тут не интересует секс с животными, интересовались, что вы говорите детям о сексе.Но у вас, похоже, вопросы секса больная тема. Практически отрицаете его роль в жизни и, когда заходит разговор на эту тему, быстро теряете самообладание.