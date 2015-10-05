Ось вам для розрядки пісенька про друзів
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Додано: Суб 03 тра, 2025 14:54
Психологія та інші цікавинки
Ось вам для розрядки пісенька про друзів
Додано: Суб 03 тра, 2025 14:54
с чего вы взяли что я с ними общаюсь о сексе? как то не было такого кейса, проблемы пообщаться нет, только они с детства всё знают и без меня. А вот зачем вы ко мне с этим вопросом пристаёте наводит на мысль о ваших девиациях на сексуальную тему, почему вас это триггерит? 3й раз спрашиваете.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 03 тра, 2025 14:56
що і трєбувалось доказати.
Це не наука, це сєкта.
Диплом справжній.
Вони явно заражені ідеологією...
Помните?
пан психолог писав, що для інтернатної системи вони вороги? І це при тім що вони проникли і в саму систему. Але видно є нюанси)
Додано: Суб 03 тра, 2025 15:00
Тому що не чую відповіді.
Заодно цікаво, що саме лічно Ви, пан психолог вважаєте сексуальною девіацією? Що там заборонила природа?
Додано: Суб 03 тра, 2025 15:02
Banderlog вас триггерит что где то на марсе есть секс без вашего участия? так привыкайте. с такими девиациями вам скоро бомжихи будут дулю показывать.
Додано: Суб 03 тра, 2025 15:08
Banderlog
Южноукраинский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского??
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