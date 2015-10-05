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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 334335336337>
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:54

Психологія та інші цікавинки

Ось вам для розрядки пісенька про друзів

Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:54

  Banderlog написав:Я питаю, тільки , що саме Ви розказуєте про секс підліткам? Хоча вдогонку вже є ще одне-
с чего вы взяли что я с ними общаюсь о сексе? как то не было такого кейса, проблемы пообщаться нет, только они с детства всё знают и без меня. А вот зачем вы ко мне с этим вопросом пристаёте наводит на мысль о ваших девиациях на сексуальную тему, почему вас это триггерит? 3й раз спрашиваете.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 14:56

  ЛАД написав:Wirująświatła
Виталик, я не угрожаю, я о вас же забочусь.

ничего ценного здесь нет. Разве что полное развенчание психологии. Или психологов.

що і трєбувалось доказати.
Це не наука, це сєкта.
Диплом справжній.
Вони явно заражені ідеологією...
Помните?
пан психолог писав, що для інтернатної системи вони вороги? І це при тім що вони проникли і в саму систему. Але видно є нюанси)
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:00

  Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Я питаю, тільки , що саме Ви розказуєте про секс підліткам? Хоча вдогонку вже є ще одне-
почему вас это триггерит? 3й раз спрашиваете.

Тому що не чую відповіді.
Заодно цікаво, що саме лічно Ви, пан психолог вважаєте сексуальною девіацією? Що там заборонила природа?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:02

Banderlog вас триггерит что где то на марсе есть секс без вашего участия? так привыкайте. с такими девиациями вам скоро бомжихи будут дулю показывать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:08

Banderlog

Диплом справжній.


Южноукраинский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского??
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:10

  Wirująświatła написав:Banderlog вас триггерит что где то на марсе есть секс без вашего участия? так привыкайте. с такими девиациями вам скоро бомжихи будут дулю показывать.

Ви опять виляєте і намагаєтесь вивести мене на емоції. )
Відповідайте на питання.
Що таке сексуальна девіація?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:18

сразу видно у кого проблемы на сексуальной почве) даже всезнающий mmpi не нужен. суть ваших проблем не в отсутствии секса, в том что такими девиациями вы никому не нужны. Поскольку потребность любить и быть любимым осталась, это противоречие вызывает внутренний конфликт, который сейчас вы спроецировали сюда. На групповой психотерапии и не такое происходит, для меня ничего нового... если вы хотели меня удивить.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 15:30, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:29

  Hotab написав:Banderlog

Диплом справжній.


Южноукраинский государственный педагогический университет имени К. Д. Ушинского??
А где вы там сумели рассмотреть название вуза? Мне не удалось.
Или это предположение?
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 15:39

причиноследственные связи по диплому педа

  Wirująświatła написав: малых учили не воровать, а выживать, если рядом нет родителей. То что такой жлоб как ты малому 5 копеек не даст их и толкало на воровство. Тяжело такую причино следственную связь установить?





Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах.




Рассказы жлоба, привозившего тысячи из Польши в 13 лет, но отправлявшего детей воровать ему еду, #чтобыумеливыживать.
Hotab
 
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