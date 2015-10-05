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#<1 ... 334335336337 Додано: Суб 03 тра, 2025 16:00 Wirująświatła написав: вызывает внутренний конфликт, который сейчас вы спроецироваесли вы хотели меня удивить. вызывает внутренний конфликт, который сейчас вы спроецироваесли вы хотели меня удивить. путано й нєвразумітєльно говорите. зі мною треба попрощє, я все таки не психолог)

Вас дивувати не збирався,

і не думайте, що ви мене здивували тими кейсами)

Я працюю на публіку, щоб в пансьтва не лишалось ілюзій на рахунок психологів. Ваш вплив деструктивний для суспільства. путано й нєвразумітєльно говорите. зі мною треба попрощє, я все таки не психолог)Вас дивувати не збирався,і не думайте, що ви мене здивували тими кейсами)Я працюю на публіку, щоб в пансьтва не лишалось ілюзій на рахунок психологів. Ваш вплив деструктивний для суспільства. Banderlog

Повідомлень: 2579 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 68 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 16:35 Для разрядки анекдот.

- Люди обо мне плохого мнения. Написала в сети, что сломала руку. Только один человек спросил: "Какую, левую или правую?" Остальные задали вопрос: "Кому?" ЛАД 2 Повідомлень: 34291 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5314 раз. Подякували: 4839 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 16:47 ЛАД написав: Для разрядки анекдот.

Для разрядки анекдот. Психоанализ:



— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Ничего страшного, это распространенное явление. Мы со временем разберемся, откуда у вас появились эти ощущения, но для этого вам придется открыться и быть откровенным. Расскажите, в каком возрасте впервые у вас появились мысли о жопе?



Гештальт:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Расскажите подробно, что вы чувствуете прямо сейчас, когда говорите это? Не сдерживайте своих эмоций.



Гипнотерапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Спааать! У вас больше не чешется жопа!



Телесно-ориентированная терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

Терапевт молча чешет клиенту жопу.





Расстановки:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Вот этот человек — ваша жопа. А вот этот — жопа вашего прадедушки. Обнимите их и поплачьте вместе.



Арт-терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Давайте рисовать вашу жопу.



Провокативная терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Будешь ныть, еще получишь!



Когнитивно-поведенческая терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Как часто вы моете жопу?

— Что я с ней делаю?

— Понятно. Я дам вам технику для ежедневного выполнения. Через неделю расскажите о результатах.



Тренинг личностного роста:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Выйди за зону комфорта! Оденься трансвеститом, подойди к трем незнакомым людям и попроси почесать твою жопу!



Коучинг:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— А как бы ты хотел чтобы себя чувствовала твоя жопа в будущем? Какой результат тебе скажет, что ты этого достиг? Как ты поймешь это?







Йога:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Это не проработанная корневая чакра! Сядь в позу лотоса. Закрой глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Сфокусируй внимание на своей жопе. Направь свое дыхание в нее. Дыши жопой.



Женский тренинг:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Ты Богиня! Сиди на жопе и повторяй за мной: — Я Богиня! Я Богиня! Это твой мужчина виноват, что у тебя чешется и болит жопа! Ты достойна лучшего! Психоанализ:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Ничего страшного, это распространенное явление. Мы со временем разберемся, откуда у вас появились эти ощущения, но для этого вам придется открыться и быть откровенным. Расскажите, в каком возрасте впервые у вас появились мысли о жопе?Гештальт:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Расскажите подробно, что вы чувствуете прямо сейчас, когда говорите это? Не сдерживайте своих эмоций.Гипнотерапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Спааать! У вас больше не чешется жопа!Телесно-ориентированная терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.Терапевт молча чешет клиенту жопу.Расстановки:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Вот этот человек — ваша жопа. А вот этот — жопа вашего прадедушки. Обнимите их и поплачьте вместе.Арт-терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Давайте рисовать вашу жопу.Провокативная терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Будешь ныть, еще получишь!Когнитивно-поведенческая терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Как часто вы моете жопу?— Что я с ней делаю?— Понятно. Я дам вам технику для ежедневного выполнения. Через неделю расскажите о результатах.Тренинг личностного роста:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Выйди за зону комфорта! Оденься трансвеститом, подойди к трем незнакомым людям и попроси почесать твою жопу!Коучинг:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— А как бы ты хотел чтобы себя чувствовала твоя жопа в будущем? Какой результат тебе скажет, что ты этого достиг? Как ты поймешь это?Йога:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Это не проработанная корневая чакра! Сядь в позу лотоса. Закрой глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Сфокусируй внимание на своей жопе. Направь свое дыхание в нее. Дыши жопой.Женский тренинг:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Ты Богиня! Сиди на жопе и повторяй за мной: — Я Богиня! Я Богиня! Это твой мужчина виноват, что у тебя чешется и болит жопа! Ты достойна лучшего! Banderlog

Повідомлень: 2579 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 68 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 334335336337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3968

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34