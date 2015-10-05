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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:00

  Wirująświatła написав:вызывает внутренний конфликт, который сейчас вы спроецироваесли вы хотели меня удивить.
путано й нєвразумітєльно говорите. зі мною треба попрощє, я все таки не психолог)
Вас дивувати не збирався,
і не думайте, що ви мене здивували тими кейсами)
Я працюю на публіку, щоб в пансьтва не лишалось ілюзій на рахунок психологів. Ваш вплив деструктивний для суспільства.
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:35

Для разрядки анекдот.
- Люди обо мне плохого мнения. Написала в сети, что сломала руку. Только один человек спросил: "Какую, левую или правую?" Остальные задали вопрос: "Кому?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 16:47

  ЛАД написав:Для разрядки анекдот.
Психоанализ:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Ничего страшного, это распространенное явление. Мы со временем разберемся, откуда у вас появились эти ощущения, но для этого вам придется открыться и быть откровенным. Расскажите, в каком возрасте впервые у вас появились мысли о жопе?

Гештальт:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Расскажите подробно, что вы чувствуете прямо сейчас, когда говорите это? Не сдерживайте своих эмоций.

Гипнотерапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Спааать! У вас больше не чешется жопа!

Телесно-ориентированная терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
Терапевт молча чешет клиенту жопу.


Расстановки:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Вот этот человек — ваша жопа. А вот этот — жопа вашего прадедушки. Обнимите их и поплачьте вместе.

Арт-терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Давайте рисовать вашу жопу.

Провокативная терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Будешь ныть, еще получишь!

Когнитивно-поведенческая терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Как часто вы моете жопу?
— Что я с ней делаю?
— Понятно. Я дам вам технику для ежедневного выполнения. Через неделю расскажите о результатах.

Тренинг личностного роста:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Выйди за зону комфорта! Оденься трансвеститом, подойди к трем незнакомым людям и попроси почесать твою жопу!

Коучинг:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— А как бы ты хотел чтобы себя чувствовала твоя жопа в будущем? Какой результат тебе скажет, что ты этого достиг? Как ты поймешь это?



Йога:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Это не проработанная корневая чакра! Сядь в позу лотоса. Закрой глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Сфокусируй внимание на своей жопе. Направь свое дыхание в нее. Дыши жопой.

Женский тренинг:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Ты Богиня! Сиди на жопе и повторяй за мной: — Я Богиня! Я Богиня! Это твой мужчина виноват, что у тебя чешется и болит жопа! Ты достойна лучшего!
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  #<1 ... 334335336337
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