ЛАД написав:
Для разрядки анекдот.
Психоанализ:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Ничего страшного, это распространенное явление. Мы со временем разберемся, откуда у вас появились эти ощущения, но для этого вам придется открыться и быть откровенным. Расскажите, в каком возрасте впервые у вас появились мысли о жопе?
Гештальт:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Расскажите подробно, что вы чувствуете прямо сейчас, когда говорите это? Не сдерживайте своих эмоций.
Гипнотерапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Спааать! У вас больше не чешется жопа!
Телесно-ориентированная терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
Терапевт молча чешет клиенту жопу.
Расстановки:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Вот этот человек — ваша жопа. А вот этот — жопа вашего прадедушки. Обнимите их и поплачьте вместе.
Арт-терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Давайте рисовать вашу жопу.
Провокативная терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Будешь ныть, еще получишь!
Когнитивно-поведенческая терапия:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Как часто вы моете жопу?
— Что я с ней делаю?
— Понятно. Я дам вам технику для ежедневного выполнения. Через неделю расскажите о результатах.
Тренинг личностного роста:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Выйди за зону комфорта! Оденься трансвеститом, подойди к трем незнакомым людям и попроси почесать твою жопу!
Коучинг:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— А как бы ты хотел чтобы себя чувствовала твоя жопа в будущем? Какой результат тебе скажет, что ты этого достиг? Как ты поймешь это?
Йога:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Это не проработанная корневая чакра! Сядь в позу лотоса. Закрой глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Сфокусируй внимание на своей жопе. Направь свое дыхание в нее. Дыши жопой.
Женский тренинг:
— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.
— Ты Богиня! Сиди на жопе и повторяй за мной: — Я Богиня! Я Богиня! Это твой мужчина виноват, что у тебя чешется и болит жопа! Ты достойна лучшего!