Додано: Суб 03 тра, 2025 16:47

ЛАД написав: Для разрядки анекдот.

Для разрядки анекдот.

Психоанализ:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Ничего страшного, это распространенное явление. Мы со временем разберемся, откуда у вас появились эти ощущения, но для этого вам придется открыться и быть откровенным. Расскажите, в каком возрасте впервые у вас появились мысли о жопе?Гештальт:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Расскажите подробно, что вы чувствуете прямо сейчас, когда говорите это? Не сдерживайте своих эмоций.Гипнотерапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Спааать! У вас больше не чешется жопа!Телесно-ориентированная терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.Терапевт молча чешет клиенту жопу.Расстановки:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Вот этот человек — ваша жопа. А вот этот — жопа вашего прадедушки. Обнимите их и поплачьте вместе.Арт-терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Давайте рисовать вашу жопу.Провокативная терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Будешь ныть, еще получишь!Когнитивно-поведенческая терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Как часто вы моете жопу?— Что я с ней делаю?— Понятно. Я дам вам технику для ежедневного выполнения. Через неделю расскажите о результатах.Тренинг личностного роста:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Выйди за зону комфорта! Оденься трансвеститом, подойди к трем незнакомым людям и попроси почесать твою жопу!Коучинг:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— А как бы ты хотел чтобы себя чувствовала твоя жопа в будущем? Какой результат тебе скажет, что ты этого достиг? Как ты поймешь это?Йога:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Это не проработанная корневая чакра! Сядь в позу лотоса. Закрой глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Сфокусируй внимание на своей жопе. Направь свое дыхание в нее. Дыши жопой.Женский тренинг:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Ты Богиня! Сиди на жопе и повторяй за мной: — Я Богиня! Я Богиня! Это твой мужчина виноват, что у тебя чешется и болит жопа! Ты достойна лучшего!