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#<1 ... 334335336337 Додано: Суб 03 тра, 2025 16:00 Wirująświatła написав: вызывает внутренний конфликт, который сейчас вы спроецироваесли вы хотели меня удивить. вызывает внутренний конфликт, который сейчас вы спроецироваесли вы хотели меня удивить. путано й нєвразумітєльно говорите. зі мною треба попрощє, я все таки не психолог)

Вас дивувати не збирався,

і не думайте, що ви мене здивували тими кейсами)

Я працюю на публіку, щоб в пансьтва не лишалось ілюзій на рахунок психологів. Ваш вплив деструктивний для суспільства. путано й нєвразумітєльно говорите. зі мною треба попрощє, я все таки не психолог)Вас дивувати не збирався,і не думайте, що ви мене здивували тими кейсами)Я працюю на публіку, щоб в пансьтва не лишалось ілюзій на рахунок психологів. Ваш вплив деструктивний для суспільства. Banderlog

Повідомлень: 2580 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 70 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 16:35 Для разрядки анекдот.

- Люди обо мне плохого мнения. Написала в сети, что сломала руку. Только один человек спросил: "Какую, левую или правую?" Остальные задали вопрос: "Кому?" ЛАД 2 Повідомлень: 34291 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5315 раз. Подякували: 4840 раз. Профіль 2 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 16:47 ЛАД написав: Для разрядки анекдот.

Для разрядки анекдот. Психоанализ:



— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Ничего страшного, это распространенное явление. Мы со временем разберемся, откуда у вас появились эти ощущения, но для этого вам придется открыться и быть откровенным. Расскажите, в каком возрасте впервые у вас появились мысли о жопе?



Гештальт:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Расскажите подробно, что вы чувствуете прямо сейчас, когда говорите это? Не сдерживайте своих эмоций.



Гипнотерапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Спааать! У вас больше не чешется жопа!



Телесно-ориентированная терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

Терапевт молча чешет клиенту жопу.





Расстановки:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Вот этот человек — ваша жопа. А вот этот — жопа вашего прадедушки. Обнимите их и поплачьте вместе.



Арт-терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Давайте рисовать вашу жопу.



Провокативная терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Будешь ныть, еще получишь!



Когнитивно-поведенческая терапия:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Как часто вы моете жопу?

— Что я с ней делаю?

— Понятно. Я дам вам технику для ежедневного выполнения. Через неделю расскажите о результатах.



Тренинг личностного роста:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Выйди за зону комфорта! Оденься трансвеститом, подойди к трем незнакомым людям и попроси почесать твою жопу!



Коучинг:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— А как бы ты хотел чтобы себя чувствовала твоя жопа в будущем? Какой результат тебе скажет, что ты этого достиг? Как ты поймешь это?







Йога:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Это не проработанная корневая чакра! Сядь в позу лотоса. Закрой глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Сфокусируй внимание на своей жопе. Направь свое дыхание в нее. Дыши жопой.



Женский тренинг:

— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.

— Ты Богиня! Сиди на жопе и повторяй за мной: — Я Богиня! Я Богиня! Это твой мужчина виноват, что у тебя чешется и болит жопа! Ты достойна лучшего! Психоанализ:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Ничего страшного, это распространенное явление. Мы со временем разберемся, откуда у вас появились эти ощущения, но для этого вам придется открыться и быть откровенным. Расскажите, в каком возрасте впервые у вас появились мысли о жопе?Гештальт:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Расскажите подробно, что вы чувствуете прямо сейчас, когда говорите это? Не сдерживайте своих эмоций.Гипнотерапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Спааать! У вас больше не чешется жопа!Телесно-ориентированная терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.Терапевт молча чешет клиенту жопу.Расстановки:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Вот этот человек — ваша жопа. А вот этот — жопа вашего прадедушки. Обнимите их и поплачьте вместе.Арт-терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Давайте рисовать вашу жопу.Провокативная терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Будешь ныть, еще получишь!Когнитивно-поведенческая терапия:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Как часто вы моете жопу?— Что я с ней делаю?— Понятно. Я дам вам технику для ежедневного выполнения. Через неделю расскажите о результатах.Тренинг личностного роста:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Выйди за зону комфорта! Оденься трансвеститом, подойди к трем незнакомым людям и попроси почесать твою жопу!Коучинг:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— А как бы ты хотел чтобы себя чувствовала твоя жопа в будущем? Какой результат тебе скажет, что ты этого достиг? Как ты поймешь это?Йога:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Это не проработанная корневая чакра! Сядь в позу лотоса. Закрой глаза. Глубокий вдох, медленный выдох. Сфокусируй внимание на своей жопе. Направь свое дыхание в нее. Дыши жопой.Женский тренинг:— Вы знаете, у меня чешется и болит жопа.— Ты Богиня! Сиди на жопе и повторяй за мной: — Я Богиня! Я Богиня! Это твой мужчина виноват, что у тебя чешется и болит жопа! Ты достойна лучшего! Banderlog

Повідомлень: 2580 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 70 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 20:45 Re: Психологія та інші цікавинки Воуки розстроїли сьогодні «меломана», то будемо без вечірніх пісень?

Невдячні.. Hotab Повідомлень: 14936 З нами з: 15.02.09 Подякував: 399 раз. Подякували: 2377 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 22:04 Wirująświatła написав: rjkz написав: "Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью. "Уличные стаи" или "банды" - как хотите называйте.Немного (или много) даже отдает беспризорностью. не отдают. у всех были родители и ссоры с ними не приветствовались. Если кого то не отпускали (например в Москву), вся банда шла к нему домой и уговаривала его родителей.



Эти банды - новый исторический феномен. Они не строились на праве силы (как в слове пацана). Мы хотели общения, самостоятельности и справедливости. К примеру, если кто то из своих получал по шее по делу, за него не заступались. Такого шо "ах вы ералаша убили, теперь война" у нас не было. Все понимали чем это чревато. И подставляться за чужую дурь не желали. rjkz написав: Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут Но если было к чему прицепиться, то давали прозвище и не всегда оно было безобидное. Наверное подростку с большими ушами не очень приятно, что его "ушастым" зовут ну это святое. увы прозвища кликухи были и не всегда приятные, одного пацана называли пися, много лет вподряд. Или миришься или уходишь. Чтобы кликуху меняли не помню. если прицепилась это уже навсегда и в другую банду она шла с тобой. rjkz написав: в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи в доме, где я жил, не знаю почему, но у большинства были неполные семьи я тут недавно анализировал из своих друзей (не путать с бандой - там были и недруги) из полной семьи был только я. rjkz написав: И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат".

Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп. И отношениие к матерям было благоговейное. Фактически, они входили в наши компании. Конечно, не в части игры в футбол или "квадрат".Впоследствии посиделки переросли в преферанс под алкоголь, видеофильмы под алкоголь и тп. я такое видел, но у нас матери не лезли в дела банды. rjkz написав: Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных. Я повторюсь, то, что Вы описали, подойдет для фильмов о беспризорных. есть существенные отличия. мы ходили в чистой одежде, ночевали дома, посещали школу. Клей не нюхали. на беспризорщину это не тянет. Малые попрошайки явление вынужденное (странно, что никого не триггернуло, ах какой ужас заставляют детей воровать и попрошайничать, немедленно запретить все банды).



Общество возложило содержание детей/подростков на родителей, а если у них нет средств? До поездок в польшу я месяцами выпрашивал какую то одежду. Джинсы стоили целую зарплату. Где брать деньги подростку 12-18 если у родителей лишних нет?



Собственно, отчасти по причине общей несправедливости, в знак протеста, мы создавали своё справедливое сообщество. Свобода и справедливость были пожалуй главными нашими идеями. Никому из нас родители не могли запретить табак, алкоголь, поездки в одессу - ближайший крупный город. И секс не могли запретить, только он мало нас интересовал (ЛАД ку-ку созревшие и несозревшие вели себя одинаково, созревание не влияет на половое поведение и вообще социального значение не имеет, никого это не интересовало)..



я слишком радужно всё описываю. Было много и плохого. Конфликты внутри банды. Если не каждый день то часто. Кто то постоянно курил чужие сигареты, на 3й день это провоцировало конфликт. Какую музыку слушать, у каждого была любимая группа. Кому идти за бухлом, если это был вечер можно было нарваться на гопников. Кто то кассету взял и не вернул. Часть банды собралась у кого-то дома, а других не пригласили. Самые частые причины. Конфликты до драк не доходили, но были неприятными и атмосферу портили. не отдают. у всех были родители и ссоры с ними не приветствовались. Если кого то не отпускали (например в Москву), вся банда шла к нему домой и уговаривала его родителей.Эти банды - новый исторический феномен. Они не строились на праве силы (как в слове пацана). Мы хотели общения, самостоятельности и справедливости. К примеру, если кто то из своих получал по шее по делу, за него не заступались. Такого шо "ах вы ералаша убили, теперь война" у нас не было. Все понимали чем это чревато. И подставляться за чужую дурь не желали.ну это святое. увы прозвища кликухи были и не всегда приятные, одного пацана называли пися, много лет вподряд. Или миришься или уходишь. Чтобы кликуху меняли не помню. если прицепилась это уже навсегда и в другую банду она шла с тобой.я тут недавно анализировал из своих друзей (не путать с бандой - там были и недруги) из полной семьи был только я.я такое видел, но у нас матери не лезли в дела банды.есть существенные отличия. мы ходили в чистой одежде, ночевали дома, посещали школу. Клей не нюхали. на беспризорщину это не тянет. Малые попрошайки явление вынужденное (странно, что никого не триггернуло, ах какой ужас заставляют детей воровать и попрошайничать, немедленно запретить все банды).Общество возложило содержание детей/подростков на родителей, а если у них нет средств? До поездок в польшу я месяцами выпрашивал какую то одежду. Джинсы стоили целую зарплату. Где брать деньги подростку 12-18 если у родителей лишних нет?Собственно, отчасти по причине общей несправедливости, в знак протеста, мы создавали своё справедливое сообщество. Свобода и справедливость были пожалуй главными нашими идеями. Никому из нас родители не могли запретить табак, алкоголь, поездки в одессу - ближайший крупный город. И секс не могли запретить, только он мало нас интересовал (ЛАД ку-ку созревшие и несозревшие вели себя одинаково, созревание не влияет на половое поведение и вообще социального значение не имеет, никого это не интересовало)..я слишком радужно всё описываю. Было много и плохого. Конфликты внутри банды. Если не каждый день то часто. Кто то постоянно курил чужие сигареты, на 3й день это провоцировало конфликт. Какую музыку слушать, у каждого была любимая группа. Кому идти за бухлом, если это был вечер можно было нарваться на гопников. Кто то кассету взял и не вернул. Часть банды собралась у кого-то дома, а других не пригласили. Самые частые причины. Конфликты до драк не доходили, но были неприятными и атмосферу портили.



Чувствуется ностальгия в этих воспоминаниях.

У меня нет никакой ностальгии по уличным/дворовым/школьным/институским друзьям.

Было-бы им интересно со мной поддерживать какую-то связь - могли-б. Один одноклассник мне периодически звонил, но у меня не было большого желания вспоминать школьные годы и со временем это прекратилось. Пару раз собирались на квартире у одного из одноклассников, ну узнал я что в своем большинстве у всез судьба сложилась не ахти как, некоторых уже не было на тот момент на этом свете. Собственно, не был удивлен. Кого-то было жаль, кого-то совсем нет и в целом было пох.

С дворовой компанией - ну, как-то попробовал совместить с той компанией, с которой общались с тогда еще будущей женой, не совместилось. Это были совершенно разные ...даже не знаю как сказать...может интеллектуальные ...уровни. Как-бы там Долярчик не сводил все к деньгамм, но ВО, даже не всегда нужное, накладывает свой отпечаток. Интеллектуальный. Из моей дворовой компании только один пацан, хоть и не имел ВО и прогуливал школу, но был просто начитанный и действительно умный. Потенциально умный. Не знаю как сложилась его жизнь, но если-бы его мама смогла дать ему ВО, то он мог-бы добиться многого.

А так, вроде его хобби стало его профессией, но это не очень востребованная работа. Надеюсь, его жизнь и жизнь его детей сложилась.

Остальные? Ну, скажем, слишком примитивные. Чтобы было понятно насколько, из остальных самый "успешный" закончил военное училище, но спился и его жена с ребенком от него ушли. Что было с ним потом - не знаю и не интересно. Кто-то гайки крутил в гаражных "сто".

С институтскими иногда встречались, с одним время от времени созваниваюсь. Но там такая-же ситуация как и у меня - работа и семья отодвинули все на задний план. Причем, я эту ситуацию рассматриваю как позитивную. Все ценят семью.

И наша институтская компания все были на свадьбах друг у друга. Это было именно то, чем мы хотели поделиться с теми, кто с тобой "на одной волне". Не было там ни дворовых друзей ни одноклассников моих.

Я вот все думаю...похоже, что это отпечаток из детства, у кого были привязанности с родителями (назовем это материнско-отцовско-ребенковской любовью), то и у нас всех такие-же отношения в семьях. Кого воспитывала улица на 99%, наверное, не способен ценить свою семью. Пардон, если кого обидел, тема сложная, возможно, наши нынешние модели поведения заложены в нашем детстве. И, возможно, мы сможем передать то хорошее, что в нас есть, нашим детям. Чувствуется ностальгия в этих воспоминаниях.У меня нет никакой ностальгии по уличным/дворовым/школьным/институским друзьям.Было-бы им интересно со мной поддерживать какую-то связь - могли-б. Один одноклассник мне периодически звонил, но у меня не было большого желания вспоминать школьные годы и со временем это прекратилось. Пару раз собирались на квартире у одного из одноклассников, ну узнал я что в своем большинстве у всез судьба сложилась не ахти как, некоторых уже не было на тот момент на этом свете. Собственно, не был удивлен. Кого-то было жаль, кого-то совсем нет и в целом было пох.С дворовой компанией - ну, как-то попробовал совместить с той компанией, с которой общались с тогда еще будущей женой, не совместилось. Это были совершенно разные ...даже не знаю как сказать...может интеллектуальные ...уровни. Как-бы там Долярчик не сводил все к деньгамм, но ВО, даже не всегда нужное, накладывает свой отпечаток. Интеллектуальный. Из моей дворовой компании только один пацан, хоть и не имел ВО и прогуливал школу, но был просто начитанный и действительно умный. Потенциально умный. Не знаю как сложилась его жизнь, но если-бы его мама смогла дать ему ВО, то он мог-бы добиться многого.А так, вроде его хобби стало его профессией, но это не очень востребованная работа. Надеюсь, его жизнь и жизнь его детей сложилась.Остальные? Ну, скажем, слишком примитивные. Чтобы было понятно насколько, из остальных самый "успешный" закончил военное училище, но спился и его жена с ребенком от него ушли. Что было с ним потом - не знаю и не интересно. Кто-то гайки крутил в гаражных "сто".С институтскими иногда встречались, с одним время от времени созваниваюсь. Но там такая-же ситуация как и у меня - работа и семья отодвинули все на задний план. Причем, я эту ситуацию рассматриваю как позитивную. Все ценят семью.И наша институтская компания все были на свадьбах друг у друга. Это было именно то, чем мы хотели поделиться с теми, кто с тобой "на одной волне". Не было там ни дворовых друзей ни одноклассников моих.Я вот все думаю...похоже, что это отпечаток из детства, у кого были привязанности с родителями (назовем это материнско-отцовско-ребенковской любовью), то и у нас всех такие-же отношения в семьях. Кого воспитывала улица на 99%, наверное, не способен ценить свою семью. Пардон, если кого обидел, тема сложная, возможно, наши нынешние модели поведения заложены в нашем детстве. И, возможно, мы сможем передать то хорошее, что в нас есть, нашим детям. rjkz

Повідомлень: 17303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8560 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 22:18 rjkz написав: И, возможно, мы сможем передать то хорошее, что в нас есть, нашим детям. И, возможно, мы сможем передать то хорошее, что в нас есть, нашим детям. вам благодарен за рассказы о себе, в принципе понятно почему такая точка зрения. я никого не хочу переубедить, все взрослые люди, но намекну потенциально где вы можете ошибаться. родители не могут дать ребенку всё что нужно ребенку. Это лютая переоценка собственных возможностей. Доказательство? легко. Ребенка в 13 лет интересует о чем живут дети 12-14л возраста У родителей это точно есть? Широко известная одна история из раши



Юного отшельника обнаружили в землянке в лесу в горах, в 4 км от ближайшего населенного пункта. Выяснилось, что юноша живет с родителями в лесу. Отец - Александр Наумкин - художник и писатель. Мама Елена Наумкина - преподаватель музыки. Уйти в тайгу было решением Александра. Он увлекся эзотерическими учениями, которые не одобряли блага цивилизации. У Наумкина-старшего были проблемы со здоровьем, и он полагал, что на природе он сосредоточится и поправит здоровье. Родители назвали сына Оджан.

Редкое имя - Оджан - имеет индийское происхождение и переводится как «духовный человек».



В лесу пара построила бревенчатую избушку 4,5×3 метра, разбила огород. В домике была печь, кровать и стол. Из благ цивилизации - радио, которое временами слушали, чтобы быть в курсе происходящего на «большой земле». До цивилизации от землянки Наумкиных надо было идти три часа по горам и лесам.





тут подробное видео можно с 11й минуты.

https://www.youtube.com/watch?v=1YmoX7V44N4&t=1117s

лично для меня там все ответы, какой потенциал родителей в жизни ребенка. если убрать влияние общества.



теперь про банды. родители "отдавая" ребенка 10-11л в банду были уверены а) у него есть социализация и друзья б) защита от мелких школьных гопников в) ребенок получит опыт как вести себя в коллективе, что можно что нельзя г) увереность в себе в своих силах, помощь старших друзей д) в любой момент можно уйти обязательств нет. алкоголь на его выбор. пить никого не заставляли, наоборот чем меньше ртов тем больше другим достанется, сигареты малым не давали, самим не хватало, если принесет свои пусть курит конечно. е) новые хобби интересы досуг. . мы играли в настолку монополия, в преферанс какие то еще игры с бумагой и карандашами (уже не помню). и т.д.



моделируем того же ребенка вне банды. а) хз то там с друзьями б) начнут его буллить обидными кличками и что делать родителям, бежать в полицию? менять школу? в) хз как он себя ведет в колективе. может забился в уголок и смотрит в пол. я таких видел. не юмор. Родители перед социофобией и мелким булингом бессильны. А банда лечит их быстро. вам благодарен за рассказы о себе, в принципе понятно почему такая точка зрения. я никого не хочу переубедить, все взрослые люди, но намекну потенциально где вы можете ошибаться. родители не могут дать ребенку всё что нужно ребенку. Это лютая переоценка собственных возможностей. Доказательство? легко. Ребенка в 13 лет интересует о чем живут дети 12-14л возраста У родителей это точно есть? Широко известная одна история из рашитут подробное видео можно с 11й минуты.лично для меня там все ответы, какой потенциал родителей в жизни ребенка. если убрать влияние общества.теперь про банды. родители "отдавая" ребенка 10-11л в банду были уверены а) у него есть социализация и друзья б) защита от мелких школьных гопников в) ребенок получит опыт как вести себя в коллективе, что можно что нельзя г) увереность в себе в своих силах, помощь старших друзей д) в любой момент можно уйти обязательств нет. алкоголь на его выбор. пить никого не заставляли, наоборот чем меньше ртов тем больше другим достанется, сигареты малым не давали, самим не хватало, если принесет свои пусть курит конечно. е) новые хобби интересы досуг. . мы играли в настолку монополия, в преферанс какие то еще игры с бумагой и карандашами (уже не помню). и т.д.моделируем того же ребенка вне банды. а) хз то там с друзьями б) начнут его буллить обидными кличками и что делать родителям, бежать в полицию? менять школу? в) хз как он себя ведет в колективе. может забился в уголок и смотрит в пол. я таких видел. не юмор. Родители перед социофобией и мелким булингом бессильны. А банда лечит их быстро. Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 03 тра, 2025 22:36, всього редагувалось 1 раз. Wirująświatła

Повідомлень: 29793 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 22:34 Hotab написав: Wirująświatła



малых учили не воровать, а выживать, если рядом нет родителей.





Так батьки ж були.

Просто згідно легенди ви ввалювались натовпом до батьків і «випрошували» дітей поїхати побомжувати і попідворовувати по електричкам і одеським притонам. При цьому за легендою гроші були лише у тебе (бо ти вже їздив у Польщу з 13 років) , а у решти не було. Але «за бухлом посилали»

Так навіщо дітей забирать у батьків «толпой», щоб вони були без грошей, ворували і підбухували?



класти хєр на суспільство/громаду це власне і є однією з ознак цивілізованости.





Оце і у мене дисонанс.

Про яке EQ буде йти мова, коли ти живеш по принципу «я» і «моя хата з краю»??

Нуль податків, нуль допомоги воюючій країні. Нуль емпатії до воїнів , які його захищають. «Я в доміке».

Бетон написав: Новая форма полиции))



Новая форма полиции))

Отсыл до «голубые»?))







или ты думаешь малой 12 лет полетел в африку и заработал на кампус?







Я думаю якби «малой в 12 лет» ходив до школи та займався спортом (замість бомжувати зі старшими, які його вчать красти і брехати «дядя яйця трогав»), то у малого б після школи на прядок більше було б шансів «полетіти в Африку і заробити на кампус» (стати айтішником, чи хоч ким завгодно).

Але ви йому проторили шлях до криміналу. Не факт що він ним стане, але скіли саме такі ви йому розкачували.





к таким красавцам (тут было другое слово)





А чому там було одне слово, а потім стало інше? ))

Ти не стримав емоцій і запсіхував, а потім злякався, що будеш покараний? 😅 Так батьки ж були.Просто згідно легенди ви ввалювались натовпом до батьків і «випрошували» дітей поїхати побомжувати і попідворовувати по електричкам і одеським притонам. При цьому за легендою гроші були лише у тебе (бо ти вже їздив у Польщу з 13 років) , а у решти не було. Але «за бухлом посилали»Так навіщо дітей забирать у батьків «толпой», щоб вони були без грошей, ворували і підбухували?Оце і у мене дисонанс.Про яке EQ буде йти мова, коли ти живеш по принципу «я» і «моя хата з краю»??Нуль податків, нуль допомоги воюючій країні. Нуль емпатії до воїнів , які його захищають. «Я в доміке».Отсыл до «голубые»?))Я думаю якби «малой в 12 лет» ходив до школи та займався спортом (замість бомжувати зі старшими, які його вчать красти і брехати «дядя яйця трогав»), то у малого б після школи на прядок більше було б шансів «полетіти в Африку і заробити на кампус» (стати айтішником, чи хоч ким завгодно).Але ви йому проторили шлях до криміналу. Не факт що він ним стане, але скіли саме такі ви йому розкачували.А чому там було одне слово, а потім стало інше? ))Ти не стримав емоцій і запсіхував, а потім злякався, що будеш покараний? 😅



1. Кстати, да, мне тоже что-то не по душе схема, когда банда толпой заваливается к родителям забирать ребенка, после чего папа/отчим заливает кровью (поправьте, если ошибаюсь)подъезд, после этого ребенок едет без денег хз куда хз с кем. Я в ту-же Одессу как-то поехал с родителями и в первый же день подхватил какую-то кишечную инфекцию, в больнице пробыл весь отпуск и в последний день отец выкрал меня через форточку, так как не хотели выписывать.

По городу в пижаме (привет Гостье из будущего) и в Киев на самолете.

Могу себе представить если в их банде у кого-то температура под 42 (как у меня тогда). "На, йопни стакан, полегчает".

Нет, не воспринимаю я такую форму "воспитания".

Нормальные, адекватные родители - это то, что надо ребенку.

Неадекватные родители в странах типа США лишаются родительских прав. Но дети либо передаются в приемные семьи либо ...кстати, а что "либо"? Вроде тут тоже есть интернаты.

Подростковые банды есть. И "банды" тоже. Но это - отбросы общества. Там уже не про сигареты и алкоголь, а про наркоту, в том числе распространение в школах.

И в таких районах и таких городах не то, что жить, даже лучше не появляться.

Не сильно могу себе представить успешного американца, который с ностальгией вспоминал-бы "Да, я вырос в бандах Южного Бронкса. Мы распространяли наркоту среди школьников, а если кому-то из родителей это не нравилось, то размазывали их по лестнице".

Кому может сказать это УСПЕШНЫЙ американец? Разве что какому-то наркобарону из мексиканского картеля.

У НОРМАЛЬНЫХ американцев семья занимает в структуре "американской мечты" ключевую позицию. Это ради семьи покупаются дома, собаки и делается карьера.

Пусть и отношения в этой семье не совсем такие как мы привыкли.

2. Новая форма ПОЛИЦИИ - это СТАРАЯ форма МИЛИЦИИ. 1. Кстати, да, мне тоже что-то не по душе схема, когда банда толпой заваливается к родителям забирать ребенка, после чего папа/отчим заливает кровью (поправьте, если ошибаюсь)подъезд, после этого ребенок едет без денег хз куда хз с кем. Я в ту-же Одессу как-то поехал с родителями и в первый же день подхватил какую-то кишечную инфекцию, в больнице пробыл весь отпуск и в последний день отец выкрал меня через форточку, так как не хотели выписывать.По городу в пижаме (привет Гостье из будущего) и в Киев на самолете.Могу себе представить если в их банде у кого-то температура под 42 (как у меня тогда). "На, йопни стакан, полегчает".Нет, не воспринимаю я такую форму "воспитания".Нормальные, адекватные родители - это то, что надо ребенку.Неадекватные родители в странах типа США лишаются родительских прав. Но дети либо передаются в приемные семьи либо ...кстати, а что "либо"? Вроде тут тоже есть интернаты.Подростковые банды есть. И "банды" тоже. Но это - отбросы общества. Там уже не про сигареты и алкоголь, а про наркоту, в том числе распространение в школах.И в таких районах и таких городах не то, что жить, даже лучше не появляться.Не сильно могу себе представить успешного американца, который с ностальгией вспоминал-бы "Да, я вырос в бандах Южного Бронкса. Мы распространяли наркоту среди школьников, а если кому-то из родителей это не нравилось, то размазывали их по лестнице".Кому может сказать это УСПЕШНЫЙ американец? Разве что какому-то наркобарону из мексиканского картеля.У НОРМАЛЬНЫХ американцев семья занимает в структуре "американской мечты" ключевую позицию. Это ради семьи покупаются дома, собаки и делается карьера.Пусть и отношения в этой семье не совсем такие как мы привыкли.2. Новая форма ПОЛИЦИИ - это СТАРАЯ форма МИЛИЦИИ. rjkz

Повідомлень: 17303 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8560 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 334335336337 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3969

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34