|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Суб 03 тра, 2025 23:27
Wirująświatła написав: ЛАД написав:
но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум
хо получали и не крапивой), потом приходили ребята постарше и разбивали папаше лицо об ступеньки за неуважение к своим детям. Мам не били а резали им всю одежду на лоскуты. Желание воспитывать сына крапивой куда то пропадало. Дурак тот кто думает что на его силу нет другой силы. За нашей бандой стояли ребята из качалки. А за них были качалки других районов. Папе с разбитой мордой менты бы сами сказали, что разбил по пьяни. Война из-за 2х придурков никому не была нужна. Я в т.ч. попадал в милицию и через 30 минут выходил из неё.
Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети.
Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 17305
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8561 раз.
- Подякували: 5401 раз.
-
-
Профіль
-
-
8
5
7
Додано: Суб 03 тра, 2025 23:31
rjkz
Невже не хотіли б бігати в 10 років красти їжу для лоба Віталіка, який возив з Польщі «по 1000 товара», але на пляжі в Одесі лежав і йому носили крадену їжу діти?? Дивно. Ну тоді в банді ніхто нікого не тримає.
Я же писал что справедливость был главный принцип банды.
Справедливість, так як її бачили старші))
Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 03 тра, 2025 23:34, всього редагувалось 1 раз.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14938
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2377 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 03 тра, 2025 23:34
rjkz написав:
Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети.
Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки.
банда была адом а вокруг летали ангелочки) такие времена были конченые (угу ностальгия).
сложные вопросы решали кулаками. в банду никого не заманивали и там не держали. Это был выбор каждого. Пацанов вне банды периодически гопали и били на районе. Достаточно было перечислить кого ты знаешь из качалки и в 90% случаев тебя не трогали. Еще вариант вообще из дома не выходить. В школу и домой короткими перебежками.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29795
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2480 раз.
- Подякували: 3474 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 03 тра, 2025 23:41
Да-да, так і було в невеликому містечку на Одещині.
«не выйти на улицу»… Ростов-2..
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14938
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 2377 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 04 тра, 2025 00:01
Wirująświatła написав: rjkz написав:
Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети.
Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки.
банда была адом а вокруг летали ангелочки) такие времена были конченые (угу ностальгия).
сложные вопросы решали кулаками. в банду никого не заманивали и там не держали. Это был выбор каждого. Пацанов вне банды периодически гопали и били на районе. Достаточно было перечислить кого ты знаешь из качалки и в 90% случаев тебя не трогали. Еще вариант вообще из дома не выходить. В школу и домой короткими перебежками.
наш пилот был мал в конце перестройки и больше интересовался когда мама принесёт домой пепси и шоколад "Чайка" за 49коп(50гр), объясни ему что с какого то периода(для меня это был выход на экраны "С.Э.Р." с Бодровым-мл. и "Беспредела" с Андросовым) на улицах началась реальная война и в чужом квартале(точнее в километре от своего двора) можно было сдохнуть забитым ногами сверстников из другой школы, зачастую 1-2курса ПТУ от главного завода района.
И это я ещё в школе не застал паровозики с косяком и цыганчат с "винтом" в одноразовых шприцах во внутренних карманчиках курточек.
И киоски с водкой-катанкой и водкой-йогуртом в 100метрах от центрального входа в школу.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5011
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 354 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|3969
|
|