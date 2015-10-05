Wirująświatła написав:

rjkz написав: И, возможно, мы сможем передать то хорошее, что в нас есть, нашим детям. И, возможно, мы сможем передать то хорошее, что в нас есть, нашим детям.

Юного отшельника обнаружили в землянке в лесу в горах, в 4 км от ближайшего населенного пункта. Выяснилось, что юноша живет с родителями в лесу. Отец - Александр Наумкин - художник и писатель. Мама Елена Наумкина - преподаватель музыки. Уйти в тайгу было решением Александра. Он увлекся эзотерическими учениями, которые не одобряли блага цивилизации. У Наумкина-старшего были проблемы со здоровьем, и он полагал, что на природе он сосредоточится и поправит здоровье. Родители назвали сына Оджан.

Редкое имя - Оджан - имеет индийское происхождение и переводится как «духовный человек».



В лесу пара построила бревенчатую избушку 4,5×3 метра, разбила огород. В домике была печь, кровать и стол. Из благ цивилизации - радио, которое временами слушали, чтобы быть в курсе происходящего на «большой земле». До цивилизации от землянки Наумкиных надо было идти три часа по горам и лесам.



вам благодарен за рассказы о себе, в принципе понятно почему такая точка зрения. я никого не хочу переубедить, все взрослые люди, но намекну потенциально где вы можете ошибаться. родители не могут дать ребенку всё что нужно ребенку. Это лютая переоценка собственных возможностей. Доказательство? легко. Ребенка в 13 лет интересует о чем живут дети 12-14л возраста У родителей это точно есть? Широко известная одна история из рашитут подробное видео можно с 11й минуты.лично для меня там все ответы, какой потенциал родителей в жизни ребенка. если полностью убрать влияние общества. Без таких крайностей оно всё равно влияет на ребенка больше, чем родители. В разы. Дети в интернате растут без родителей и не глупее домашних. Банда то же общество в миниатюре. Позиция видеть банду в отрыве от остального общества - странная. Это то же самое общество что в школе или в любом другом месте. Только неформальное.теперь про банды. родители "отдавая" ребенка 10-11л в банду были уверены а) у него есть социализация и друзья б) защита от мелких школьных гопников в) ребенок получит опыт как вести себя в коллективе, что можно что нельзя г) увереность в себе в своих силах, помощь старших друзей д) в любой момент можно уйти обязательств нет. алкоголь на его выбор. пить никого не заставляли, наоборот чем меньше ртов тем больше другим достанется, сигареты малым не давали, самим не хватало, если принесет свои пусть курит конечно. е) новые хобби интересы досуг. . мы играли в настолку монополия, в преферанс какие то еще игры с бумагой и карандашами (уже не помню). и т.д.моделируем того же ребенка вне банды. а) хз то там с друзьями б) начнут его буллить обидными кличками и что делать родителям, бежать в полицию? менять школу? в) хз как он себя ведет в коллективе. может забился в уголок и смотрит в пол. я таких видел. не юмор. Родители перед социофобией и мелким булингом бессильны. А банда лечит их быстро.