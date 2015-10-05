ЛАД написав:но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум
хо получали и не крапивой), потом приходили ребята постарше и разбивали папаше лицо об ступеньки за неуважение к своим детям. Мам не били а резали им всю одежду на лоскуты. Желание воспитывать сына крапивой куда то пропадало. Дурак тот кто думает что на его силу нет другой силы. За нашей бандой стояли ребята из качалки. А за них были качалки других районов. Папе с разбитой мордой менты бы сами сказали, что разбил по пьяни. Война из-за 2х придурков никому не была нужна. Я в т.ч. попадал в милицию и через 30 минут выходил из неё.
Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети. Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки.
rjkz Невже не хотіли б бігати в 10 років красти їжу для лоба Віталіка, який возив з Польщі «по 1000 товара», але на пляжі в Одесі лежав і йому носили крадену їжу діти?? Дивно. Ну тоді в банді ніхто нікого не тримає.
Я же писал что справедливость был главный принцип банды.
Справедливість, так як її бачили старші))
Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко,малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах.
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 03 тра, 2025 23:34, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети. Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки.
банда была адом а вокруг летали ангелочки) такие времена были конченые (угу ностальгия).
сложные вопросы решали кулаками. в банду никого не заманивали и там не держали. Это был выбор каждого. Пацанов вне банды периодически гопали и били на районе. Достаточно было перечислить кого ты знаешь из качалки и в 90% случаев тебя не трогали. Еще вариант вообще из дома не выходить. В школу и домой короткими перебежками.
rjkz написав:Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети. Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки.
банда была адом а вокруг летали ангелочки) такие времена были конченые (угу ностальгия).
сложные вопросы решали кулаками. в банду никого не заманивали и там не держали. Это был выбор каждого. Пацанов вне банды периодически гопали и били на районе. Достаточно было перечислить кого ты знаешь из качалки и в 90% случаев тебя не трогали. Еще вариант вообще из дома не выходить. В школу и домой короткими перебежками.
наш пилот был мал в конце перестройки и больше интересовался когда мама принесёт домой пепси и шоколад "Чайка" за 49коп(50гр), объясни ему что с какого то периода(для меня это был выход на экраны "С.Э.Р." с Бодровым-мл. и "Беспредела" с Андросовым) на улицах началась реальная война и в чужом квартале(точнее в километре от своего двора) можно было сдохнуть забитым ногами сверстников из другой школы, зачастую 1-2курса ПТУ от главного завода района. И это я ещё в школе не застал паровозики с косяком и цыганчат с "винтом" в одноразовых шприцах во внутренних карманчиках курточек. И киоски с водкой-катанкой и водкой-йогуртом в 100метрах от центрального входа в школу.
барабашов написав:на улицах началась реальная война и в чужом квартале(точнее в километре от своего двора) можно было сдохнуть забитым ногами сверстников из другой школы,
у нас чтобы пойти по делам на чужой район, сначала шли в местную качалку, там пацаны говорили кликухи пацанов с того района, и это спасало. Днем было безопасно, а вот вечером. Чтобы насмерть только одного одноклассника прирезали, мы не дружили, по делу или нет хз., а куртка и кроссовки снимались легко, даже зимой. Карманы выворачивались само собой. Тех кто знал кликуки местных пацанов не трогали. Типа к ним можно было приходить.
По моему нашему пенсопилоту даже не 44(как Гаде Чавченке) а чуть за 40 лет(если вообще 40) И АТО с зарплатой под 1куе ему в стаж как год за три. Интересно на бамбасе он НУРСами сбивал моторольно-гивишные танки тракторошахтёров со складов комсы и аоександровского завода?
rjkz написав:И, возможно, мы сможем передать то хорошее, что в нас есть, нашим детям.
вам благодарен за рассказы о себе, в принципе понятно почему такая точка зрения. я никого не хочу переубедить, все взрослые люди, но намекну потенциально где вы можете ошибаться. родители не могут дать ребенку всё что нужно ребенку. Это лютая переоценка собственных возможностей. Доказательство? легко. Ребенка в 13 лет интересует о чем живут дети 12-14л возраста У родителей это точно есть? Широко известная одна история из раши
Юного отшельника обнаружили в землянке в лесу в горах, в 4 км от ближайшего населенного пункта. Выяснилось, что юноша живет с родителями в лесу. Отец - Александр Наумкин - художник и писатель. Мама Елена Наумкина - преподаватель музыки. Уйти в тайгу было решением Александра. Он увлекся эзотерическими учениями, которые не одобряли блага цивилизации. У Наумкина-старшего были проблемы со здоровьем, и он полагал, что на природе он сосредоточится и поправит здоровье. Родители назвали сына Оджан. Редкое имя - Оджан - имеет индийское происхождение и переводится как «духовный человек».
В лесу пара построила бревенчатую избушку 4,5×3 метра, разбила огород. В домике была печь, кровать и стол. Из благ цивилизации - радио, которое временами слушали, чтобы быть в курсе происходящего на «большой земле». До цивилизации от землянки Наумкиных надо было идти три часа по горам и лесам.
тут подробное видео можно с 11й минуты. https://www.youtube.com/watch?v=1YmoX7V44N4&t=1117s лично для меня там все ответы, какой потенциал родителей в жизни ребенка. если полностью убрать влияние общества. Без таких крайностей оно всё равно влияет на ребенка больше, чем родители. В разы. Дети в интернате растут без родителей и не глупее домашних. Банда то же общество в миниатюре. Позиция видеть банду в отрыве от остального общества - странная. Это то же самое общество что в школе или в любом другом месте. Только неформальное.
теперь про банды. родители "отдавая" ребенка 10-11л в банду были уверены а) у него есть социализация и друзья б) защита от мелких школьных гопников в) ребенок получит опыт как вести себя в коллективе, что можно что нельзя г) увереность в себе в своих силах, помощь старших друзей д) в любой момент можно уйти обязательств нет. алкоголь на его выбор. пить никого не заставляли, наоборот чем меньше ртов тем больше другим достанется, сигареты малым не давали, самим не хватало, если принесет свои пусть курит конечно. е) новые хобби интересы досуг. . мы играли в настолку монополия, в преферанс какие то еще игры с бумагой и карандашами (уже не помню). и т.д.
моделируем того же ребенка вне банды. а) хз то там с друзьями б) начнут его буллить обидными кличками и что делать родителям, бежать в полицию? менять школу? в) хз как он себя ведет в коллективе. может забился в уголок и смотрит в пол. я таких видел. не юмор. Родители перед социофобией и мелким булингом бессильны. А банда лечит их быстро.
Про отшельников -не понял к чему оно. СОрри. Про банды. Я так понимаю, что Вы выросли в каком-то пролетарско-депрессивном городке, где родители от безнадеги (тут еще судя по всему наложили отпечаток 90-е) вели себя агрессивно и алкогольно. И эти "банды" были чем-то, что спасало оот агрессивных родителей. Тут у меня нет опыта и надеюсь не будет. В Киеве, в той среде, что я рос, все-же не было необходимости ни убегать из дома ни искать защиты от родителей. Другой вопрос - могли-ли родители защитить от чего-то вне семьи. Я считаю, что не со всем мои родители справились, могли-бы и лучше. Но в "банду" я-бы точно с этим не пошел. И уж точно не ценой того, что потом моих родителей роняли лицом на ступеньки. В целом, считаю, что "банды" - не цивилизованное явление. И если живешь в нецивилизованном окружении, то альтернативой вступления в "банды" есть смена окружения. Один из способов - уехать в другой город или другую страну. К слову, взрослые тоже сталкиваются с нездоровыми ситуациями. Опять-же, верное решение - сменить окружение. Город, страну, работу. Депрессивный городок, где с работы до дома не дойдешь, чтобы не уронили о ступеньку - уехать в другой город. Что-то не устраивает в стране - эмигрировать. На работе нерешаемые проблемы - сменить работодателя. В США подростковые "банды" существуют только в депрессивных локациях. Нет никаких "банд" в городках с дорогущими домами и отличными школами. Почему? Потому что в данном случае финансовый ценз делает эти городки недоступными для маргиналов. А человек, привыкший ронять оппонента о ступеньки, не станет, как правило, финансово состоятельным для того, чтобы пролезть в такие общества. И если ребенок будет регулярно ходить в школу с синяками, то родителями займутся ювенальные службы. А если кто-то "уронит" кого-то лицом о ступеньку, то им займется полиция. В 2014 году мне рассказали историю, чей-то знакомый за удар по лицу своего оппонента по суду заплатил 90 тысяч долларов. За один удар. Не знаю или это было вообще кулаком. Может это пощечина была. Может тот того и заслуживал. Но этого достаточно было. Поэтому, если ребенку опасно жить в городке, где роняют фейсом о ступеньки, то его оттуда надо вывозить.