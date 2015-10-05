Hotab написав:rjkz Невже не хотіли б бігати в 10 років красти їжу для лоба Віталіка, який возив з Польщі «по 1000 товара», але на пляжі в Одесі лежав і йому носили крадену їжу діти?? Дивно. Ну тоді в банді ніхто нікого не тримає.
Я же писал что справедливость был главный принцип банды.
Справедливість, так як її бачили старші))
Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко,малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах.
Да, не подхожу я в "банду". Не тому меня учили родители, которых я всегда любил, хоть и не всегда были ровные отношения. Мама пыталась привить любовь к книгам, живописи и музыке. С книгами получилось на ура - читал с 4 лет и каждый день не менее 100 страниц, зачастую не мог оторваться и читал, когда родители уже не разрешали - с фонариком под одеялом. С живописью - не получилось, с классической музыкой...ну кое-что нравится, остальное - равнодущен, но по крайней мере Моцарта от Рахманинова отличить могу. Отец пытался привить любовь к спорту. Получилось у него или я сам делал то, к чему дозрел - не знаю. Все что умею делать руками, началось с того, что отец с малого возраста учил меня забивать гвозди, пилить, закручивать шурупы. Сваривать металл в подростковом возрасте научил. Работать болгаркой. Нарезать резьбу. Это уже дало то, что потом сам научился много чему. То есть, фактически, научил работе руками. И благодаря поддержке родителей, мне не пришлось сразу после школы идти работать, чтобы было на что жить. Я спокойно закончил институт, хотя и подрабатывал во время каникул иногда. И после института пошел работать по специальности. Теперь, внимание, вопрос. Родители научили тому, что я написал выше. В 22 года я закончил вуз и пошел работать на стройку. Мне не пришлось ни разу воровать еду ни для себя ни для "банды". И как-то выжил. Без "банд". Если и были в моей жизни проблемы социализации, то они, может не всегда гладко, решались жизненным опытом. Садик, школа, двор, институт, стройка, работа, бизнес. Поэтому я говорю, что у Виталия есть свой личный опыт, но нет другого. Равно как и у меня есть мой опыт, но нет его. И честно говоря, не сильно хотелось-бы его иметь.
rjkz написав:Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети. Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки.
банда была адом а вокруг летали ангелочки) такие времена были конченые (угу ностальгия).
сложные вопросы решали кулаками. в банду никого не заманивали и там не держали. Это был выбор каждого. Пацанов вне банды периодически гопали и били на районе. Достаточно было перечислить кого ты знаешь из качалки и в 90% случаев тебя не трогали. Еще вариант вообще из дома не выходить. В школу и домой короткими перебежками.
Да, в 90-х так и было. И в конце 80-х. И тем не менее я не был в бандах. Правда пришлось не в качалку походить, с этим было все в порядке, а научиться махать ногами выше головы. А когда надо - и бегать быстро.
Поэтому я говорю, что у Виталия есть свой личный опыт, но нет другого.
Це називається «свиня завжди знайде гівно». В великих містах був і бандитизм, і «район на район». В невеликих обласних центрах типу того ж Чернігова були спроби це копіювати , але це все було по лайту. А в містечку з тридцятьма тисячами людей (де і близько не було ніякого поділу по районам) , куди з глухого села у віці 13 років під розвал Союзу приїхав маленьких неспортивний Віталік знайти собі «банду», це треба було хотіти її знайти. Бо вчився що в селі погано, що у новій школі не хотілось. То пішов бродяжнічати. Вчитись не любив, спорт не любив. А тут на форумі почали про олімпіади говорити. Ну так придумав, що він був просто бандіт. 😅😅
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 тра, 2025 01:09, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Я так понимаю, что Вы выросли в каком-то пролетарско-депрессивном городке, где родители от безнадеги (тут еще судя по всему наложили отпечаток 90-е) вели себя агрессивно и алкогольно. И эти "банды" были чем-то, что спасало оот агрессивных родителей.
типа да. но с родителями случай был только один. не делайте его системным. мы старались дружить. родители всю банду знали по именам и в лицо. Войн с родителями не было. В ту же Одессу кто не хотел - не ехал. лишние рты были не нужны, еда тяжело добывалась, а если шел дождь то вообще никак не добывалась.. максимум макароны с майонезом
rjkz написав:Но в "банду" я-бы точно с этим не пошел. И уж точно не ценой того, что потом моих родителей роняли лицом на ступеньки
цена была другая... роняли того родителя который обидел "нашего" (кстати слово друг не употреблялось). Если ваши родители вас не обижали с ними общались уважительно, здоровались за руку, дядя Серёжа как дела, очень культурно. Хамство было не в цене.
rjkz написав:Один из способов - уехать в другой город или другую страну.
хороший способ и я был бы не против уехать, но это решение родителей. Им же распределение на работу в тот город дали.
rjkz написав:Город, страну, работу. Депрессивный городок, где с работы до дома не дойдешь, чтобы не уронили о ступеньку - уехать в другой город.
днем было безопасно) ночью и на своём районе можно было отхватить звезды.
rjkz написав:В США подростковые "банды" существуют только в депрессивных локациях. Нет никаких "банд" в городках с дорогущими домами и отличными школами.
интересное наблюдение. вы правы банды были от бедности и от безисходности, сейчас их нет и после нашего поколения уже не было. Нам выделили теплопункт с потолками 4 метра, в котором шли трубы. Насобирали какую то старую мебель, банда была 7-8 человек и еще столько же просто приходили в карты поиграть, музыку послушать.
но речь о другом банда давала общение и социализацию (умение вести себя в обществе). это умение говорить и слушать, отстаивать свою точку зрения, искать компромиссы, ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ДРУГ ДРУГОМ. Выделил потому что сейчас с этим проблемы, всем на всех пофиг. Я знаю к чему это в итоге приведёт - к войне. Почему бы не отжать что то у соседа, если всем пофиг?
rjkz написав:Если и были в моей жизни проблемы социализации, то они, может не всегда гладко, решались жизненным опытом. Садик, школа, двор, институт, стройка, работа, бизнес.
я не ванга но проблем с социализацией у вас не вижу. вы не провоцируете конфликты. Для банды вы бы были слишком интеллигентны и начитаны. Не то чтобы плохо, вам было бы не комфортно. Но вас за интелигентность и любовь к классике бы точно не пинали. Сижу вспоминаю, у нас даже подколок не было, только шутки.
10 минут назад прямо надо мной пролетел шахед. звук похож на мопед, но в 10 раз громче.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 04 тра, 2025 01:26, всього редагувалось 6 разів.
барабашов Вы знаете, я, конечно, из другой эпохи, но я вырос на ХТЗ. Заводской район. В Харькове считался самым бандитским. Правда у нас на ХТЗ бандитским считался Восточный. И как-то вырос, не состоя ни в каких "бандах". Были у нас всякие "компании". Нехорошие. Всяко бывало. Бывали и нехорошие случаи. Но именно случаи. Так и Виталий вспоминает, что кого-то убили. Такие "компании" по терминологии Виталия, наверное, гопники. Я так понимаю, что в 90-е, когда в моде были бандиты и проститутки, пацаны свою компанию громко называли "бандой", а менты наверняка тихо посмеивались: "Эх, детишки, не знаете вы, что такое банда". Но если в их "банде" было действительно так, как описывает Виталий, то это уже перебор. И для детишек, которых они посылали воровать и попрошайничать, это, конечно, "жизненный опыт" и "социализация", но я в гробу видел такой опыт и такую социализацию. И сильно сомневаюсь, что из них вырастут "достойные члены общества". Кто-то, может, и вылезет из грязи, но опыт не очень хороший и избавиться от его отпечатка нелегко и не всем удастся.
P.s. Смотрю, Виталий уже начинает отыгрывать назад, понял, что несколько "увлёкся". А по ночам детям не фиг шляться по улицам, спать надо, утром в школу.