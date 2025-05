Форуми / Все про гроші: інші

#<1 ... 336337338339 Додано: Нед 04 тра, 2025 00:46 Wirująświatła написав: барабашов написав: По моему нашему пенсопилоту даже не 44(как Гаде Чавченке) а чуть за 40 лет(если вообще 40) По моему нашему пенсопилоту даже не 44(как Гаде Чавченке) а чуть за 40 лет(если вообще 40) это сельское педрило которое из села попало в учебку, а оттуда в казарму. ничего оно не видело кроме гаража в бельбеке и не понимает, мыслит так как будто до сих пор в казарме сидит. это сельское педрило которое из села попало в учебку, а оттуда в казарму. ничего оно не видело кроме гаража в бельбеке и не понимает, мыслит так как будто до сих пор в казарме сидит.





Той випадок коли дніпропетровська мавпа прийшла в пєдокуточок пригріти мамкіного бандіта Віталіка:



Той випадок коли дніпропетровська мавпа прийшла в пєдокуточок пригріти мамкіного бандіта Віталіка:

Невже не хотіли б бігати в 10 років красти їжу для лоба Віталіка, який возив з Польщі «по 1000 товара», але на пляжі в Одесі лежав і йому носили крадену їжу діти?? Дивно. Ну тоді в банді ніхто нікого не тримає.



Я же писал что справедливость был главный принцип банды.





Справедливість, так як її бачили старші))









Знаете как мы в 14-16 отдыхали на море? ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко, малые выпрашивали/воровали для нас еду, а мы валялись на пляжах.



Невже не хотіли б бігати в 10 років красти їжу для лоба Віталіка, який возив з Польщі «по 1000 товара», але на пляжі в Одесі лежав і йому носили крадену їжу діти?? Дивно. Ну тоді в банді ніхто нікого не тримає.Справедливість, так як її бачили старші))



Да, не подхожу я в "банду".

Не тому меня учили родители, которых я всегда любил, хоть и не всегда были ровные отношения.

Мама пыталась привить любовь к книгам, живописи и музыке. С книгами получилось на ура - читал с 4 лет и каждый день не менее 100 страниц, зачастую не мог оторваться и читал, когда родители уже не разрешали - с фонариком под одеялом.

С живописью - не получилось, с классической музыкой...ну кое-что нравится, остальное - равнодущен, но по крайней мере Моцарта от Рахманинова отличить могу.

Отец пытался привить любовь к спорту. Получилось у него или я сам делал то, к чему дозрел - не знаю. Все что умею делать руками, началось с того, что отец с малого возраста учил меня забивать гвозди, пилить, закручивать шурупы. Сваривать металл в подростковом возрасте научил. Работать болгаркой. Нарезать резьбу. Это уже дало то, что потом сам научился много чему. То есть, фактически, научил работе руками.

И благодаря поддержке родителей, мне не пришлось сразу после школы идти работать, чтобы было на что жить. Я спокойно закончил институт, хотя и подрабатывал во время каникул иногда. И после института пошел работать по специальности.

Теперь, внимание, вопрос.

Родители научили тому, что я написал выше.

В 22 года я закончил вуз и пошел работать на стройку.

Мне не пришлось ни разу воровать еду ни для себя ни для "банды".

И как-то выжил. Без "банд".

Если и были в моей жизни проблемы социализации, то они, может не всегда гладко, решались жизненным опытом. Садик, школа, двор, институт, стройка, работа, бизнес.

Поэтому я говорю, что у Виталия есть свой личный опыт, но нет другого.

Равно как и у меня есть мой опыт, но нет его.

Да, не подхожу я в "банду".
Не тому меня учили родители, которых я всегда любил, хоть и не всегда были ровные отношения.
Мама пыталась привить любовь к книгам, живописи и музыке. С книгами получилось на ура - читал с 4 лет и каждый день не менее 100 страниц, зачастую не мог оторваться и читал, когда родители уже не разрешали - с фонариком под одеялом.
С живописью - не получилось, с классической музыкой...ну кое-что нравится, остальное - равнодущен, но по крайней мере Моцарта от Рахманинова отличить могу.
Отец пытался привить любовь к спорту. Получилось у него или я сам делал то, к чему дозрел - не знаю. Все что умею делать руками, началось с того, что отец с малого возраста учил меня забивать гвозди, пилить, закручивать шурупы. Сваривать металл в подростковом возрасте научил. Работать болгаркой. Нарезать резьбу. Это уже дало то, что потом сам научился много чему. То есть, фактически, научил работе руками.
И благодаря поддержке родителей, мне не пришлось сразу после школы идти работать, чтобы было на что жить. Я спокойно закончил институт, хотя и подрабатывал во время каникул иногда. И после института пошел работать по специальности.
Теперь, внимание, вопрос.
Родители научили тому, что я написал выше.
В 22 года я закончил вуз и пошел работать на стройку.
Мне не пришлось ни разу воровать еду ни для себя ни для "банды".
И как-то выжил. Без "банд".
Если и были в моей жизни проблемы социализации, то они, может не всегда гладко, решались жизненным опытом. Садик, школа, двор, институт, стройка, работа, бизнес.
Поэтому я говорю, что у Виталия есть свой личный опыт, но нет другого.
Равно как и у меня есть мой опыт, но нет его.
И честно говоря, не сильно хотелось-бы его иметь.

Повідомлень: 17308 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8563 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 01:01 Wirująświatła написав: rjkz написав: Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети.

Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки. Как-то совсем не хотел-бы ни в таких бандах состоять ни чтобы мои дети.Равно как и не хотел-бы чтобы моему отцу лицо разбивал отморозок из качалки. банда была адом а вокруг летали ангелочки) такие времена были конченые (угу ностальгия).



сложные вопросы решали кулаками. в банду никого не заманивали и там не держали. Это был выбор каждого. Пацанов вне банды периодически гопали и били на районе. Достаточно было перечислить кого ты знаешь из качалки и в 90% случаев тебя не трогали. Еще вариант вообще из дома не выходить. В школу и домой короткими перебежками. банда была адом а вокруг летали ангелочки) такие времена были конченые (угу ностальгия).сложные вопросы решали кулаками. в банду никого не заманивали и там не держали. Это был выбор каждого. Пацанов вне банды периодически гопали и били на районе. Достаточно было перечислить кого ты знаешь из качалки и в 90% случаев тебя не трогали. Еще вариант вообще из дома не выходить. В школу и домой короткими перебежками.



Да, в 90-х так и было. И в конце 80-х.

И тем не менее я не был в бандах.

Да, в 90-х так и было. И в конце 80-х.
И тем не менее я не был в бандах.
Правда пришлось не в качалку походить, с этим было все в порядке, а научиться махать ногами выше головы. А когда надо - и бегать быстро.

Повідомлень: 17308 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8563 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 01:05 rjkz



Поэтому я говорю, что у Виталия есть свой личный опыт, но нет другого.





Це називається «свиня завжди знайде гівно».

В великих містах був і бандитизм, і «район на район». В невеликих обласних центрах типу того ж Чернігова були спроби це копіювати , але це все було по лайту.

А в містечку з тридцятьма тисячами людей (де і близько не було ніякого поділу по районам) , куди з глухого села у віці 13 років під розвал Союзу приїхав маленьких неспортивний Віталік знайти собі «банду», це треба було хотіти її знайти.

Бо вчився що в селі погано, що у новій школі не хотілось. То пішов бродяжнічати.

Вчитись не любив, спорт не любив. А тут на форумі почали про олімпіади говорити.

Це називається «свиня завжди знайде гівно».
В великих містах був і бандитизм, і «район на район». В невеликих обласних центрах типу того ж Чернігова були спроби це копіювати , але це все було по лайту.
А в містечку з тридцятьма тисячами людей (де і близько не було ніякого поділу по районам) , куди з глухого села у віці 13 років під розвал Союзу приїхав маленьких неспортивний Віталік знайти собі «банду», це треба було хотіти її знайти.
Бо вчився що в селі погано, що у новій школі не хотілось. То пішов бродяжнічати.
Вчитись не любив, спорт не любив. А тут на форумі почали про олімпіади говорити.
Ну так придумав, що він був просто бандіт. 😅😅

Нет никаких "банд" в городках с дорогущими домами и отличными школами. В США подростковые "банды" существуют только в депрессивных локациях.Нет никаких "банд" в городках с дорогущими домами и отличными школами. интересное наблюдение. вы правы банды были от бедности и от безисходности, сейчас их нет и после нашего поколения уже не было. Нам выделили теплопункт с потолками 4 метра, в котором шли трубы. Насобирали какую то старую мебель, банда была 7-8 человек и еще столько же просто приходили в карты поиграть, музыку послушать.





но речь о другом банда давала общение и социализацию (умение вести себя в обществе). это умение говорить и слушать, отстаивать свою точку зрения, искать компромиссы, ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ДРУГ ДРУГОМ. Выделил потому что сейчас с этим проблемы, всем на всех пофиг. Я знаю к чему это в итоге приведёт - к войне. Почему бы не отжать что то у соседа, если всем пофиг? rjkz написав: Если и были в моей жизни проблемы социализации, то они, может не всегда гладко, решались жизненным опытом. Садик, школа, двор, институт, стройка, работа, бизнес. Если и были в моей жизни проблемы социализации, то они, может не всегда гладко, решались жизненным опытом. Садик, школа, двор, институт, стройка, работа, бизнес. я не ванга но проблем с социализацией у вас не вижу. вы не провоцируете конфликты. Для банды вы бы были слишком интеллигентны и начитаны. Не то чтобы плохо, вам было бы не комфортно. Но вас за интелигентность и любовь к классике бы точно не пинали. Сижу вспоминаю, у нас даже подколок не было, только шутки.





типа да. но с родителями случай был только один. не делайте его системным. мы старались дружить. родители всю банду знали по именам и в лицо. Войн с родителями не было. В ту же Одессу кто не хотел - не ехал. лишние рты были не нужны, еда тяжело добывалась, а если шел дождь то вообще никак не добывалась.. максимум макароны с майонезом

цена была другая... роняли того родителя который обидел "нашего" (кстати слово друг не употреблялось). Если ваши родители вас не обижали с ними общались уважительно, здоровались за руку, дядя Серёжа как дела, очень культурно. Хамство было не в цене.

хороший способ и я был бы не против уехать, но это решение родителей. Им же распределение на работу в тот город дали.

днем было безопасно) ночью и на своём районе можно было отхватить звезды.

интересное наблюдение. вы правы банды были от бедности и от безисходности, сейчас их нет и после нашего поколения уже не было. Нам выделили теплопункт с потолками 4 метра, в котором шли трубы. Насобирали какую то старую мебель, банда была 7-8 человек и еще столько же просто приходили в карты поиграть, музыку послушать.

но речь о другом банда давала общение и социализацию (умение вести себя в обществе). это умение говорить и слушать, отстаивать свою точку зрения, искать компромиссы, ИНТЕРЕСОВАТЬСЯ ДРУГ ДРУГОМ. Выделил потому что сейчас с этим проблемы, всем на всех пофиг. Я знаю к чему это в итоге приведёт - к войне. Почему бы не отжать что то у соседа, если всем пофиг?

я не ванга но проблем с социализацией у вас не вижу. вы не провоцируете конфликты. Для банды вы бы были слишком интеллигентны и начитаны. Не то чтобы плохо, вам было бы не комфортно. Но вас за интелигентность и любовь к классике бы точно не пинали. Сижу вспоминаю, у нас даже подколок не было, только шутки.

10 минут назад прямо надо мной пролетел шахед. звук похож на мопед, но в 10 раз громче.

Повідомлень: 29798 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 01:10 барабашов

Вы знаете, я, конечно, из другой эпохи, но я вырос на ХТЗ. Заводской район. В Харькове считался самым бандитским. Правда у нас на ХТЗ бандитским считался Восточный. И как-то вырос, не состоя ни в каких "бандах". Были у нас всякие "компании". Нехорошие. Всяко бывало. Бывали и нехорошие случаи. Но именно случаи . Так и Виталий вспоминает, что кого-то убили. Такие "компании" по терминологии Виталия, наверное, гопники. Я так понимаю, что в 90-е, когда в моде были бандиты и проститутки, пацаны свою компанию громко называли "бандой", а менты наверняка тихо посмеивались: "Эх, детишки, не знаете вы, что такое банда". Но если в их "банде" было действительно так, как описывает Виталий, то это уже перебор. И для детишек, которых они посылали воровать и попрошайничать, это, конечно, "жизненный опыт" и "социализация", но я в гробу видел такой опыт и такую социализацию.

И сильно сомневаюсь, что из них вырастут "достойные члены общества". Кто-то, может, и вылезет из грязи, но опыт не очень хороший и избавиться от его отпечатка нелегко и не всем удастся.



P.s. Смотрю, Виталий уже начинает отыгрывать назад, понял, что несколько "увлёкся".

Вы знаете, я, конечно, из другой эпохи, но я вырос на ХТЗ. Заводской район. В Харькове считался самым бандитским. Правда у нас на ХТЗ бандитским считался Восточный.
И как-то вырос, не состоя ни в каких "бандах". Были у нас всякие "компании". Нехорошие. Всяко бывало. Бывали и нехорошие случаи. Но именно случаи. Так и Виталий вспоминает, что кого-то убили. Такие "компании" по терминологии Виталия, наверное, гопники. Я так понимаю, что в 90-е, когда в моде были бандиты и проститутки, пацаны свою компанию громко называли "бандой", а менты наверняка тихо посмеивались: "Эх, детишки, не знаете вы, что такое банда". Но если в их "банде" было действительно так, как описывает Виталий, то это уже перебор. И для детишек, которых они посылали воровать и попрошайничать, это, конечно, "жизненный опыт" и "социализация", но я в гробу видел такой опыт и такую социализацию.
И сильно сомневаюсь, что из них вырастут "достойные члены общества". Кто-то, может, и вылезет из грязи, но опыт не очень хороший и избавиться от его отпечатка нелегко и не всем удастся.

P.s. Смотрю, Виталий уже начинает отыгрывать назад, понял, что несколько "увлёкся".
А по ночам детям не фиг шляться по улицам, спать надо, утром в школу.







A few days before:





Думаете мало папаши (отчимы) получали по морде, за то что обидели своего сына из нашей банды?













В ту же Одессу кто не хотел - не ехал







Когда так заврался, что дальше только зарываешь себя

Wirująświatła написав:
. но с родителями случай был только один. не делайте его системным.

A few days before:

Думаете мало папаши (отчимы) получали по морде, за то что обидели своего сына из нашей банды?

В ту же Одессу кто не хотел - не ехал

Тут мала б бути цитата по типу «а кто не может, у кого свои дела, такие хвосты рубились. Ты или с нами, или уходи из банды», але мені лінь шукати. 😅

