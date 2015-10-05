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#<1 ... 337338339340 Додано: Нед 04 тра, 2025 07:25 ЛАД написав: rjkz написав: .............

Ну, в олигархи только меня не надо записывать.

Сверстники моих детей в бОльшей или меньшей степени учили Инглиш в 80% случаев.

В Украине. Это был ДОшкольный возраст. Я думаю, что это можно назвать средним классом.

Не уверен, что в условном селе в 50км от условного Кропивницкого ситуация была-бы та-же, но интернет сейчас есть везде и вопрос только желания и понимания от родителей.

Пример, который Вам нужен - мои дети приехали в США с родным ЯЗЫкОМ.

Но на просмотры контента на языке был установлен лимит в 40 минут в день.

На Инглише - без лимита. И сейчас оба свободно говорят на Инглише. Даже на языке когда говорят, то структура предложения такая, что понимаю, что они переводят на руский. А младший на кириллице практически не читает и совсем не пишет. Пишет в переводчике на Инглише, потом копирует перевод на язык и отправляет. Комично иногда получается.

Кстати, когда просим что-то перевести (слово или фраза в фильме, мы вместе фильмы смотрим на Инглише), то у них проблемы - не хватает словарного запаса на русском, чтобы объяснить.

Я не говорю, что это исключительно из-за контента, но его доля существенна и особенно в первые пару лет эмиграции.

Не поленитесь, посмотрите тематические темы в Ютубе или у гугла спросите.

Я в свое время посвятил этому десятки часов. Но я был мотивирован. .............Ну, в олигархи только меня не надо записывать.Сверстники моих детей в бОльшей или меньшей степени учили Инглиш в 80% случаев.В Украине. Это был ДОшкольный возраст. Я думаю, что это можно назвать средним классом.Не уверен, что в условном селе в 50км от условного Кропивницкого ситуация была-бы та-же, но интернет сейчас есть везде и вопрос только желания и понимания от родителей.Пример, который Вам нужен - мои дети приехали в США с родным ЯЗЫкОМ.Но на просмотры контента на языке был установлен лимит в 40 минут в день.На Инглише - без лимита. И сейчас оба свободно говорят на Инглише. Даже на языке когда говорят, то структура предложения такая, что понимаю, что они переводят на руский. А младший на кириллице практически не читает и совсем не пишет. Пишет в переводчике на Инглише, потом копирует перевод на язык и отправляет. Комично иногда получается.Кстати, когда просим что-то перевести (слово или фраза в фильме, мы вместе фильмы смотрим на Инглише), то у них проблемы - не хватает словарного запаса на русском, чтобы объяснить.Я не говорю, что это исключительно из-за контента, но его доля существенна и особенно в первые пару лет эмиграции.Не поленитесь, посмотрите тематические темы в Ютубе или у гугла спросите.Я в свое время посвятил этому десятки часов. Но я был мотивирован.

Не пойму, я, вроде, достаточно подробно и внятно изложил свои мысли. А вы как будто не читали, о чём я написал.

1. Я не относил вас к олигархам. Но и в США, насколько знаю, "средний класс" это не однородная масса. Есть верхний, средний и нижний. Точно так же и у нас. И "толщина" этих слоёв разная. Чем выше, тем тоньше, не знаю, к какому уровню относились вы. Но уж явно не к нижнему и, вероятно, даже не к нижнему среднему.

2. Не забывайте, что Киев нельзя сравнивать даже с Харьковом, не говоря уж о более мелких городах. Даже в Харькове учат иняз до школы, не берусь сказать сколько, но далеко не 80%.

3. Пример вы приводите не тот.

Ваши дети "приехали в США" и понимают/видят, что здесь их РОДНОЙ язык никто не поймёт. И они никого не поймут, пока не освоят англ. язык. Благодаря этому вы можете установить лимит в 40 мин. В Киеве вам бы это вряд ли удалось. Хотя бы потому, что дети общались бы с другими на РОДНОМ языке и вы не сумели бы им внятно объяснить зачем вы устанавливаете лимит и запрещаете "просмотры контента на языке".

4. Я не собираюсь указывать вам, как "надо" себя вести (в смысле языка). Это ваши дети и вам решать. И сложно сказать, как "надо". Но у меня есть примеры выехавших. Знаю 2 семьи в Израиле.

В одной семье очень старались побыстрее "натурализоваться". В результате происходило так, как вы описываете, и даже дети, которые родились здесь начали забывать язык и говорят плохо и со страшным акцентом - я плохо понимал.

В другой семье дети выезжали по школьной программе уже в старших класса (последние 2 или 3 класса). Закончили там школу, потом одна технион, другая медучилище. Понятно, на иврите. Они, естественно, язык сохранили. Но и их дети, которые родились и выросли уже там, тоже владеют языком вполне свободно и без акцента. Дети уже взрослые.

Такой же пример есть и в Германии.

Кто знает, может, и вашим детям пригодился бы когда-нибудь язык. "Лишний" язык никогда не помешает, тем более, если они его уже знают, зачем терять уже имеющиеся знания?

И, наконец, последнее.

5. Ещё раз. Я не отрицал необходимость изучения английского.

Повторяю, речь была не об изучении языка , а именно о получении информации ребёнком о мире, о жизни и т.д. Согласитесь на языке, который ребёнок знает, это значительно проще и получит больше. И пусть даже в вашем круге общения 80% дошкольников учили Инглиш. Но повторю вопрос, сколько из них хотя бы более-менее свободно даже не говорили, а понимали английский. В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию? Не пойму, я, вроде, достаточно подробно и внятно изложил свои мысли. А вы как будто не читали, о чём я написал.1. Я не относил вас к олигархам. Но и в США, насколько знаю, "средний класс" это не однородная масса. Есть верхний, средний и нижний. Точно так же и у нас. И "толщина" этих слоёв разная. Чем выше, тем тоньше, не знаю, к какому уровню относились вы. Но уж явно не к нижнему и, вероятно, даже не к нижнему среднему.2. Не забывайте, что Киев нельзя сравнивать даже с Харьковом, не говоря уж о более мелких городах. Даже в Харькове учат иняз до школы, не берусь сказать сколько, но далеко не 80%.3. Пример вы приводите не тот.Ваши дети "" и понимают/видят, что здесь их РОДНОЙ язык никто не поймёт. И они никого не поймут, пока не освоят англ. язык. Благодаря этому вы можете установить лимит в 40 мин. В Киеве вам бы это вряд ли удалось. Хотя бы потому, что дети общались бы с другими на РОДНОМ языке и вы не сумели бы им внятно объяснить зачем вы устанавливаете лимит и запрещаете "просмотры контента на языке".4. Я не собираюсь указывать вам, как "надо" себя вести (в смысле языка). Это ваши дети и вам решать. И сложно сказать, как "надо". Но у меня есть примеры выехавших. Знаю 2 семьи в Израиле.В одной семье очень старались побыстрее "натурализоваться". В результате происходило так, как вы описываете, и даже дети, которые родились здесь начали забывать язык и говорят плохо и со страшным акцентом - я плохо понимал.В другой семье дети выезжали по школьной программе уже в старших класса (последние 2 или 3 класса). Закончили там школу, потом одна технион, другая медучилище. Понятно, на иврите. Они, естественно, язык сохранили. Но и их дети, которые родились и выросли уже там, тоже владеют языком вполне свободно и без акцента. Дети уже взрослые.Такой же пример есть и в Германии.Кто знает, может, и вашим детям пригодился бы когда-нибудь язык. "Лишний" язык никогда не помешает, тем более, если они его уже знают, зачем терять уже имеющиеся знания?И, наконец, последнее.5. Ещё раз. Я не отрицал необходимость изучения английского.Повторяю, речь была не об, а именно о получении информации ребёнком о мире, о жизни и т.д. Согласитесь на языке, который ребёнок знает, это значительно проще и получит больше. И пусть даже в вашем круге общения 80% дошкольников учили Инглиш. Но повторю вопрос, сколько из них хотя бы более-менее свободно даже не говорили, а понимали английский. В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию?



Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль.

1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно.

2. Второе. Речь именно шла о способности ребенка "подхватить" (пик ит ап) лангуаге путем просмотра контента на иностранном языке. Систематизированно и не за один раз. Это возрастное "окно возможностей". По проведенным исследованиям, оно открыто с практически рождения и закрывается примерно в 11 лет. Чем раньше в него влазить - тем лучше.

Это не только изучения иностранного языка касается, много чего.

Мои друзья ребенка с раннего возраста учили шахматам. В 6 лет - 3 место на взрослом турнире. Уже писал - 6 или 7 языков. Другое дело, что перегрузили ребенка и потом были определенные проблемы. Ну так надо с чувством меры такие вещи делать.

3. Речь началась с поста, в котором было было сказано, что контент просматривался на Мови и лангуаге. На что Вы отреагировали так, что язык тоже может быть, но лангуаге - для большинства не под силу. И тут уж влез я со своими 5 центами, с попыткой убедить Вас и остальных, что у ребенка есть уникальные способности ввиду природных возможностей, которых нет у большинства взрослых, просто впитать иностранный язык через контент (мультики в данном случае). Не важно - собирается он эмигрировать или нет, эмигрировал он или нет.

Мои дети не принимали решение что им нужен Инглиш и не нужен русиш. Они не понимали еще этого, слищком маленькие были. Это мы с женой поставили им правила игры, которые позволили как можно скорей пикапнуть Инглиш.

И это сработало. Вместе с другими мерами.

И повторюсь, в мою группу в Киеве уровня Аппер Интермидиэйт, приходили и уходили школьники. уходили потому что имели намного выше уровень чем моя группа. Школьники, дети. Лет 12-14.

Времена, когда школьники могли к концу школы сказать Май нейм из Уася и Ландан из зе кэпитал оф Грейт Бритн, к счастью, давно остались в далеком прошлом. Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль.1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно.2. Второе. Речь именно шла о способности ребенка "подхватить" (пик ит ап) лангуаге путем просмотра контента на иностранном языке. Систематизированно и не за один раз. Это возрастное "окно возможностей". По проведенным исследованиям, оно открыто с практически рождения и закрывается примерно в 11 лет. Чем раньше в него влазить - тем лучше.Это не только изучения иностранного языка касается, много чего.Мои друзья ребенка с раннего возраста учили шахматам. В 6 лет - 3 место на взрослом турнире. Уже писал - 6 или 7 языков. Другое дело, что перегрузили ребенка и потом были определенные проблемы. Ну так надо с чувством меры такие вещи делать.3. Речь началась с поста, в котором было было сказано, что контент просматривался на Мови и лангуаге. На что Вы отреагировали так, что язык тоже может быть, но лангуаге - для большинства не под силу. И тут уж влез я со своими 5 центами, с попыткой убедить Вас и остальных, что у ребенка есть уникальные способности ввиду природных возможностей, которых нет у большинства взрослых, просто впитать иностранный язык через контент (мультики в данном случае). Не важно - собирается он эмигрировать или нет, эмигрировал он или нет.Мои дети не принимали решение что им нужен Инглиш и не нужен русиш. Они не понимали еще этого, слищком маленькие были. Это мы с женой поставили им правила игры, которые позволили как можно скорей пикапнуть Инглиш.И это сработало. Вместе с другими мерами.И повторюсь, в мою группу в Киеве уровня Аппер Интермидиэйт, приходили и уходили школьники. уходили потому что имели намного выше уровень чем моя группа. Школьники, дети. Лет 12-14.Времена, когда школьники могли к концу школы сказать Май нейм из Уася и Ландан из зе кэпитал оф Грейт Бритн, к счастью, давно остались в далеком прошлом. rjkz

Повідомлень: 17310 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8563 раз. Подякували: 5401 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 07:47 rjkz написав: Интеллигентный, начитанный, не хлюпик и не агрессивный - очень раздражает ограниченных и агрессивных людей. Интеллигентный, начитанный, не хлюпик и не агрессивный - очень раздражает ограниченных и агрессивных людей. "в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука. разные были, и проблема в том, что вы не изолируете ваших детей от ограниченных и агрессивных. Это самобман. Они по любому где то встретятся. И не факт что вы будете рядом, а опыт как себя вести с ними ситуациях нужно где то получить. И желательно не травмирующий. Может в продвинутых школах учат хз, в тех что я знаю на проблему агрессии и буллинга закрывали глаза.

rjkz написав: Я задал вопрос - почему? Один человек взял на себя труд мне пояснить - тут не любят когда подчиненные оказываются умнее. Это был не очень умный человек.

Другой, намного более умный, которому я пересказал этот разговор, сказал - "тут соблюдают субординацию, но если подчиненный оказывается умнее, в ЧАСТНОМ бизнесе это приветствуется,потому что УМНЫЙ приносит деньги своему работодателю.

Если работодатель не любит умных сотрудников, то это или тупой работодатель или...русский работодатель, у которого его амбиции и эмоции берут верх над интересами бизнеса. В работе на сити и гавермент нет цели зарабатывать деньги, поэтому там тоже такое может быть." Я задал вопрос - почему? Один человек взял на себя труд мне пояснить - тут не любят когда подчиненные оказываются умнее. Это был не очень умный человек.Другой, намного более умный, которому я пересказал этот разговор, сказал - "тут соблюдают субординацию, но если подчиненный оказывается умнее, в ЧАСТНОМ бизнесе это приветствуется,потому что УМНЫЙ приносит деньги своему работодателю.Если работодатель не любит умных сотрудников, то это или тупой работодатель или...русский работодатель, у которого его амбиции и эмоции берут верх над интересами бизнеса. В работе на сити и гавермент нет цели зарабатывать деньги, поэтому там тоже такое может быть." умение включать дурака - суперценное. И не только в этой ситуации. Люди понимают жизнь по своему и вероятно видели в вас какого то зануду который всех учит. Я в таких случаях тихо не при всех гоорил начальнику что есть одна мысль или что мне (по работе) что то не нравится. Далее снимал реакцию. Если он готов был слушать расказывал подробно что. Если нет - ну и не надо, написал кому то служебку (прикрыл жопу) и забыл. Когда ситуация вылезла показываю служебку и напоминаю про тот разговор. Не панацея, но уже ближе к их правилам, чем к вашим. Все забивают и вы забили. Но это не стадность в её классическом смысле. В стаде у баранов нет выбора. А вы всегда можете сойти с этого поезда и сесть в другой. rjkz написав: Кстати, тоже интересное наблюдение. В Украине, есть проблема, обсудили нашли решение, поехали дальше. Если кто облажался - бывает, если можно исправить - исправили в рабочем порядке, поехали дальше. Тут не так - если проблема,то ее надо или умолчать или сделать так, чтобы в этом обвинили кого угодно, но не тебя Кстати, тоже интересное наблюдение. В Украине, есть проблема, обсудили нашли решение, поехали дальше. Если кто облажался - бывает, если можно исправить - исправили в рабочем порядке, поехали дальше. Тут не так - если проблема,то ее надо или умолчать или сделать так, чтобы в этом обвинили кого угодно, но не тебя только почему то зарплаты и уровень жизни в Украине намного ниже. Если бы так как вы говорите, это мы помогали бы штатам деньгами. Я достаточно насмотрелся дерьма в украинском бизнесе, и не романтизирую его. Подростковые банды были гораздо справедливее и честнее. А те что не были быстро перегрызлись между собой и рухнули, поскольку неформальную группу кроме общих идей ничего не держит. А там где грызня - общих идей больше нет. Каждый своё я выставляет основным или забивает на интересы других (самая частая причина грызни). Бизнес - формальная группа, у не другие правила. Прежде всего обогащение верхушки. На 2м месте - удержаться, чтобы не уволили, на 3м завести "друзей" и "дружить против врагов" (это не настоящие друзья и враги, а ситуативные, ещё называется внутренняя конкуренция). Так вот некоторые топы (многие) думают что внутренняя конкуренция так же полезна как внешняя. По внешней понятно, она мобилизует и заставляет компанию работать с более высокими показателями ROE и т.д.) А внутренняя конкуренция наоборот создаёт дисбалансы. Какой-то сотрудник предлагает дельный проект, а внутренние конкуренты его топят. На фабрике где я работал было 2 отдела маркетинга. Лютые враги. Хозяин на любой маркетинговый проект говорил "я не возражам, вы там между собой договоритесь". Когда я увидел колличество выкинутых проектов пришел с этим к собственнику и говорю это всё ваши деньги. Люди потратили время на их создание, и из-за отсутствия кворума их отбраковали. Он мне говорит значит проекты были плохими. Я предложил расмотреть несколько (те что без кворума он не рассматривал). Рассмотрели, какой то ему понравился. Тогда я спрашиваю у вас есть понимание почему он не получил добро, вызываем рукводителей отделов и начинается лютый срач с припоминанием все грехов, кто когда либо совершил (каждый испугался за свою жопу увидев на столе тот проект). Для собственика это было прозрение, до тех пор он думал что конкуренция это всегда хорошо. "в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука. разные были, и проблема в том, что вы не изолируете ваших детей от ограниченных и агрессивных. Это самобман. Они по любому где то встретятся. И не факт что вы будете рядом, а опыт как себя вести с ними ситуациях нужно где то получить. И желательно не травмирующий. Может в продвинутых школах учат хз, в тех что я знаю на проблему агрессии и буллинга закрывали глаза.умение включать дурака - суперценное. И не только в этой ситуации. Люди понимают жизнь по своему и вероятно видели в вас какого то зануду который всех учит. Я в таких случаях тихо не при всех гоорил начальнику что есть одна мысль или что мне (по работе) что то не нравится. Далее снимал реакцию. Если он готов был слушать расказывал подробно что. Если нет - ну и не надо, написал кому то служебку (прикрыл жопу) и забыл. Когда ситуация вылезла показываю служебку и напоминаю про тот разговор. Не панацея, но уже ближе к их правилам, чем к вашим. Все забивают и вы забили. Но это не стадность в её классическом смысле. В стаде у баранов нет выбора. А вы всегда можете сойти с этого поезда и сесть в другой.только почему то зарплаты и уровень жизни в Украине намного ниже. Если бы так как вы говорите, это мы помогали бы штатам деньгами. Я достаточно насмотрелся дерьма в украинском бизнесе, и не романтизирую его. Подростковые банды были гораздо справедливее и честнее. А те что не были быстро перегрызлись между собой и рухнули, поскольку неформальную группу кроме общих идей ничего не держит. А там где грызня - общих идей больше нет. Каждый своё я выставляет основным или забивает на интересы других (самая частая причина грызни). Бизнес - формальная группа, у не другие правила. Прежде всего обогащение верхушки. На 2м месте - удержаться, чтобы не уволили, на 3м завести "друзей" и "дружить против врагов" (это не настоящие друзья и враги, а ситуативные, ещё называется внутренняя конкуренция). Так вот некоторые топы (многие) думают что внутренняя конкуренция так же полезна как внешняя. По внешней понятно, она мобилизует и заставляет компанию работать с более высокими показателями ROE и т.д.) А внутренняя конкуренция наоборот создаёт дисбалансы. Какой-то сотрудник предлагает дельный проект, а внутренние конкуренты его топят. На фабрике где я работал было 2 отдела маркетинга. Лютые враги. Хозяин на любой маркетинговый проект говорил "я не возражам, вы там между собой договоритесь". Когда я увидел колличество выкинутых проектов пришел с этим к собственнику и говорю это всё ваши деньги. Люди потратили время на их создание, и из-за отсутствия кворума их отбраковали. Он мне говорит значит проекты были плохими. Я предложил расмотреть несколько (те что без кворума он не рассматривал). Рассмотрели, какой то ему понравился. Тогда я спрашиваю у вас есть понимание почему он не получил добро, вызываем рукводителей отделов и начинается лютый срач с припоминанием все грехов, кто когда либо совершил (каждый испугался за свою жопу увидев на столе тот проект). Для собственика это было прозрение, до тех пор он думал что конкуренция это всегда хорошо. Wirująświatła

Повідомлень: 29799 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 337338339340 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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