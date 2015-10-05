ЛАД написав:rjkz написав:.............
Ну, в олигархи только меня не надо записывать.
Сверстники моих детей в бОльшей или меньшей степени учили Инглиш в 80% случаев.
В Украине. Это был ДОшкольный возраст. Я думаю, что это можно назвать средним классом.
Не уверен, что в условном селе в 50км от условного Кропивницкого ситуация была-бы та-же, но интернет сейчас есть везде и вопрос только желания и понимания от родителей.
Пример, который Вам нужен - мои дети приехали в США с родным ЯЗЫкОМ.
Но на просмотры контента на языке был установлен лимит в 40 минут в день.
На Инглише - без лимита. И сейчас оба свободно говорят на Инглише. Даже на языке когда говорят, то структура предложения такая, что понимаю, что они переводят на руский. А младший на кириллице практически не читает и совсем не пишет. Пишет в переводчике на Инглише, потом копирует перевод на язык и отправляет. Комично иногда получается.
Кстати, когда просим что-то перевести (слово или фраза в фильме, мы вместе фильмы смотрим на Инглише), то у них проблемы - не хватает словарного запаса на русском, чтобы объяснить.
Я не говорю, что это исключительно из-за контента, но его доля существенна и особенно в первые пару лет эмиграции.
Не поленитесь, посмотрите тематические темы в Ютубе или у гугла спросите.
Я в свое время посвятил этому десятки часов. Но я был мотивирован.
Не пойму, я, вроде, достаточно подробно и внятно изложил свои мысли. А вы как будто не читали, о чём я написал.
1. Я не относил вас к олигархам. Но и в США, насколько знаю, "средний класс" это не однородная масса. Есть верхний, средний и нижний. Точно так же и у нас. И "толщина" этих слоёв разная. Чем выше, тем тоньше, не знаю, к какому уровню относились вы. Но уж явно не к нижнему и, вероятно, даже не к нижнему среднему.
2. Не забывайте, что Киев нельзя сравнивать даже с Харьковом, не говоря уж о более мелких городах. Даже в Харькове учат иняз до школы, не берусь сказать сколько, но далеко не 80%.
3. Пример вы приводите не тот.
Ваши дети "приехали в США" и понимают/видят, что здесь их РОДНОЙ язык никто не поймёт. И они никого не поймут, пока не освоят англ. язык. Благодаря этому вы можете установить лимит в 40 мин. В Киеве вам бы это вряд ли удалось. Хотя бы потому, что дети общались бы с другими на РОДНОМ языке и вы не сумели бы им внятно объяснить зачем вы устанавливаете лимит и запрещаете "просмотры контента на языке".
4. Я не собираюсь указывать вам, как "надо" себя вести (в смысле языка). Это ваши дети и вам решать. И сложно сказать, как "надо". Но у меня есть примеры выехавших. Знаю 2 семьи в Израиле.
В одной семье очень старались побыстрее "натурализоваться". В результате происходило так, как вы описываете, и даже дети, которые родились здесь начали забывать язык и говорят плохо и со страшным акцентом - я плохо понимал.
В другой семье дети выезжали по школьной программе уже в старших класса (последние 2 или 3 класса). Закончили там школу, потом одна технион, другая медучилище. Понятно, на иврите. Они, естественно, язык сохранили. Но и их дети, которые родились и выросли уже там, тоже владеют языком вполне свободно и без акцента. Дети уже взрослые.
Такой же пример есть и в Германии.
Кто знает, может, и вашим детям пригодился бы когда-нибудь язык. "Лишний" язык никогда не помешает, тем более, если они его уже знают, зачем терять уже имеющиеся знания?
И, наконец, последнее.
5. Ещё раз. Я не отрицал необходимость изучения английского.
Повторяю, речь была не об изучении языка, а именно о получении информации ребёнком о мире, о жизни и т.д. Согласитесь на языке, который ребёнок знает, это значительно проще и получит больше. И пусть даже в вашем круге общения 80% дошкольников учили Инглиш. Но повторю вопрос, сколько из них хотя бы более-менее свободно даже не говорили, а понимали английский. В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию?
Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль.
1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно.
2. Второе. Речь именно шла о способности ребенка "подхватить" (пик ит ап) лангуаге путем просмотра контента на иностранном языке. Систематизированно и не за один раз. Это возрастное "окно возможностей". По проведенным исследованиям, оно открыто с практически рождения и закрывается примерно в 11 лет. Чем раньше в него влазить - тем лучше.
Это не только изучения иностранного языка касается, много чего.
Мои друзья ребенка с раннего возраста учили шахматам. В 6 лет - 3 место на взрослом турнире. Уже писал - 6 или 7 языков. Другое дело, что перегрузили ребенка и потом были определенные проблемы. Ну так надо с чувством меры такие вещи делать.
3. Речь началась с поста, в котором было было сказано, что контент просматривался на Мови и лангуаге. На что Вы отреагировали так, что язык тоже может быть, но лангуаге - для большинства не под силу. И тут уж влез я со своими 5 центами, с попыткой убедить Вас и остальных, что у ребенка есть уникальные способности ввиду природных возможностей, которых нет у большинства взрослых, просто впитать иностранный язык через контент (мультики в данном случае). Не важно - собирается он эмигрировать или нет, эмигрировал он или нет.
Мои дети не принимали решение что им нужен Инглиш и не нужен русиш. Они не понимали еще этого, слищком маленькие были. Это мы с женой поставили им правила игры, которые позволили как можно скорей пикапнуть Инглиш.
И это сработало. Вместе с другими мерами.
И повторюсь, в мою группу в Киеве уровня Аппер Интермидиэйт, приходили и уходили школьники. уходили потому что имели намного выше уровень чем моя группа. Школьники, дети. Лет 12-14.
Времена, когда школьники могли к концу школы сказать Май нейм из Уася и Ландан из зе кэпитал оф Грейт Бритн, к счастью, давно остались в далеком прошлом.