ЛАД написав:Возвращаясь к разговору о росс. мультсериалах. "Смешарики" - разработка в начале 0-ых, показ с мая 2004, показ сериала приостановился в 2012 году. К тому моменту были созданы все из 208 запланированных эпизодов. Правда, ещё 110 серий показаны уже после 18 мая 2020. https://surl.lu/wcegqe В 2015 году стартовал показ «Малышариков» — сериала, рассказывающего о приключениях альтернативных версий младших смешариков. С 2012 «Смешарики. Пин-код» — научно-образовательный проект, в рамках которого главные герои доступным языком рассказывают зрителям об устройстве мира, последних достижениях науки, законах физики и механики. Очень неплохой сериал. Именно о науке и технике. Никакой пропагандой там и не пахнет. "Фиксики" - работа началась в середине 0-х. 1-й сезон показан с конца 2010 до конца 2012, 2-й сезон с конца 2012 до мая 2015, 3-5-й - с середины 2015. Но сериал слишком уж технический. Каких-то моральных проблем, "защиты родины" и прочих радостей там нет. https://surl.lu/rvfmhc. Мне лично больше всего нравится "пин-код". Но он, на мой взгляд, для детей чуть постарше, хотя, на удивление, малыши его смотрят с интересом, явно не всё понимают, но тем не менее. Предложите на замену украинские.
Навіть якщо знайти щось де типу немає (безпосередньо) рос пропаганди, вирощуючи дитину на російському контенті ви вирощуєте її під російське інфополе. Там вже підуть російські тік токи/інстаграми, музвиконавці і інші інфопродукти і все, пастка закрилася. Зате не напрягалися, підсадили на смєшаріків з фіксіками. Я аж не знаю, як я без них виріс. https://www.facebook.com/share/r/1AiYrH ... tid=wwXIfr