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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 10:15

  Hotab написав:
ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко

Тануда, насмішила ця мавп`ячя психологиня, з общаги на Говорова на літо висиляли студентів, хочеш жить- або довідку з деканату, шо ти влітку шось робиш в інституті, або плати комендантші. Але це не копійки, це десь 100 баксів за місяць. Саме на Довженко не знаю чиї общаги були, але схоже це пєдуни. Там ще поруч лікарня Філатова, бажаючих там пожить занєдорога оййо.
В Одесі ще цікаво, наприклад квартира "у моря", до 1 червня 200 гривень, починаючи з 1 червня- 100 баксів на добу.

UPD: З моїх однокласників, як сказав ЛАД, банд не було, були "плохие компании", типу курять, класний журнал спалили... Тільки один випадок був, коли однокласника відправили до дітячої колонії. Шо він накоїв- не знаю, знаю шо у нього потім, до війни, був великий бізнес десь не в нашому місті. Ще один з поганої компанії зараз працює інструктором по серфінгу у Португалії. Один помер від передозу і ще один отсидів та вроді сидить за викрадення автомобілів, взлом усіляких сейфів, дверей. Це унікальна людина, я з ним одного разу випадково зустрівся, він охоронцем на автостоянці працював, схоже між відсидками був на волі, він на вагу золота, практично не сидить, працює, у когось двері зачинились, у когось сейф, у когось машина, у когось гараж. Все це вскривається. Його би у такий бізнес. З відомих в Україні людей, просто однокласники, один працює у Мінобороні.
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