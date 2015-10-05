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#<1 ... 337338339340 Додано: Нед 04 тра, 2025 10:15 Hotab написав: ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко



Тануда, насмішила ця мавп`ячя психологиня, з общаги на Говорова на літо висиляли студентів, хочеш жить- або довідку з деканату, шо ти влітку шось робиш в інституті, або плати комендантші. Але це не копійки, це десь 100 баксів за місяць. Саме на Довженко не знаю чиї общаги були, але схоже це пєдуни. Там ще поруч лікарня Філатова, бажаючих там пожить занєдорога оййо.

В Одесі ще цікаво, наприклад квартира "у моря", до 1 червня 200 гривень, починаючи з 1 червня- 100 баксів на добу.



UPD: З моїх однокласників, як сказав ЛАД, банд не було, були "плохие компании", типу курять, класний журнал спалили... Тільки один випадок був, коли однокласника відправили до дітячої колонії. Шо він накоїв- не знаю, знаю шо у нього потім, до війни, був великий бізнес десь не в нашому місті. Ще один з поганої компанії зараз працює інструктором по серфінгу у Португалії. Один помер від передозу і ще один отсидів та вроді сидить за викрадення автомобілів, взлом усіляких сейфів, дверей. Це унікальна людина, я з ним одного разу випадково зустрівся, він охоронцем на автостоянці працював, схоже між відсидками був на волі, він на вагу золота, практично не сидить, працює, у когось двері зачинились, у когось сейф, у когось машина, у когось гараж. Все це вскривається. Його би у такий бізнес. З відомих в Україні людей, просто однокласники, один працює у Мінобороні. Тануда, насмішила ця мавп`ячя психологиня, з общаги на Говорова на літо висиляли студентів, хочеш жить- або довідку з деканату, шо ти влітку шось робиш в інституті, або плати комендантші. Але це не копійки, це десь 100 баксів за місяць. Саме на Довженко не знаю чиї общаги були, але схоже це пєдуни. Там ще поруч лікарня Філатова, бажаючих там пожить занєдорога оййо.В Одесі ще цікаво, наприклад квартира "у моря", до 1 червня 200 гривень, починаючи з 1 червня- 100 баксів на добу.UPD: З моїх однокласників, як сказав, банд не було, були "плохие компании", типу курять, класний журнал спалили... Тільки один випадок був, коли однокласника відправили до дітячої колонії. Шо він накоїв- не знаю, знаю шо у нього потім, до війни, був великий бізнес десь не в нашому місті. Ще один з поганої компанії зараз працює інструктором по серфінгу у Португалії. Один помер від передозу і ще один отсидів та вроді сидить за викрадення автомобілів, взлом усіляких сейфів, дверей. Це унікальна людина, я з ним одного разу випадково зустрівся, він охоронцем на автостоянці працював, схоже між відсидками був на волі, він на вагу золота, практично не сидить, працює, у когось двері зачинились, у когось сейф, у когось машина, у когось гараж. Все це вскривається. Його би у такий бізнес. З відомих в Україні людей, просто однокласники, один працює у Мінобороні. Water Повідомлень: 2971 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 337338339340 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. 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