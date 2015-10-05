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#<1 ... 338339340341> Додано: Нед 04 тра, 2025 10:15 Hotab написав: ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко



Тануда, насмішила ця мавп`ячя психологиня, з общаги на Говорова на літо висиляли студентів, хочеш жить- або довідку з деканату, шо ти влітку шось робиш в інституті, або плати комендантші. Але це не копійки, це десь 100 баксів за місяць. Саме на Довженко не знаю чиї общаги були, але схоже це пєдуни. Там ще поруч лікарня Філатова, бажаючих там пожить занєдорога оййо.

В Одесі ще цікаво, наприклад квартира "у моря", до 1 червня 200 гривень, починаючи з 1 червня- 100 баксів на добу.



UPD: З моїх однокласників, як сказав ЛАД, банд не було, були "плохие компании", типу курять, класний журнал спалили... Тільки один випадок був, коли однокласника відправили до дітячої колонії. Шо він накоїв- не знаю, знаю шо у нього потім, до війни, був великий бізнес десь не в нашому місті. Ще один з поганої компанії зараз працює інструктором по серфінгу у Португалії. Один помер від передозу і ще один отсидів та вроді сидить за викрадення автомобілів, взлом усіляких сейфів, дверей. Це унікальна людина, я з ним одного разу випадково зустрівся, він охоронцем на автостоянці працював, схоже між відсидками був на волі, він на вагу золота, практично не сидить, працює, у когось двері зачинились, у когось сейф, у когось машина, у когось гараж. Все це вскривається. Його би у такий бізнес. З відомих в Україні людей, просто однокласники, один працює у Мінобороні. Тануда, насмішила ця мавп`ячя психологиня, з общаги на Говорова на літо висиляли студентів, хочеш жить- або довідку з деканату, шо ти влітку шось робиш в інституті, або плати комендантші. Але це не копійки, це десь 100 баксів за місяць. Саме на Довженко не знаю чиї общаги були, але схоже це пєдуни. Там ще поруч лікарня Філатова, бажаючих там пожить занєдорога оййо.В Одесі ще цікаво, наприклад квартира "у моря", до 1 червня 200 гривень, починаючи з 1 червня- 100 баксів на добу.UPD: З моїх однокласників, як сказав, банд не було, були "плохие компании", типу курять, класний журнал спалили... Тільки один випадок був, коли однокласника відправили до дітячої колонії. Шо він накоїв- не знаю, знаю шо у нього потім, до війни, був великий бізнес десь не в нашому місті. Ще один з поганої компанії зараз працює інструктором по серфінгу у Португалії. Один помер від передозу і ще один отсидів та вроді сидить за викрадення автомобілів, взлом усіляких сейфів, дверей. Це унікальна людина, я з ним одного разу випадково зустрівся, він охоронцем на автостоянці працював, схоже між відсидками був на волі, він на вагу золота, практично не сидить, працює, у когось двері зачинились, у когось сейф, у когось машина, у когось гараж. Все це вскривається. Його би у такий бізнес. З відомих в Україні людей, просто однокласники, один працює у Мінобороні. Water Повідомлень: 2971 З нами з: 06.03.12 Подякував: 64 раз. Подякували: 214 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 11:24 Wirująświatła написав: "в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

"в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

Включу ка я зануду, который всех учит 😁

А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.

Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе. Включу ка я зануду, который всех учит 😁А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8150 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6429 раз. Подякували: 21504 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 11:37 Сибарит





Если Вы подберёте для него более нейтральный термин





Заодно прибрати видумки та перебільшення.

Вже зʼясувалось, що не «а сколько папов (отчімов) залили кровью лестницы парадного» , а може один випадок був, да і то вже є натяк, що не вони самі, а ходили клянчити старших спортсменів. Невідомо ще як ці скрипалі-гитаристи розраховувались зі спортсменами, підбуривши їх набити обличчя мужику.



Ну і там багато ще шелухи, яку Віталік навіщось насипав, намагаючись показати , як вони качали EQ)))



Насправді це все такий пил і мішура в контексті соціалізації і вмінню налагоджувати контакти в колективі….

Уявіть лише (хоча може вам вже уявляти і не треба, вже напряму стикнулись) приміщення як 2 спортзали, де рядами ліжка і живе 90-100 чоловік. І всі бачать один одного постійно:

хто не ходить чистити зуби, хто не пере свої труси, хто з ким спілкується, хто ділиться , а хто ні. Хто одежу складає, а хто швиряє. Потім ти з цими людьми йдеш на пари, знаєш як вони вчаться, як вони на що реагують. Ти знаєш все про всіх, і сам відкрита книга для всіх.

Там не вдасться при3.14здіти, що ти чувак з грошима з Польщі (а потім зʼясовується що ти в 14 -15 років посилав дітей 10 років красти чи клянчити собі їжу), бо ти на виду!! Ти навіть у звільнення йдеш в цивільному, і всі бачать в чому саме. Отам «соціалізація» і вміння контактувати. Вміння відстоювати себе . Бо в колективі є всі: від вчорашніх гопників, до синів генералів в штабі ВПС . І тут не вийде «розвернутись і піти в іншу банду». . Тобі в цьому колективі жити кілька років.



Мамкін психолог теоретик, пля)) Заодно прибрати видумки та перебільшення.Вже зʼясувалось, що не «а сколько папов (отчімов) залили кровью лестницы парадного» , а може один випадок був, да і то вже є натяк, що не вони самі, а ходили клянчити старших спортсменів. Невідомо ще як ці скрипалі-гитаристи розраховувались зі спортсменами, підбуривши їх набити обличчя мужику.Ну і там багато ще шелухи, яку Віталік навіщось насипав, намагаючись показати , як вони качали EQ)))Насправді це все такий пил і мішура в контексті соціалізації і вмінню налагоджувати контакти в колективі….Уявіть лише (хоча може вам вже уявляти і не треба, вже напряму стикнулись) приміщення як 2 спортзали, де рядами ліжка і живе 90-100 чоловік. І всі бачать один одного постійно:хто не ходить чистити зуби, хто не пере свої труси, хто з ким спілкується, хто ділиться , а хто ні. Хто одежу складає, а хто швиряє. Потім ти з цими людьми йдеш на пари, знаєш як вони вчаться, як вони на що реагують. Ти знаєш все про всіх, і сам відкрита книга для всіх.Там не вдасться при3.14здіти, що ти чувак з грошима з Польщі (а потім зʼясовується що ти в 14 -15 років посилав дітей 10 років красти чи клянчити собі їжу), бо ти на виду!! Ти навіть у звільнення йдеш в цивільному, і всі бачать в чому саме. Отам «соціалізація» і вміння контактувати. Вміння відстоювати себе . Бо в колективі є всі: від вчорашніх гопників, до синів генералів в штабі ВПС . І тут не вийде «розвернутись і піти в іншу банду». . Тобі в цьому колективі жити кілька років.Мамкін психолог теоретик, пля)) Hotab Повідомлень: 14949 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2378 раз. Профіль 1 3 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 11:59 Сибарит написав: Wirująświatła написав: "в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

"в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

Включу ка я зануду, который всех учит 😁

А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.

Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе. Включу ка я зануду, который всех учит 😁А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе. чогось мені здається джентельмени, що це набір чужих історій) автор путається в показаніях.

Діло не в плагіаті а в тім що він ці історії ретранслює в підлітків.) Каже набили поганого отчіма? був значить якийсь взрослий дядько, який повісив собі на шию чужий приплод, маломальськи кормив того "учасніка банди" і виховував...

А потім він чомусь після розмови з бременськими музикантами бросіл сімю?

я упустив чи було продовження як "банда" усиновила, вигодувала і зара цей хлопчина дірєктор львівської консєрваторії?

P/s якось ще мої батьки були до своїх виключно на Ви...

Так і виросли не соціалізовані чогось мені здається джентельмени, що це набір чужих історій) автор путається в показаніях.Діло не в плагіаті а в тім що він ці історії ретранслює в підлітків.) Каже набили поганого отчіма?був значить якийсь взрослий дядько, який повісив собі на шию чужий приплод, маломальськи кормив того "учасніка банди" і виховував...А потім він чомусь після розмови з бременськими музикантами бросіл сімю?я упустив чи було продовження як "банда" усиновила, вигодувала і зара цей хлопчина дірєктор львівської консєрваторії?P/s якось ще мої батьки були до своїх виключно на Ви...Так і виросли не соціалізовані Banderlog

Повідомлень: 2583 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 73 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 11:59 Сибарит написав: Wirująświatła написав: "в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

"в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

Включу ка я зануду, который всех учит 😁

А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.

Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе. Включу ка я зануду, который всех учит 😁А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе.

Посмотрите на мэра Днепродыма и поймёте что такое настоящий бандит.

А на мэра Львова - что такое глава мафии(клана)

Вроде во Владике 25 лет назад тоже был недолго такой мэр, и где то на урале.

Не всегда умение сломать шею с одного удара и отписдить тайсона сочетаются с логическим мышлением и знанием таблицы умноженияэ Посмотрите на мэра Днепродыма и поймёте что такое настоящий бандит.А на мэра Львова - что такое глава мафии(клана)Вроде во Владике 25 лет назад тоже был недолго такой мэр, и где то на урале.Не всегда умение сломать шею с одного удара и отписдить тайсона сочетаются с логическим мышлением и знанием таблицы умноженияэ барабашов

Повідомлень: 5016 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 12:07 Water написав: Hotab написав: ехали толпой в Одессу, вписывались за копейки коменданту в общаге на ул. Довженко



Тануда, насмішила ця мавп`ячя психологиня, з общаги на Говорова на літо висиляли студентів, хочеш жить- або довідку з деканату, шо ти влітку шось робиш в інституті, або плати комендантші. Але це не копійки, це десь 100 баксів за місяць. Саме на Довженко не знаю чиї общаги були, але схоже це пєдуни. Там ще поруч лікарня Філатова, бажаючих там пожить занєдорога оййо.

В Одесі ще цікаво, наприклад квартира "у моря", до 1 червня 200 гривень, починаючи з 1 червня- 100 баксів на добу.



UPD: З моїх однокласників, як сказав ЛАД, банд не було, були "плохие компании", типу курять, класний журнал спалили... Тільки один випадок був, коли однокласника відправили до дітячої колонії. Шо він накоїв- не знаю, знаю шо у нього потім, до війни, був великий бізнес десь не в нашому місті. Ще один з поганої компанії зараз працює інструктором по серфінгу у Португалії. Один помер від передозу і ще один отсидів та вроді сидить за викрадення автомобілів, взлом усіляких сейфів, дверей. Це унікальна людина, я з ним одного разу випадково зустрівся, він охоронцем на автостоянці працював, схоже між відсидками був на волі, він на вагу золота, практично не сидить, працює, у когось двері зачинились, у когось сейф, у когось машина, у когось гараж. Все це вскривається. Його би у такий бізнес. З відомих в Україні людей, просто однокласники, один працює у Мінобороні. Тануда, насмішила ця мавп`ячя психологиня, з общаги на Говорова на літо висиляли студентів, хочеш жить- або довідку з деканату, шо ти влітку шось робиш в інституті, або плати комендантші. Але це не копійки, це десь 100 баксів за місяць. Саме на Довженко не знаю чиї общаги були, але схоже це пєдуни. Там ще поруч лікарня Філатова, бажаючих там пожить занєдорога оййо.В Одесі ще цікаво, наприклад квартира "у моря", до 1 червня 200 гривень, починаючи з 1 червня- 100 баксів на добу.UPD: З моїх однокласників, як сказав, банд не було, були "плохие компании", типу курять, класний журнал спалили... Тільки один випадок був, коли однокласника відправили до дітячої колонії. Шо він накоїв- не знаю, знаю шо у нього потім, до війни, був великий бізнес десь не в нашому місті. Ще один з поганої компанії зараз працює інструктором по серфінгу у Португалії. Один помер від передозу і ще один отсидів та вроді сидить за викрадення автомобілів, взлом усіляких сейфів, дверей. Це унікальна людина, я з ним одного разу випадково зустрівся, він охоронцем на автостоянці працював, схоже між відсидками був на волі, він на вагу золота, практично не сидить, працює, у когось двері зачинились, у когось сейф, у когось машина, у когось гараж. Все це вскривається. Його би у такий бізнес. З відомих в Україні людей, просто однокласники, один працює у Мінобороні.

в 92-93годах взятки в институте брали бутылками, а не купонами.

До долларов в мелких купюрах доходило только у очень состоятельных кротов, как правило что меняли на стпдионе на выхи валюту.

Почему комендант за ту же "валюту" не мог кого то поселить в убитую с грибком и тараканами комнату с видом на мусорные баки? А пузыри прекрасно на опте воровались(иногда с последствиями), тем более в постсоветском поскотском гастрономе в 92-93годах взятки в институте брали бутылками, а не купонами.До долларов в мелких купюрах доходило только у очень состоятельных кротов, как правило что меняли на стпдионе на выхи валюту.Почему комендант за ту же "валюту" не мог кого то поселить в убитую с грибком и тараканами комнату с видом на мусорные баки? А пузыри прекрасно на опте воровались(иногда с последствиями), тем более в постсоветском поскотском гастрономе барабашов

Повідомлень: 5016 З нами з: 16.06.15 Подякував: 291 раз. Подякували: 354 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 12:13 Banderlog написав: Сибарит написав: Wirująświatła написав: "в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

"в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука.

Включу ка я зануду, который всех учит 😁

А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.

Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе. Включу ка я зануду, который всех учит 😁А понимании большинства людей, банда - это группа уголовников, объединившихся для совершения преступлений. Поэтому нам трудно представить себе участника банды утонченным и образованным человеком.Ваш коллектив, по сути , бандой не являлся. Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе. чогось мені здається джентельмени, що це набір чужих історій) автор путається в показаніях.

Діло не в плагіаті а в тім що він ці історії ретранслює в підлітків.) Каже набили поганого отчіма? був значить якийсь взрослий дядько, який повісив собі на шию чужий приплод, маломальськи кормив того "учасніка банди" і виховував...

А потім він чомусь після розмови з бременськими музикантами бросіл сімю?

я упустив чи було продовження як "банда" усиновила, вигодувала і зара цей хлопчина дірєктор львівської консєрваторії?

P/s якось ще мої батьки були до своїх виключно на Ви...

Так і виросли не соціалізовані чогось мені здається джентельмени, що це набір чужих історій) автор путається в показаніях.Діло не в плагіаті а в тім що він ці історії ретранслює в підлітків.) Каже набили поганого отчіма?був значить якийсь взрослий дядько, який повісив собі на шию чужий приплод, маломальськи кормив того "учасніка банди" і виховував...А потім він чомусь після розмови з бременськими музикантами бросіл сімю?я упустив чи було продовження як "банда" усиновила, вигодувала і зара цей хлопчина дірєктор львівської консєрваторії?P/s якось ще мої батьки були до своїх виключно на Ви...Так і виросли не соціалізовані

Поржав і плюсонув)))) Поржав і плюсонув)))) Hotab Повідомлень: 14949 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2378 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 12:22 Hotab написав: Уявіть лише (хоча може вам вже уявляти і не треба, вже напряму стикнулись) приміщення як 2 спортзали, де рядами ліжка і живе 90-100 чоловік. Уявіть лише (хоча може вам вже уявляти і не треба, вже напряму стикнулись) приміщення як 2 спортзали, де рядами ліжка і живе 90-100 чоловік.

Представлять не надо. Я могу даже сравнить подобные коллективы с разным возрастом участников.

Да, это тоже социализация, но это совершенно разные виды социализации. Описанный социум уж очень специфичен.

Мы же обсуждаем социализацию именно в неформальном коллективе. На мой взгляд, в гражданской жизни это даёт больше преимуществ.

Когда некуда уйти, нет осознания ценности сохранения общения. Представлять не надо. Я могу даже сравнить подобные коллективы с разным возрастом участников.Да, это тоже социализация, но это совершенно разные виды социализации. Описанный социум уж очень специфичен.Мы же обсуждаем социализацию именно в неформальном коллективе. На мой взгляд, в гражданской жизни это даёт больше преимуществ.Когда некуда уйти, нет осознания ценности сохранения общения. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8150 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6429 раз. Подякували: 21504 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 12:25 Сибарит написав: Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе Если Вы подберёте для него более нейтральный термин, нам будет психологически значительно проще воспринимать идею социализации в неформальном коллективе у нас было принято спрашивать/отвечать вы откуда (район города не совпадавший с административным делением) никакой бандой или группой мы себя не называли и никто никого так не называл. у нас было принято спрашивать/отвечать вы откуда (район города не совпадавший с административным делением) никакой бандой или группой мы себя не называли и никто никого так не называл. Wirująświatła

Повідомлень: 29801 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2480 раз. Подякували: 3474 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 12:28 Wirująświatła написав: ЛАД написав: но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум но если бы, например, из Харькова, то такие вещи хорошо лечатся крапивой по заднице. Как минимум хо получали и не крапивой), потом приходили ребята постарше и разбивали папаше лицо об ступеньки за неуважение к своим детям. Мам не били а резали им всю одежду на лоскуты. Желание воспитывать сына крапивой куда то пропадало. Дурак тот кто думает что на его силу нет другой силы. За нашей бандой стояли ребята из качалки. А за них были качалки других районов. Папе с разбитой мордой менты бы сами сказали, что разбил по пьяни. Война из-за 2х придурков никому не была нужна. Я в т.ч. попадал в милицию и через 30 минут выходил из неё. хо получали и не крапивой), потом приходили ребята постарше и разбивали папаше лицо об ступеньки за неуважение к своим детям. Мам не били а резали им всю одежду на лоскуты. Желание воспитывать сына крапивой куда то пропадало. Дурак тот кто думает что на его силу нет другой силы. За нашей бандой стояли ребята из качалки. А за них были качалки других районов. Папе с разбитой мордой менты бы сами сказали, что разбил по пьяни. Война из-за 2х придурков никому не была нужна. Я в т.ч. попадал в милицию и через 30 минут выходил из неё. он ще одне. Психолог мам не бив а різав на них одяг на лоскутки?

І за такі діла взрослі і крупніші особі погладили по головці музиканта та через півгодини випустили? Дядю психолог а Ви в курсі що міліція це теж в нєкотором родє "банда" ?

З доступом до качалки, пістолетів та міциклетів з кулеметами?

Даж останній сільський участковий за такі діла дасть по рогам, інакше він уронить свій авторитет до плінтуса.

Не крали кажете міциклетів?

Тому вас відпускали демократичні совкові мусора?

А дівчинку яка знімає порно пан психолог відвів до поліціянта шоп той поговорив? Цікаво після того її корєша з качалки не говорили з поліцаєм?

Чим розплачувався пан психолог з поліцаєм і з качками теж тєма не розкрита... он ще одне.Психолог мам не бив а різав на них одяг на лоскутки?І за такі діла взрослі і крупніші особі погладили по головці музиканта та через півгодини випустили? Дядю психолог а Ви в курсі що міліція це теж в нєкотором родє "банда" ?З доступом до качалки, пістолетів та міциклетів з кулеметами?Даж останній сільський участковий за такі діла дасть по рогам, інакше він уронить свій авторитет до плінтуса.Не крали кажете міциклетів?Тому вас відпускали демократичні совкові мусора?А дівчинку яка знімає порно пан психолог відвів до поліціянта шоп той поговорив? Цікаво після того її корєша з качалки не говорили з поліцаєм?Чим розплачувався пан психолог з поліцаєм і з качками теж тєма не розкрита... Banderlog

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3988

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34