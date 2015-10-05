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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 339340341342
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 14:30

Re: Психологія та інші цікавинки

Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 14:42

Покажемо невдобному хто тут «удобный»)))

  ЛАД написав:Как-то странно всё это.




будем душить неспішно і вдумчіво.


(с) Бандерлог
:D Амінь!!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 14:45

  rjkz написав:Пример, который Вам нужен - мои дети приехали в США с родным ЯЗЫкОМ.
Но на просмотры контента на языке был установлен лимит в 40 минут в день.
На Инглише - без лимита.

Яким чином Ви змогли контролювати час перегляду котенту російською?
Як відділяли час російською/українською та англійською?

Крім як вручну кожного дня в історії перегляду, але ж є ще неавторизований перегляд який ніяк не проконтролюєш...

P.S. Якщо знайшли реально працюючий спосіб, буду вдячний якщо поділитися методикою. :| :|
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 14:58


фильм целиком
https://youtu.be/ipTyoVaAeIo?si=_fKcAdbgZU9_m9BI
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:10

fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:11

За крок до перевороту думок©

Фуххххххх...
Дочитав цю гілку за останні 4 дні :D

Тож, чушпани... ой, тфу ти :mrgreen: - шановне товариство! :D
Ви - оприділіться!!!
Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Труси/хрестик))
Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку! :mrgreen:



Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі! :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:13

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Табель за 8 клас сільської школи «розкатує в хлам» всі дипломи.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:24

Re: Психологія та інші цікавинки

fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:33

Шах і мат!©)))

  Hotab написав:Успіх
Табель за 8 клас сільської школи «розкатує в хлам» всі дипломи.

В цьому жарті - є тільки доля жарту! :D :lol:
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