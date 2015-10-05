будем душить неспішно і вдумчіво.
(с) Бандерлог
Амінь!!
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Додано: Нед 04 тра, 2025 14:30
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Нед 04 тра, 2025 14:42
Покажемо невдобному хто тут «удобный»)))
Додано: Нед 04 тра, 2025 14:45
Яким чином Ви змогли контролювати час перегляду котенту російською?
Як відділяли час російською/українською та англійською?
Крім як вручну кожного дня в історії перегляду, але ж є ще неавторизований перегляд який ніяк не проконтролюєш...
P.S. Якщо знайшли реально працюючий спосіб, буду вдячний якщо поділитися методикою.
Додано: Нед 04 тра, 2025 14:58
фильм целиком
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:11
За крок до перевороту думок©
Фуххххххх...
Дочитав цю гілку за останні 4 дні
Тож, чушпани... ой, тфу ти - шановне товариство!
Ви - оприділіться!!!
Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Труси/хрестик))
Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!
Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:13
Успіх
Табель за 8 клас сільської школи «розкатує в хлам» всі дипломи.
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:24
Re: Психологія та інші цікавинки
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:33
Шах і мат!©)))
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:41
Тому я і не ставив придуркуваті смайлики. Все дуже серйозно.
Диплом педа, отриманий за гроші (тобто відвідування і навчання не вимагалось, корову, яку несе яйця, не ріжуть) та ще і без подальшого практичного застосування, поряд не лежав біля потужного табеля долярека. Бо згідно табеля, писати на фінансовому форумі він здатний. А більшого, щоб заявити про свій успіх на весь світ, і не треба. Слова, які додають ваги всій фразі, типу «кейс» в свій лексикон підхопити можна і без дипломів. Доведено психологом.
А якби це жива розмова, то при цьому ще можна з задумливим 3.14стаком протирати окуляри , і зразу х3 до ваги слів.
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