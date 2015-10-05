Додано: Нед 04 тра, 2025 15:49

Faceless написав: .........

Я розумію, що ви будь-яку ідею можете намагатися дискредитувати, приклеївши ярлик "так це ж як в совку" з приводу й без. .........Я розумію, що ви будь-яку ідею можете намагатися дискредитувати, приклеївши ярлик "так це ж як в совку" з приводу й без.

Наслідки впливу буквально ворожого інфополя ми бачимо зараз власними очима. Буквально інформаційна війна йде вже багато років: викривлення історії, навʼязування фейків, меншовартості, імперські наративи. Все це сочиться навіть через "харошихрускіхвнєпалітікі", через "культурнувнєпалітікі" і т п, а по факту в російському інфополі давно немає нічого поза політикою. І немає чого з совком порівнювати: єдиний хто на совок "напав" - це союзник, а головний типу "ворог" рятував лендлізом і продовольством. Московія ж на нас напала, безпосередньо, якщо ви раптом забули. Історія взаємин України і московії за сотні років дає безліч підстав рухатися якнайдалі від москви.

Бо серед взрощених на "фіксіках з достоєвскімі" потім розквітають "невсетакоднозначно", "мишебратья", "адіннарот" і т п.

Про російськомовних починають вкидати тези "вони ж російськомовні, хай рашка їх забирає" (не дослівна реальна цитата).

Наявність російськомовних це чергова зачіпка "для їх захисту", навіть якщо того ніхто не просив. Російськомовні - це цільова аудиторія для роботи всієї пропагандистської машини, іпсо, фейків.

Так, я не назву зараз чим вам замінити вищевказані передачі - не займався тим питанням. Але на Землі 6 мільярдів людей, з яких більше 95% ніколи не чули про тих ваших фіксіків в успішно собі виросли. То чого ви за них так вчепилися?

В сентябре 2017 года ООН сообщила о том, что доступ к интернету имеют около половины (48 %) населения Земли.

Последний анализ Kepios показывает, что глобальные идентификаторы пользователей социальных сетей сейчас составляют 5,24 миллиарда , что соответствует 63,9 процентам всех людей на Земле. Глобальное общее число увеличилось на 4,1 процента за последние 12 месяцев благодаря дополнительным 206 миллионам новых идентификаторов пользователей [ обратите внимание, что «идентификаторы пользователей» могут не представлять уникальных людей ].

По состоянию на январь 2023 года общее число пользователей Интернета в Китае составляло около 1,05 миллиарда человек , а в Соединенных Штатах — 692 миллиона человек.

https://www.facebook.com/share/p/1GGeNrvM3R/?mibextid=wwXIfr

Я?По-моему, обвинения в "совковости" гораздо чаще применяют ко мне.Единственный метод инфовойны, котрый вы знаете это запрет? других не существует?Так это как раз советский метод, как бы вы не рассказывали, что это я чего-то там "намагаюся дискредитувати, приклеївши ярлик". Мне и клеить ничего не надо.А если вспоминать историю, да ещё и за много веков, то надо "рухатися якнайдалі" и от Польши, и от Турции, и от немцев, румын... Я никого не забыл? Не уверен.Через ""харошихрускіх" Макаревича, Шевчука, Юлия Кима, Пугачёву (не буду вспоминать всех) тоже идёт инфовойна против Украины? Да, к сожалению, сегодня мало тех, кто готов открыто выступить против российского правительства. Но это сегодня.Можно вспомнить и о том, что независимость мы получили мирным путём, бескровно, в т.ч. благодаря российским диссидентам, пусть даже они не ставили перед собой такую цель.Простите, а кто продвигает такие "тези"? Російськомовні? Вроде, совсем даже наоборот - суперпатриоты. И вы в том числе.Для роботи всієї пропагандистської машини целевой аудиторией являются все. Просто к разным слоям - разные методы. Надо запретить всё? Железный занавес?Союзу это почему-то не помогло. Надеетесь наш будет "железнее"?Идеологическую борьбу вести надо. Обязательно. Но это не борьба с языком. Это как раз работает в отрицательную сторону.Зараз на Землі вже не 6, а 8 мільярдів людей. Вы немного отстали от жизни. И многие из них никогда не пользовались ни водопроводом, ни канализацией, ни даже электрическим освещением.Сегодня, конечно, больше:С учётом того, что:при том, что население США всего 340 млн. Так что преальных пользователей может быть значительно меньше.Так что значительная доля людей в мире живут и без интернета, а 20 лет назад без интернета жил вообще весь мир.И как-то "успішно собі виросли" и продолжают вырастать.А каких-то 100 лет назад "успішно собі виростали" и без автомобилей, самолётов, поездок за границу, электричества, радио, ТВ...А моей маме бабушка говорила: "Мені не потрібні письменні онуки" и гасила вечером керосинку "бо керосін дорого коштує".Вот тогда точно не нужны были никому (или почти никому) ни "Фиксики", ни "Пин-код". Кстати, по-моему, уже появились переводы каких-то серий на укр. мову. Наверное, потому что они никому не нужны.На просторах интернета можно много чего найти. Особенно если искать предвзято.