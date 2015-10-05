Я?
По-моему, обвинения в "совковости" гораздо чаще применяют ко мне.
Единственный метод инфовойны, котрый вы знаете это запрет? других не существует?Наслідки впливу буквально ворожого інфополя ми бачимо зараз власними очима. Буквально інформаційна війна йде вже багато років: викривлення історії, навʼязування фейків, меншовартості, імперські наративи. Все це сочиться навіть через "харошихрускіхвнєпалітікі", через "культурнувнєпалітікі" і т п, а по факту в російському інфополі давно немає нічого поза політикою. І немає чого з совком порівнювати: єдиний хто на совок "напав" - це союзник, а головний типу "ворог" рятував лендлізом і продовольством. Московія ж на нас напала, безпосередньо, якщо ви раптом забули. Історія взаємин України і московії за сотні років дає безліч підстав рухатися якнайдалі від москви.
Бо серед взрощених на "фіксіках з достоєвскімі" потім розквітають "невсетакоднозначно", "мишебратья", "адіннарот" і т п.
Так это как раз советский метод, как бы вы не рассказывали, что это я чего-то там "намагаюся дискредитувати, приклеївши ярлик". Мне и клеить ничего не надо.
А если вспоминать историю, да ещё и за много веков, то надо "рухатися якнайдалі" и от Польши, и от Турции, и от немцев, румын... Я никого не забыл? Не уверен.
Через ""харошихрускіх" Макаревича, Шевчука, Юлия Кима, Пугачёву (не буду вспоминать всех) тоже идёт инфовойна против Украины? Да, к сожалению, сегодня мало тех, кто готов открыто выступить против российского правительства. Но это сегодня.
Можно вспомнить и о том, что независимость мы получили мирным путём, бескровно, в т.ч. благодаря российским диссидентам, пусть даже они не ставили перед собой такую цель.
Простите, а кто продвигает такие "тези"? Російськомовні? Вроде, совсем даже наоборот - суперпатриоты. И вы в том числе.Про російськомовних починають вкидати тези "вони ж російськомовні, хай рашка їх забирає" (не дослівна реальна цитата).
Для роботи всієї пропагандистської машини целевой аудиторией являются все. Просто к разным слоям - разные методы. Надо запретить всё? Железный занавес?Наявність російськомовних це чергова зачіпка "для їх захисту", навіть якщо того ніхто не просив. Російськомовні - це цільова аудиторія для роботи всієї пропагандистської машини, іпсо, фейків.
Союзу это почему-то не помогло. Надеетесь наш будет "железнее"?
Идеологическую борьбу вести надо. Обязательно. Но это не борьба с языком. Это как раз работает в отрицательную сторону.
Так, я не назву зараз чим вам замінити вищевказані передачі - не займався тим питанням. Але на Землі 6 мільярдів людей, з яких більше 95% ніколи не чули про тих ваших фіксіків в успішно собі виросли. То чого ви за них так вчепилися?
Зараз на Землі вже не 6, а 8 мільярдів людей. Вы немного отстали от жизни. И многие из них никогда не пользовались ни водопроводом, ни канализацией, ни даже электрическим освещением.
В сентябре 2017 года ООН сообщила о том, что доступ к интернету имеют около половины (48 %) населения Земли.
Сегодня, конечно, больше:
Последний анализ Kepios показывает, что глобальные идентификаторы пользователей социальных сетей сейчас составляют 5,24 миллиарда , что соответствует 63,9 процентам всех людей на Земле. Глобальное общее число увеличилось на 4,1 процента за последние 12 месяцев благодаря дополнительным 206 миллионам новых идентификаторов пользователей [ обратите внимание, что «идентификаторы пользователей» могут не представлять уникальных людей ].
С учётом того, что:
при том, что население США всего 340 млн. Так что преальных пользователей может быть значительно меньше.По состоянию на январь 2023 года общее число пользователей Интернета в Китае составляло около 1,05 миллиарда человек , а в Соединенных Штатах — 692 миллиона человек.
Так что значительная доля людей в мире живут и без интернета, а 20 лет назад без интернета жил вообще весь мир.
И как-то "успішно собі виросли" и продолжают вырастать.
А каких-то 100 лет назад "успішно собі виростали" и без автомобилей, самолётов, поездок за границу, электричества, радио, ТВ...
А моей маме бабушка говорила: "Мені не потрібні письменні онуки" и гасила вечером керосинку "бо керосін дорого коштує".
Вот тогда точно не нужны были никому (или почти никому) ни "Фиксики", ни "Пин-код". Кстати, по-моему, уже появились переводы каких-то серий на укр. мову. Наверное, потому что они никому не нужны.
На просторах интернета можно много чего найти. Особенно если искать предвзято.https://www.facebook.com/share/p/1GGeNrvM3R/?mibextid=wwXIfr