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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 341342343344>
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:49

  Faceless написав:.........
Я розумію, що ви будь-яку ідею можете намагатися дискредитувати, приклеївши ярлик "так це ж як в совку" з приводу й без.
Я? :shock:
По-моему, обвинения в "совковости" гораздо чаще применяют ко мне.

Наслідки впливу буквально ворожого інфополя ми бачимо зараз власними очима. Буквально інформаційна війна йде вже багато років: викривлення історії, навʼязування фейків, меншовартості, імперські наративи. Все це сочиться навіть через "харошихрускіхвнєпалітікі", через "культурнувнєпалітікі" і т п, а по факту в російському інфополі давно немає нічого поза політикою. І немає чого з совком порівнювати: єдиний хто на совок "напав" - це союзник, а головний типу "ворог" рятував лендлізом і продовольством. Московія ж на нас напала, безпосередньо, якщо ви раптом забули. Історія взаємин України і московії за сотні років дає безліч підстав рухатися якнайдалі від москви.
Бо серед взрощених на "фіксіках з достоєвскімі" потім розквітають "невсетакоднозначно", "мишебратья", "адіннарот" і т п.
Единственный метод инфовойны, котрый вы знаете это запрет? других не существует?
Так это как раз советский метод, как бы вы не рассказывали, что это я чего-то там "намагаюся дискредитувати, приклеївши ярлик". Мне и клеить ничего не надо.
А если вспоминать историю, да ещё и за много веков, то надо "рухатися якнайдалі" и от Польши, и от Турции, и от немцев, румын... Я никого не забыл? Не уверен.
Через ""харошихрускіх" Макаревича, Шевчука, Юлия Кима, Пугачёву (не буду вспоминать всех) тоже идёт инфовойна против Украины? Да, к сожалению, сегодня мало тех, кто готов открыто выступить против российского правительства. Но это сегодня.
Можно вспомнить и о том, что независимость мы получили мирным путём, бескровно, в т.ч. благодаря российским диссидентам, пусть даже они не ставили перед собой такую цель.

Про російськомовних починають вкидати тези "вони ж російськомовні, хай рашка їх забирає" (не дослівна реальна цитата).
Простите, а кто продвигает такие "тези"? Російськомовні? Вроде, совсем даже наоборот - суперпатриоты. И вы в том числе.

Наявність російськомовних це чергова зачіпка "для їх захисту", навіть якщо того ніхто не просив. Російськомовні - це цільова аудиторія для роботи всієї пропагандистської машини, іпсо, фейків.
Для роботи всієї пропагандистської машини целевой аудиторией являются все. Просто к разным слоям - разные методы. Надо запретить всё? Железный занавес?
Союзу это почему-то не помогло. Надеетесь наш будет "железнее"?
Идеологическую борьбу вести надо. Обязательно. Но это не борьба с языком. Это как раз работает в отрицательную сторону.

Так, я не назву зараз чим вам замінити вищевказані передачі - не займався тим питанням. Але на Землі 6 мільярдів людей, з яких більше 95% ніколи не чули про тих ваших фіксіків в успішно собі виросли. То чого ви за них так вчепилися?

Зараз на Землі вже не 6, а 8 мільярдів людей. Вы немного отстали от жизни. И многие из них никогда не пользовались ни водопроводом, ни канализацией, ни даже электрическим освещением.
В сентябре 2017 года ООН сообщила о том, что доступ к интернету имеют около половины (48 %) населения Земли.

Сегодня, конечно, больше:
Последний анализ Kepios показывает, что глобальные идентификаторы пользователей социальных сетей сейчас составляют 5,24 миллиарда , что соответствует 63,9 процентам всех людей на Земле. Глобальное общее число увеличилось на 4,1 процента за последние 12 месяцев благодаря дополнительным 206 миллионам новых идентификаторов пользователей [ обратите внимание, что «идентификаторы пользователей» могут не представлять уникальных людей ].
https://datareportal-com.translate.goog/reports/digital-2025-global-overview-report?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=rq#:~:text=A%20total%20of%205.56%20billion,at%20the%20start%20of%202025.
С учётом того, что:
По состоянию на январь 2023 года общее число пользователей Интернета в Китае составляло около 1,05 миллиарда человек , а в Соединенных Штатах — 692 миллиона человек.
при том, что население США всего 340 млн. Так что преальных пользователей может быть значительно меньше.
Так что значительная доля людей в мире живут и без интернета, а 20 лет назад без интернета жил вообще весь мир.
И как-то "успішно собі виросли" и продолжают вырастать. :)
А каких-то 100 лет назад "успішно собі виростали" и без автомобилей, самолётов, поездок за границу, электричества, радио, ТВ...
А моей маме бабушка говорила: "Мені не потрібні письменні онуки" и гасила вечером керосинку "бо керосін дорого коштує".
Вот тогда точно не нужны были никому (или почти никому) ни "Фиксики", ни "Пин-код". Кстати, по-моему, уже появились переводы каких-то серий на укр. мову. Наверное, потому что они никому не нужны. :)

https://www.facebook.com/share/p/1GGeNrvM3R/?mibextid=wwXIfr
На просторах интернета можно много чего найти. Особенно если искать предвзято.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:51

  Успіх написав:
  Hotab написав:Успіх
Табель за 8 клас сільської школи «розкатує в хлам» всі дипломи.

В цьому жарті - є тільки доля жарту! :D :lol:

Долярчик ти ж знаєш, що не всі такі талантліві від природи як ти. Більшості тут довелось вчитись.
Часто ти правий, вища освіта багатьом тільки мішає) но
Образование сродни заразной болезни, передающейся половым путем. Оно делало тебя непригодным для многих работ, а еще появлялось какое-то жуткое желание передавать ее дальше.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:53

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:Через ""харошихрускіх" Макаревича, Шевчука, Юлия Кима, Пугачёву (не буду вспоминать всех) тоже идёт инфовойна против Украины? Да, к сожалению, сегодня мало тех, кто готов открыто выступить против российского правительства

все русские что я выкладываю тут - открыто выступили, и пожертвовали коллективом, друзьями, страной
fox767676
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 15:58

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Через ""харошихрускіх" Макаревича, Шевчука, Юлия Кима, Пугачёву (не буду вспоминать всех) тоже идёт инфовойна против Украины? Да, к сожалению, сегодня мало тех, кто готов открыто выступить против российского правительства

все русские что я выкладываю тут - открыто выступили, и пожертвовали коллективом, друзьями, страной

Всё равно, от них подалі. Это всего лишь хорошая маскировка.

Спасибо за видео. Многие ваши мне нравятся. С сожалением должен признать, что с музыкой у меня большие пробелы.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:06

Прийшла весна - пішли "косяками", чи вагаються?))

  Banderlog написав:Долярчик ти ж знаєш, що не всі такі талантліві від природи як ти. Більшості тут довелось вчитись.
Часто ти правий, вища освіта багатьом тільки мішає) но
Ніяких "но"!
Там ставиш жирну крапку і все! :D

І всім раджу поставити "жирну крапку" на тему ВО!

Але ж не можуть! :mrgreen: Їх всіх це тригерить, як Флер за окуляри! :mrgreen:


п.с.
Що там з дембелем?))
Зробив рішучий крок, чи... ?
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:28

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Долярчик ти ж знаєш, що не всі такі талантліві від природи як ти. Більшості тут довелось вчитись.
Часто ти правий, вища освіта багатьом тільки мішає) но
Ніяких "но"!
Там ставиш жирну крапку і все! :D

І всім раджу поставити "жирну крапку" на тему ВО!

А

абсолютно ні.)
Здається в книжці мільйонер по сусідстстві Ваша мисль розжована, раджу погортати. )
Но мож варто не тільки оглянутись на тих хто стартував з вами але і на тих хто доліз? )
Чомусь подавляюща більшість з дипломом.
В тебе ж самого професор росте :wink:
P/s тут в нас тєма псіхічєська, про сзч спитай мене в нападі, і там я тобі не скажу :lol: ібо нєфіг говорить лишнього.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:29

  Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Диплом мне выдавали не 74летние харьковские балерины в памперсах, а реальные профессора и кандидаты наук. Но это разве важно? шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:32

Wirująświatła

профессора и кандидаты наук.


Ківа?


оцей чувак вручив мені оцей диплом:

Зображення


Тільки диплом без практики. - це шматок пластику.
І я не називаю себе психологом. Ги.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 тра, 2025 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:35

  ЛАД написав:

Многие ваши мне нравятся. С сожалением должен признать, что с музыкой у меня большие пробелы.

а з мультиками?) https://youtu.be/u1STlACpGSs?si=xa5xc06W2EreEct7
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:37

Але.... рабів до раю не пускають!©

  Banderlog написав:про сзч спитай мене в нападі, і там я тобі не скажу ібо нєфіг говорить лишнього
Ясно.
Про "весна прийде - підуть косяками" - ти погарячкував.
Значить, більшість - ще таки така ситуація - "влаштовує".

Поки бабло ще +/- платиться - "терпіли" терПлять! ;)
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