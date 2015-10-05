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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:40

Re: Психологія форуму))

  Wirująświatła написав:это теперь уровень форума.
Рівень форума дістав до дна і почав його копАти!🤦🏻 :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:41

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Диплом мне выдавали не 74летние харьковские балерины в памперсах, а реальные профессора и кандидаты наук. Но это разве важно? шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.

Мальчик, вытрите сопельки и нюни.
Я пока обхожусь без памперсов. Видимо, в отличие от вас, раз вас этот вопрос беспокоит.
О дипломе я ничего не говорил. Ни слова. Может, и настоящий. А вот психолог с охрененным EQ и такой же социализацией из "банды", которая не банда, ... так себе.
Отдохните и успокойтесь.
Правильно когда-то о вас написал Старикан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:46

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.

І тіко я Вам вірю.
Так шо цініть взаімопоніманіє. Можно мені діагноз не голімого шізіка? А хотяби параноіка і еротомана? :lol:
https://youtu.be/e70sTbJdJ4E?si=w4wBCj8mcAn8LWsG
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:51

  Успіх написав:
  Banderlog написав:про сзч спитай мене в нападі, і там я тобі не скажу ібо нєфіг говорить лишнього
Ясно.
успокойся, все мутно і неоднозначно)
От шо тебе так мучає неопрєдєльонность?
Ти хотів б шоб я як якийсь забутий герой навоювався, виставив ролик в ютубі шо йду в сзч, пішов, і сів в тюрму в знак протеста системі?)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:56

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Диплом мне выдавали не 74летние харьковские балерины в памперсах, а реальные профессора и кандидаты наук. Но это разве важно? шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.

Не розстраюйся, Вітос.
Після того як я виклав свій диплом навіть вищого ґатунку, ніж твій, тепер я тобі буду роздавати діагнози. :lol:
І недорого знімати діагнози, які ти тут роздаєш наліво і направо. :P
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 тра, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 16:57

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:

Многие ваши мне нравятся. С сожалением должен признать, что с музыкой у меня большие пробелы.

а з мультиками?) https://youtu.be/u1STlACpGSs?si=xa5xc06W2EreEct7

С мультиками меньше, но этого не видел.
Классный мультик.
Вот такие надо показывать детям с рождения и регулярно повторять, чтобы не забывали, а впитывали на подсознательном уровне.
ЛАД
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