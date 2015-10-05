Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Диплом мне выдавали не 74летние харьковские балерины в памперсах, а реальные профессора и кандидаты наук. Но это разве важно? шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.
Мальчик, вытрите сопельки и нюни. Я пока обхожусь без памперсов. Видимо, в отличие от вас, раз вас этот вопрос беспокоит. О дипломе я ничего не говорил. Ни слова. Может, и настоящий. А вот психолог с охрененным EQ и такой же социализацией из "банды", которая не банда, ... так себе. Отдохните и успокойтесь. Правильно когда-то о вас написал Старикан.
Banderlog написав:про сзч спитай мене в нападі, і там я тобі не скажу ібо нєфіг говорить лишнього
Ясно.
успокойся, все мутно і неоднозначно) От шо тебе так мучає неопрєдєльонность? Ти хотів б шоб я як якийсь забутий герой навоювався, виставив ролик в ютубі шо йду в сзч, пішов, і сів в тюрму в знак протеста системі?)
Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Диплом мне выдавали не 74летние харьковские балерины в памперсах, а реальные профессора и кандидаты наук. Но это разве важно? шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.
Не розстраюйся, Вітос. Після того як я виклав свій диплом навіть вищого ґатунку, ніж твій, тепер я тобі буду роздавати діагнози. І недорого знімати діагнози, які ти тут роздаєш наліво і направо.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 тра, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.