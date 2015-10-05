Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Диплом мне выдавали не 74летние харьковские балерины в памперсах, а реальные профессора и кандидаты наук. Но это разве важно? шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.
Мальчик, вытрите сопельки и нюни. Я пока обхожусь без памперсов. Видимо, в отличие от вас, раз вас этот вопрос беспокоит. О дипломе я ничего не говорил. Ни слова. Может, и настоящий. А вот психолог с охрененным EQ и такой же социализацией из "банды", которая не банда, ... так себе. Отдохните и успокойтесь. Правильно когда-то о вас написал Старикан.
Banderlog написав:про сзч спитай мене в нападі, і там я тобі не скажу ібо нєфіг говорить лишнього
Ясно.
успокойся, все мутно і неоднозначно) От шо тебе так мучає неопрєдєльонность? Ти хотів б шоб я як якийсь забутий герой навоювався, виставив ролик в ютубі шо йду в сзч, пішов, і сів в тюрму в знак протеста системі?)
Успіх написав:Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Диплом мне выдавали не 74летние харьковские балерины в памперсах, а реальные профессора и кандидаты наук. Но это разве важно? шизик сказал что диплом ненастоящий, другие шизики подтвердили, им же виднее) К сожалению это теперь уровень форума.
Не розстраюйся, Вітос. Після того як я виклав свій диплом навіть вищого ґатунку, ніж твій, тепер я тобі буду роздавати діагнози. І недорого знімати діагнози, які ти тут роздаєш наліво і направо.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 04 тра, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
rjkz написав:Интеллигентный, начитанный, не хлюпик и не агрессивный - очень раздражает ограниченных и агрессивных людей.
"в бандах все были ограниченые и агрессивные, а интеллигентные умницы сидели дома ходили в школу и в библиотеку". Это точка зрения бабушек которые боятся что чужие пацаны набьют её внука. разные были, и проблема в том, что вы не изолируете ваших детей от ограниченных и агрессивных. Это самобман. Они по любому где то встретятся. И не факт что вы будете рядом, а опыт как себя вести с ними ситуациях нужно где то получить. И желательно не травмирующий. Может в продвинутых школах учат хз, в тех что я знаю на проблему агрессии и буллинга закрывали глаза.
rjkz написав:Я задал вопрос - почему? Один человек взял на себя труд мне пояснить - тут не любят когда подчиненные оказываются умнее. Это был не очень умный человек. Другой, намного более умный, которому я пересказал этот разговор, сказал - "тут соблюдают субординацию, но если подчиненный оказывается умнее, в ЧАСТНОМ бизнесе это приветствуется,потому что УМНЫЙ приносит деньги своему работодателю. Если работодатель не любит умных сотрудников, то это или тупой работодатель или...русский работодатель, у которого его амбиции и эмоции берут верх над интересами бизнеса. В работе на сити и гавермент нет цели зарабатывать деньги, поэтому там тоже такое может быть."
умение включать дурака - суперценное. И не только в этой ситуации. Люди понимают жизнь по своему и вероятно видели в вас какого то зануду который всех учит. Я в таких случаях тихо не при всех гоорил начальнику что есть одна мысль или что мне (по работе) что то не нравится. Далее снимал реакцию. Если он готов был слушать расказывал подробно что. Если нет - ну и не надо, написал кому то служебку (прикрыл жопу) и забыл. Когда ситуация вылезла показываю служебку и напоминаю про тот разговор. Не панацея, но уже ближе к их правилам, чем к вашим. Все забивают и вы забили. Но это не стадность в её классическом смысле. В стаде у баранов нет выбора. А вы всегда можете сойти с этого поезда и сесть в другой.
rjkz написав:Кстати, тоже интересное наблюдение. В Украине, есть проблема, обсудили нашли решение, поехали дальше. Если кто облажался - бывает, если можно исправить - исправили в рабочем порядке, поехали дальше. Тут не так - если проблема,то ее надо или умолчать или сделать так, чтобы в этом обвинили кого угодно, но не тебя
только почему то зарплаты и уровень жизни в Украине намного ниже. Если бы так как вы говорите, это мы помогали бы штатам деньгами. Я достаточно насмотрелся дерьма в украинском бизнесе, и не романтизирую его.
Подростковые банды 90х были гораздо справедливее и честнее. А те что не были быстро перегрызлись между собой и рухнули, поскольку неформальную группу кроме общих идей ничего не держит. А там где грызня - общих идей больше нет. Каждый своё я выставляет основным или забивает на интересы других (самая частая причина грызни).
Бизнес - формальная группа, у неё другие правила. Прежде всего обогащение верхушки. На 2м месте - каждому удержаться на своей должности, чтобы не подставили и не уволили, на 3м завести "друзей" и "дружить против врагов" (это не настоящие друзья и враги, а ситуативные, ещё называется внутренняя конкуренция).
Так вот некоторые топы (многие) думают, что внутренняя конкуренция так же полезна как внешняя. По внешней понятно, она мобилизует и заставляет компанию работать с более высокими показателями ROE и другими.) Внутренняя конкуренция наоборот создаёт дисбалансы. Какой-то сотрудник предлагает дельный проект, а внутренние конкуренты его топят.
На фабрике где я работал было 2 отдела маркетинга. Лютые враги. Хозяин на любой маркетинговый проект говорил "я не возражам, вы там между собой договоритесь".
Когда я увидел количество отбракованных проектов, пришел с этим к собственнику и говорю, это всё ваши деньги. Милионы гривен (фонд оплаты труда 2х отделов).
Люди потратили время на их создание, но из-за отсутствия кворума их отбраковали. Он мне говорит значит типа проекты были плохими. Я предложил рассмотреть несколько (те что без кворума ране он не рассматривал).
Рассмотрели, какой то ему понравился. Тогда я спрашиваю у вас есть понимание почему он не получил "добро?"
Вызываем руководителей тех отделов и начинается лютый срач с припоминанием всех грехов, кто когда либо совершил (каждый испугался за свою жопу, увидев на столе тот проект). Для собственика это было прозрение, до тех пор он думал что конкуренция это всегда хорошо.
Она неплохо когда есть внешний арбитр, который не питает симпатий к одной из команд. Но в той организации уже все были разделены на "друзей" и "врагов" (каждый топ набирал себе команду, которая автоматически становилась врагами команде другого топа). В качестве арбитра по вопросам закупки какой то фигни привлекать собственника было нереально, он только этим бы и занимался.
Противоречий добавляла мотивация, отдел закупок имел бонусы за высокомаржинальный товар. Типа для стимуляции поиска в Китае самой низкой цены. Склад имел бонусы за объем отгруженой продукции. Какого то хера низкомаржинальный товар уходил гораздо быстрее. А подвязать склад к маржинальности смысла не было, поскольку они на неё не влияют. И без бонусов было нельзя, тогда вся продукция будет отгружаться со скоростью черепахи. То есть нужен был именно движ. Человека с кнутом в качестве стимула не рассматривали.
Периодически возникали дефициты и склад требовал от снабжения увеличивать долю низкомаржинального товара. Поскольку количество денег не безлимитно, высокомаржинальный товар лежал мертвым грузом, чем подмораживал оборотные средства. А там какая то фигня размером с коробку спичек могла стоить 50уе.
моя задача была разрулить все внутренние противоречия, которых уже накопилось и навалилось на собственника. Желательно чтобы никто не был демотивирован ни морально ни деньгами. Топы люди не простые и каждый тянул одеяло на себя. Любые мои инициативы раздражали кого то из них. В итоге я стал врагом №1 для всей компании, а про остальные противоречия и войну друг с другом забыли .
по итогу оказалось, что всё всех суперустраивает и бывшие враги теперь готовы целоваться в засос, лишь бы я не лез в их работу. понравился один разговор с собствеником. топы его додавили чтобы меня уволить. Он такой говорит твоей работой недовольны все. Я отвечаю зато теперь все довольны друг другом и бои на уничтожение прекратились. Если я уйду, бои снова возобновятся. Мы посмеялись далее мне придумали нейтральную должность бизнес тренера и я та еще какое то время поработал.
Да, Вы правы, такое тоже и есть и было. Только я старался всегда работать или на отдельных, закрепленных за мной направлениях, где делал то, что считал нужным и, соответсвенно, нес за это ответственность или работал в начинающихся бизнесах, где пока еще не было особо что делить и в интересах всех было добиваться результата. Когда меня попытались всовывать в общую кастрюлю, чтобы я в ней варился или у меня не получалось улучшить то, что уже работало - увольнялся. Когда даже чей-то бизнес растет - это возможность зарабатывать. Когда он уже вырос - оттуда надо уходить. Можно открывать свой. Кстта, тоже наблюдение, наподобии той ситуации, которую Вы описали - я работал отдельно от остальной компании, и у меня все было хорошо, но остальная компания переросла размеры, при которой собственник (он-же Гендир), мог решать каждый вопрос. А все его замы по направлениям как раз и тянули одеяло на себя и думали в первую очередь о том как не подставиться и не высунуться. Я со своим энутзязизмом (правда на моих персональных условиях, которые позволяли зарабатывать больше чем зам Гендира и до 5 раз чем мой непосредственный начальник) стал для всех врагом номер раз после того, как увеличил показатели по своему подразделению от 8 (минимум) до 11 раз (максимум) от момента, когда им руководил мой непосредственный начальник. Естественно он это видел, знал и понимал. Равно как и был в курсе сколько я зарабатываю. В общем, только покровительство Гендира дало мне возможность продержаться какое-то время, но при этом шел саботаж со стороны всех остальных. В последствии, фактически после моего ухода (через несколько месяцев) сменился собственник контрольного пакета акций и там все стало еще печальней. Но на данный момент, в целом, это была наверное лучшая моя работа. Тут, как Вы наверняка заметили, есть такое явление как ЗАВИСТЬ. Это очень мощное разрушающее явление. И в США запрещено говорить о зарплатах. Это табу. Но о моей зарплате тоже все знают, так как это было невозможно держать в тайне. Была такая ситуацция. И это просто выбешивает бывших "наших". Когда стало известно, что мои дети ходят в частную школу - у некоторых крышу посносило. Доходит до того, что обсуждалось что мы пьем бутылированную воду, а не из-под крана. После всего этого я уже скрывал, что ездили на довольно дорогой курорт, говорил, что у друзей в НДЖ. Это было почти правдой - курорт в НДЖ и с друзьями ездили. Короче, ЗАВИСТЬ порождает агрессию у умственно-ограниченных людей. И это становится причиной буллинга и в детстве и во взрослой жизни. И тут имеет только значение какие люди тебя окружают.
любая девиация порождает агрессию, потому что направлена против общечеловеческих ценностей, а не на них. На днях я подготовлю материал по девиациям, не по всем (их слишком много ) хотя бы по самым интересным. Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации. Девиация не лёгкий насморк, она постепенно уничтожает всё хорошее что есть в человеке и формирует зависимость от самой себя.
любая девиация порождает агрессию, потому что направлена против общечеловеческих ценностей, а не на них.
Я что-то совсем запутался. Разве зависть не является общечеловеческой ценностью? Разве общечеловеческие ценности не являются категорией морали, которые мы сразу отбросили, рассматривая вопросы психологии?