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#<1 ... 342343344345 Додано: Нед 04 тра, 2025 18:18 Wirująświatła





На днях я подготовлю материал по девиациям, не по всем (их слишком много ) хотя бы по самым интересным. Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации. Девиация не лёгкий насморк, она постепенно уничтожает всё хорошее что есть в человеке и формирует зависимость от самой себя.





Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее Hotab Повідомлень: 14962 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 18:22 Сибарит написав: Wirująświatła написав: rjkz написав: ЗАВИСТЬ порождает агрессию ЗАВИСТЬ порождает агрессию любая девиация порождает агрессию, потому что направлена против общечеловеческих ценностей, а не на них. любая девиация порождает агрессию, потому что направлена против общечеловеческих ценностей, а не на них.

Я что-то совсем запутался.

Разве зависть не является общечеловеческой ценностью?



Разве общечеловеческие ценности не являются категорией морали, которые мы сразу отбросили, рассматривая вопросы психологии? Я что-то совсем запутался.Разве зависть не является общечеловеческой ценностью?Разве общечеловеческие ценности не являются категорией морали, которые мы сразу отбросили, рассматривая вопросы психологии?

Начну с конца поскольку это важно и принципиально.



Нет.





Общечеловеческие ценности к морали имеют очень отдаленное отношение.



Например любовь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Она ценилась во все времена и периодически была предметом культа. Но мораль разрешает только несколько форм любви, остальные под запретом.



Или дети. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но нагулянные/внебрачные/нежеланные дети и сироты не имеют той моральной ценности в обществе, что семейные. А было время что вообще дети ценностью не являлись. Их воспринимали как домашний скот или чуть лучше.



Человеческая жизнь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но почему то русские нас убивают и себя тоже. И это как то в рамках их морали.



Как видите периодически мораль достаточно далека от Общечеловеческих ценностей и никак не может быть их причиной, только интерпретацией в ту или иную сторону. Или оценочной категорией если вам удобно .



Сами Общечеловеческие ценности неизменны тысячи лет и думаю в ближайшие тысячи лет тоже не поменяются.





Зависть производное от злобы, если не ошибаюсь. Начну с конца поскольку это важно и принципиально.Нет.Общечеловеческие ценности к морали имеют очень отдаленное отношение.Например любовь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Она ценилась во все времена и периодически была предметом культа. Но мораль разрешает только несколько форм любви, остальные под запретом.Или дети. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но нагулянные/внебрачные/нежеланные дети и сироты не имеют той моральной ценности в обществе, что семейные. А было время что вообще дети ценностью не являлись. Их воспринимали как домашний скот или чуть лучше.Человеческая жизнь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но почему то русские нас убивают и себя тоже. И это как то в рамках их морали.Как видите периодически мораль достаточно далека от Общечеловеческих ценностей и никак не может быть их причиной, только интерпретацией в ту или иную сторону. Или оценочной категорией если вам удобно .Сами Общечеловеческие ценности неизменны тысячи лет и думаю в ближайшие тысячи лет тоже не поменяются.Зависть производное от злобы, если не ошибаюсь. Wirująświatła

Повідомлень: 29805 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 18:27 rjkz написав: ..............

Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль.

1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно. ..............Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль.1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно. Не буду сильно спорить, это сегодня действительно, не определяет. Хотя онлайн занятия тоже сколько-то стоят. Внучка сейчас занимается - 220 грн/час за занятие. При 2-х занятиях в неделю это около 2000 грн в месяц. Хотя 2 занятия в неделю, возможно, маловато.



2. Второе. Речь именно шла о способности ребенка "подхватить" (пик ит ап) лангуаге путем просмотра контента на иностранном языке. Систематизированно и не за один раз. Это возрастное "окно возможностей". По проведенным исследованиям, оно открыто с практически рождения и закрывается примерно в 11 лет. Чем раньше в него влазить - тем лучше.

Это не только изучения иностранного языка касается, много чего.

Мои друзья ребенка с раннего возраста учили шахматам. В 6 лет - 3 место на взрослом турнире. Уже писал - 6 или 7 языков. Другое дело, что перегрузили ребенка и потом были определенные проблемы. Ну так надо с чувством меры такие вещи делать.

3. Речь началась с поста, в котором было было сказано, что контент просматривался на Мови и лангуаге. На что Вы отреагировали так, что язык тоже может быть, но лангуаге - для большинства не под силу. И тут уж влез я со своими 5 центами, с попыткой убедить Вас и остальных, что у ребенка есть уникальные способности ввиду природных возможностей, которых нет у большинства взрослых, просто впитать иностранный язык через контент (мультики в данном случае). Не важно - собирается он эмигрировать или нет, эмигрировал он или нет.

Вы ошибаетесь. Засомневался уже сам и поискал. Началось с моего поста

О том, что "не под силу" выучить я не писал нигде.

И я вам дважды задавал вопрос - сколько из наших малышей сегодня хотя бы более-менее свободно даже не говорят, а понимают английский (а не учат его). В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию? Реально? Много вы знаете таких дошкольников , а не 12-14 лет?



Мои дети не принимали решение что им нужен Инглиш и не нужен русиш. Они не понимали еще этого, слищком маленькие были. Это мы с женой поставили им правила игры, которые позволили как можно скорей пикапнуть Инглиш.

И это сработало. Вместе с другими мерами. Понятно, что принимали решение не дети, а вы. Но вы могли им объяснить это решение. Как объяснить такое решение ребёнку в Украине? Просто командный запрет? Вряд ли такое получится.



И повторюсь, в мою группу в Киеве уровня Аппер Интермидиэйт, приходили и уходили школьники. уходили потому что имели намного выше уровень чем моя группа. Школьники, дети. Лет 12-14.

Времена, когда школьники могли к концу школы сказать Май нейм из Уася и Ландан из зе кэпитал оф Грейт Бритн, к счастью, давно остались в далеком прошлом. И повторюсь, я ни разу не говорил о невозможности выучить английский детям. Не буду сильно спорить, это сегодня действительно, не определяет. Хотя онлайн занятия тоже сколько-то стоят. Внучка сейчас занимается - 220 грн/час за занятие. При 2-х занятиях в неделю это около 2000 грн в месяц. Хотя 2 занятия в неделю, возможно, маловато.Вы ошибаетесь. Засомневался уже сам и поискал. Началось с моего поста viewtopic.php?p=5851543#p5851543 . До этого речь была просто об интересах подростка. Я привёл интересные мультики для малышей на русском языке и написал, что, вероятно, есть и на английском. но наши дети не знают англ. настолько, чтобы их понимать.О том, чтовыучить я не писал нигде.И я вам дважды задавал вопрос - сколько из наших малышей сегодня хотя бы более-менеедаже не говорят, а(а не учат его). В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию? Реально? Много вы знаете таких, а не 12-14 лет?Понятно, что принимали решение не дети, а вы. Но вы могли имэто решение. Как объяснить такое решение ребёнку в Украине? Просто командный запрет? Вряд ли такое получится.И повторюсь, я ни разу не говорилвыучить английский детям. ЛАД 2 Повідомлень: 34300 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 18:30 Hotab написав: :Wirująświatła





На днях я подготовлю материал по девиациям, не по всем (их слишком много ) хотя бы по самым интересным. Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации. Девиация не лёгкий насморк, она постепенно уничтожает всё хорошее что есть в человеке и формирует зависимость от самой себя.





Не ограничивался этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее Не ограничивался этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее та ладно, воно ж вродь групової терапії)) безплатно. не був на такім? А я заглядав.

Даж знаю одного наркомана якому помогло. Правда в поєднанні з серйозними фіз нагрузками. Бігав довгі дистанції з рюкзаками з водою, зара вилікувався і сам торгує наркотиками

Я тож минулих днів був деструктивним, но поспілкувався і почуйствував як одкрилась нижня чакра. та ладно, воно ж вродь групової терапії)) безплатно. не був на такім? А я заглядав.Даж знаю одного наркомана якому помогло. Правда в поєднанні з серйозними фіз нагрузками. Бігав довгі дистанції з рюкзаками з водою, зара вилікувався і сам торгує наркотикамиЯ тож минулих днів був деструктивним, но поспілкувався і почуйствував як одкрилась нижня чакра. Banderlog

Повідомлень: 2591 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 18:35 Banderlog





почуйствував як одкрилась нижня чакра.







У мене таке тільки від несвіжої риби . У мене таке тільки від несвіжої риби . Hotab Повідомлень: 14962 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 342343344345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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