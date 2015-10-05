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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:18

:Wirująświatła


На днях я подготовлю материал по девиациям, не по всем (их слишком много ) хотя бы по самым интересным. Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации. Девиация не лёгкий насморк, она постепенно уничтожает всё хорошее что есть в человеке и формирует зависимость от самой себя.


Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:22

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:
  rjkz написав:ЗАВИСТЬ порождает агрессию
любая девиация порождает агрессию, потому что направлена против общечеловеческих ценностей, а не на них.

Я что-то совсем запутался.
Разве зависть не является общечеловеческой ценностью?

Разве общечеловеческие ценности не являются категорией морали, которые мы сразу отбросили, рассматривая вопросы психологии?

Начну с конца поскольку это важно и принципиально.

Нет.


Общечеловеческие ценности к морали имеют очень отдаленное отношение.

Например любовь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Она ценилась во все времена и периодически была предметом культа. Но мораль разрешает только несколько форм любви, остальные под запретом.

Или дети. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но нагулянные/внебрачные/нежеланные дети и сироты не имеют той моральной ценности в обществе, что семейные. А было время что вообще дети ценностью не являлись. Их воспринимали как домашний скот или чуть лучше.

Человеческая жизнь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но почему то русские нас убивают и себя тоже. И это как то в рамках их морали.

Как видите периодически мораль достаточно далека от Общечеловеческих ценностей и никак не может быть их причиной, только интерпретацией в ту или иную сторону. Или оценочной категорией если вам удобно .

Сами Общечеловеческие ценности неизменны тысячи лет и думаю в ближайшие тысячи лет тоже не поменяются.


Зависть производное от злобы, если не ошибаюсь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:27

  rjkz написав:..............
Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль.
1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно.
Не буду сильно спорить, это сегодня действительно, не определяет. Хотя онлайн занятия тоже сколько-то стоят. Внучка сейчас занимается - 220 грн/час за занятие. При 2-х занятиях в неделю это около 2000 грн в месяц. Хотя 2 занятия в неделю, возможно, маловато.

2. Второе. Речь именно шла о способности ребенка "подхватить" (пик ит ап) лангуаге путем просмотра контента на иностранном языке. Систематизированно и не за один раз. Это возрастное "окно возможностей". По проведенным исследованиям, оно открыто с практически рождения и закрывается примерно в 11 лет. Чем раньше в него влазить - тем лучше.
Это не только изучения иностранного языка касается, много чего.
Мои друзья ребенка с раннего возраста учили шахматам. В 6 лет - 3 место на взрослом турнире. Уже писал - 6 или 7 языков. Другое дело, что перегрузили ребенка и потом были определенные проблемы. Ну так надо с чувством меры такие вещи делать.
3. Речь началась с поста, в котором было было сказано, что контент просматривался на Мови и лангуаге. На что Вы отреагировали так, что язык тоже может быть, но лангуаге - для большинства не под силу. И тут уж влез я со своими 5 центами, с попыткой убедить Вас и остальных, что у ребенка есть уникальные способности ввиду природных возможностей, которых нет у большинства взрослых, просто впитать иностранный язык через контент (мультики в данном случае). Не важно - собирается он эмигрировать или нет, эмигрировал он или нет.

Вы ошибаетесь. Засомневался уже сам и поискал. Началось с моего поста viewtopic.php?p=5851543#p5851543. До этого речь была просто об интересах подростка. Я привёл интересные мультики для малышей на русском языке и написал, что, вероятно, есть и на английском. но наши дети не знают англ. настолько, чтобы их понимать.
О том, что "не под силу" выучить я не писал нигде.
И я вам дважды задавал вопрос - сколько из наших малышей сегодня хотя бы более-менее свободно даже не говорят, а понимают английский (а не учат его). В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию? Реально? Много вы знаете таких дошкольников, а не 12-14 лет?

Мои дети не принимали решение что им нужен Инглиш и не нужен русиш. Они не понимали еще этого, слищком маленькие были. Это мы с женой поставили им правила игры, которые позволили как можно скорей пикапнуть Инглиш.
И это сработало. Вместе с другими мерами.
Понятно, что принимали решение не дети, а вы. Но вы могли им объяснить это решение. Как объяснить такое решение ребёнку в Украине? Просто командный запрет? Вряд ли такое получится.

И повторюсь, в мою группу в Киеве уровня Аппер Интермидиэйт, приходили и уходили школьники. уходили потому что имели намного выше уровень чем моя группа. Школьники, дети. Лет 12-14.
Времена, когда школьники могли к концу школы сказать Май нейм из Уася и Ландан из зе кэпитал оф Грейт Бритн, к счастью, давно остались в далеком прошлом.
И повторюсь, я ни разу не говорил о невозможности выучить английский детям.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:30

  Hotab написав::Wirująświatła


На днях я подготовлю материал по девиациям, не по всем (их слишком много ) хотя бы по самым интересным. Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации. Девиация не лёгкий насморк, она постепенно уничтожает всё хорошее что есть в человеке и формирует зависимость от самой себя.


Не ограничивался этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее
та ладно, воно ж вродь групової терапії)) безплатно. не був на такім? А я заглядав.
Даж знаю одного наркомана якому помогло. Правда в поєднанні з серйозними фіз нагрузками. Бігав довгі дистанції з рюкзаками з водою, зара вилікувався і сам торгує наркотиками :lol:
Я тож минулих днів був деструктивним, но поспілкувався і почуйствував як одкрилась нижня чакра.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 18:35

Banderlog


почуйствував як одкрилась нижня чакра.



У мене таке тільки від несвіжої риби .
Hotab
 
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