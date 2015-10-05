rjkz написав:
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Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль.
1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно.
Не буду сильно спорить, это сегодня действительно, не определяет. Хотя онлайн занятия тоже сколько-то стоят. Внучка сейчас занимается - 220 грн/час за занятие. При 2-х занятиях в неделю это около 2000 грн в месяц. Хотя 2 занятия в неделю, возможно, маловато.
2. Второе. Речь именно шла о способности ребенка "подхватить" (пик ит ап) лангуаге путем просмотра контента на иностранном языке. Систематизированно и не за один раз. Это возрастное "окно возможностей". По проведенным исследованиям, оно открыто с практически рождения и закрывается примерно в 11 лет. Чем раньше в него влазить - тем лучше.
Это не только изучения иностранного языка касается, много чего.
Мои друзья ребенка с раннего возраста учили шахматам. В 6 лет - 3 место на взрослом турнире. Уже писал - 6 или 7 языков. Другое дело, что перегрузили ребенка и потом были определенные проблемы. Ну так надо с чувством меры такие вещи делать.
3. Речь началась с поста, в котором было было сказано, что контент просматривался на Мови и лангуаге. На что Вы отреагировали так, что язык тоже может быть, но лангуаге - для большинства не под силу. И тут уж влез я со своими 5 центами, с попыткой убедить Вас и остальных, что у ребенка есть уникальные способности ввиду природных возможностей, которых нет у большинства взрослых, просто впитать иностранный язык через контент (мультики в данном случае). Не важно - собирается он эмигрировать или нет, эмигрировал он или нет.
Вы ошибаетесь. Засомневался уже сам и поискал. Началось с моего поста viewtopic.php?p=5851543#p5851543
. До этого речь была просто об интересах подростка. Я привёл интересные мультики для малышей на русском языке и написал, что, вероятно, есть и на английском. но наши дети не знают англ. настолько, чтобы их понимать.
О том, что "не под силу"
выучить я не писал нигде.
И я вам дважды задавал вопрос - сколько из наших малышей сегодня хотя бы более-менее свободно
даже не говорят, а понимают английский
(а не учат его). В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию? Реально? Много вы знаете таких дошкольников
, а не 12-14 лет?
Мои дети не принимали решение что им нужен Инглиш и не нужен русиш. Они не понимали еще этого, слищком маленькие были. Это мы с женой поставили им правила игры, которые позволили как можно скорей пикапнуть Инглиш.
И это сработало. Вместе с другими мерами.
Понятно, что принимали решение не дети, а вы. Но вы могли им объяснить
это решение. Как объяснить такое решение ребёнку в Украине? Просто командный запрет? Вряд ли такое получится.
И повторюсь, в мою группу в Киеве уровня Аппер Интермидиэйт, приходили и уходили школьники. уходили потому что имели намного выше уровень чем моя группа. Школьники, дети. Лет 12-14.
Времена, когда школьники могли к концу школы сказать Май нейм из Уася и Ландан из зе кэпитал оф Грейт Бритн, к счастью, давно остались в далеком прошлом.
И повторюсь, я ни разу не говорил о невозможности
выучить английский детям.