Додано: Нед 04 тра, 2025 19:06

Сибарит написав: Да и само существование общечеловеческих ценностей это ставит под сомнение. Да и само существование общечеловеческих ценностей это ставит под сомнение.

Сибарит написав: . Для кого-то ценностью является человеческая жизнь, а для кого-то воинская доблесть и завоевания. Последнее во всей истории встречается чащ . Для кого-то ценностью является человеческая жизнь, а для кого-то воинская доблесть и завоевания. Последнее во всей истории встречается чащ

дисфункциональными установками и будущей депрессией у детей и подростков. Например, два исследования на больших выборках школьников, показали, что более высокие баллы по шкале дисфункциональных установок позволяют прогнозировать более выраженные симптомы депрессии и более тяжелые депрессивные эпизоды в течение последующих двух лет (DAS: Weissman & Beck, 1978; Marcotte, Levesque, & Fortin, 2006; Lewinsohn et al., 1994).

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2365464/

По мнению Бека, активация таких депрессивных когниций в результате соответствующих жизненных событий увеличивает шансы на развитие негативной когнитивной триады, которая является достаточной и непосредственной причиной депрессии. Негативная когнитивная триада включает в себя негативные шаблоны мышления о себе (например, самоунижение), о мире (например, убеждение, что жизнь несправедлива, а другие люди враждебны) и о будущем (например, убеждение, что ничего никогда не изменится к лучшему). В большей части исследований, когнитивная уязвимость была операционализирована посредством самоотчетов участников о содержании их дисфункциональных установок. Существующие исследования в целом подтвердили связь междуи будущей депрессией у детей и подростков. Например, два исследования на больших выборках школьников, показали, что более высокие баллы по шкале дисфункциональных установок позволяют прогнозировать более выраженные симптомы депрессии и более тяжелые депрессивные эпизоды в течение последующих двух лет (DAS: Weissman & Beck, 1978; Marcotte, Levesque, & Fortin, 2006; Lewinsohn et al., 1994).

я вам не желаю жить без общечеловеческих ценностей, а сомневаться в том что вам дарит положительные эмоции и желание жить - какой то вид мазохизма. У вас есть дети/внуки? допустим да. Вы их любите или сомневаетесь ценность ли они, ведь когда то дети не были ценностью, может и сейчас не ценность? может не надо их любить?в ценности вашей жизни вы тоже сомневаетесь? или как ваша жизнь ценность, а жизнь того кто рядом нет? есть такие люди для которых ценностей нет. Любая девиация по итогу к этому ведёт. Я вас не осуждаю. это ваши проблемы.я не занимаюсь интерпретациями что там у кого то. На вопросы выше тоже не надо отвечать, тем более правду вы не скажете. Начнете выдумывать какие то теории, которых и без вас уже миллион. Я знаю на что я опираюсь когда говорю про Общечеловеческие ценности. На что опираетесь вы мне без разницы) ваше право выбрать любую точку зрения.Общечеловеческие ценности находят отражение в высших чувствах. Тот кто их ощущает в них не сомневается. А доказать самоубийце ценность жизни невозможно и такой задачи перед психологами нет. Принцип добровольности. Если человек хочет умереть он должен умереть. Даже если это чей то ребенок. Так сказала природа. Природе не нужны люди которые не хотят жить. Это космический мусор. Медицина бессильна. Связь общечеловеческих ценностей и желания жить сами сможете загуглить?дисфункциональные установки в т.ч. (и в 1ю очередь) это отрицание ценностей. Отрицайте себе пожалуйста