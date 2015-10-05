На днях я подготовлю материал по девиациям, не по всем (их слишком много ) хотя бы по самым интересным. Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации. Девиация не лёгкий насморк, она постепенно уничтожает всё хорошее что есть в человеке и формирует зависимость от самой себя.
Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее
любая девиация порождает агрессию, потому что направлена против общечеловеческих ценностей, а не на них.
Я что-то совсем запутался. Разве зависть не является общечеловеческой ценностью?
Разве общечеловеческие ценности не являются категорией морали, которые мы сразу отбросили, рассматривая вопросы психологии?
Начну с конца поскольку это важно и принципиально.
Нет.
Общечеловеческие ценности к морали имеют очень отдаленное отношение.
Например любовь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Она ценилась во все времена и периодически была предметом культа. Но мораль разрешает только несколько форм любви, остальные под запретом.
Или дети. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но нагулянные/внебрачные/нежеланные дети и сироты не имеют той моральной ценности в обществе, что семейные. А было время что вообще дети ценностью не являлись. Их воспринимали как домашний скот или чуть лучше.
Человеческая жизнь. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но почему то русские нас убивают и себя тоже. И это как то в рамках их морали.
Как видите периодически мораль достаточно далека от Общечеловеческих ценностей и никак не может быть их причиной, только интерпретацией в ту или иную сторону. Или оценочной категорией если вам удобно .
Сами Общечеловеческие ценности неизменны тысячи лет и думаю в ближайшие тысячи лет тоже не поменяются.
rjkz написав:.............. Ой, как непросто-то донести довольно простую мысль. 1.Первое. Давайте сейчас оставим в стороне роль финансового положения. В мире свободного доступа к интернету это второстепенно.
Не буду сильно спорить, это сегодня действительно, не определяет. Хотя онлайн занятия тоже сколько-то стоят. Внучка сейчас занимается - 220 грн/час за занятие. При 2-х занятиях в неделю это около 2000 грн в месяц. Хотя 2 занятия в неделю, возможно, маловато.
2. Второе. Речь именно шла о способности ребенка "подхватить" (пик ит ап) лангуаге путем просмотра контента на иностранном языке. Систематизированно и не за один раз. Это возрастное "окно возможностей". По проведенным исследованиям, оно открыто с практически рождения и закрывается примерно в 11 лет. Чем раньше в него влазить - тем лучше. Это не только изучения иностранного языка касается, много чего. Мои друзья ребенка с раннего возраста учили шахматам. В 6 лет - 3 место на взрослом турнире. Уже писал - 6 или 7 языков. Другое дело, что перегрузили ребенка и потом были определенные проблемы. Ну так надо с чувством меры такие вещи делать. 3. Речь началась с поста, в котором было было сказано, что контент просматривался на Мови и лангуаге. На что Вы отреагировали так, что язык тоже может быть, но лангуаге - для большинства не под силу. И тут уж влез я со своими 5 центами, с попыткой убедить Вас и остальных, что у ребенка есть уникальные способности ввиду природных возможностей, которых нет у большинства взрослых, просто впитать иностранный язык через контент (мультики в данном случае). Не важно - собирается он эмигрировать или нет, эмигрировал он или нет.
Вы ошибаетесь. Засомневался уже сам и поискал. Началось с моего поста viewtopic.php?p=5851543#p5851543. До этого речь была просто об интересах подростка. Я привёл интересные мультики для малышей на русском языке и написал, что, вероятно, есть и на английском. но наши дети не знают англ. настолько, чтобы их понимать. О том, что "не под силу" выучить я не писал нигде. И я вам дважды задавал вопрос - сколько из наших малышей сегодня хотя бы более-менее свободно даже не говорят, а понимают английский (а не учат его). В достаточной мере, чтобы воспринимать информацию? Реально? Много вы знаете таких дошкольников, а не 12-14 лет?
Мои дети не принимали решение что им нужен Инглиш и не нужен русиш. Они не понимали еще этого, слищком маленькие были. Это мы с женой поставили им правила игры, которые позволили как можно скорей пикапнуть Инглиш. И это сработало. Вместе с другими мерами.
Понятно, что принимали решение не дети, а вы. Но вы могли им объяснить это решение. Как объяснить такое решение ребёнку в Украине? Просто командный запрет? Вряд ли такое получится.
И повторюсь, в мою группу в Киеве уровня Аппер Интермидиэйт, приходили и уходили школьники. уходили потому что имели намного выше уровень чем моя группа. Школьники, дети. Лет 12-14. Времена, когда школьники могли к концу школы сказать Май нейм из Уася и Ландан из зе кэпитал оф Грейт Бритн, к счастью, давно остались в далеком прошлом.
И повторюсь, я ни разу не говорил о невозможности выучить английский детям.
На днях я подготовлю материал по девиациям, не по всем (их слишком много ) хотя бы по самым интересным. Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации. Девиация не лёгкий насморк, она постепенно уничтожает всё хорошее что есть в человеке и формирует зависимость от самой себя.
Не ограничивался этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Ну я имею ввиду, ставить диагнозы читателям здесь. Ты ведь уже это делал., не надо с нуля нарушать никакие нормы этики психолога. Уже все сделано ранее
та ладно, воно ж вродь групової терапії)) безплатно. не був на такім? А я заглядав. Даж знаю одного наркомана якому помогло. Правда в поєднанні з серйозними фіз нагрузками. Бігав довгі дистанції з рюкзаками з водою, зара вилікувався і сам торгує наркотиками Я тож минулих днів був деструктивним, но поспілкувався і почуйствував як одкрилась нижня чакра.
Hotab написав:Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать.
Не потрібно мене по теліку заряжать. Пілот-психолог це як, мавпи сидять мовчки і слухають як повз них пролетів Карлсон? Тобто, вся Віталькіна зграя тупо поміняла вожака? Ось вам і психологи, ось вам і cукіни сини, а кажете ворон ворону глаз не виклює, а психологи схоже можуть.
Wirująświatła написав:Или дети. Общечеловеческая ценность? Очевидно да. Но нагулянные/внебрачные/нежеланные дети и сироты не имеют той моральной ценности в обществе, что семейные. А было время что вообще дети ценностью не являлись. Их воспринимали как домашний скот или чуть лучше. ........, Зависть производное от злобы, если не ошибаюсь.
Тоже начну с конца.
Скорее наоборот. Часто именно зависть порождает злобу. Но не всегда. Иногда зависть является стимулом для саморазвития, даёт пример цели. В любом случае, явление это столь массовое, что его стоит принимать как норму. Возможно даже, что отсутствие зависти следует считать девиаций.
То, что дети достаточно недавно не являлись ценностью, говорит о том, что ценности не являются неизменными. Да и само существование общечеловеческих ценностей это ставит под сомнение. С войнами та же картина. Для кого-то ценностью является человеческая жизнь, а для кого-то воинская доблесть и завоевания. Последнее во всей истории встречается чаще. Т.о. получается, что ценности столь же разнятся у разных групп людей, как и мораль. Я бы назвал мораль некоей группы формализацией ее ценностей.
Wirująświatła написав:дети и сироты не имеют той моральной ценности в обществе, что семейные.
Чому це? Власний приклад, в нашу сім`ю ми плануємо взять дитину-сироту. Чому? Власні діти вже виросли і ми можемо собі дозволити виростити ще одну дитину, точніше вивести її в люди, дати все можливе для цього.
Сибарит написав:Да и само существование общечеловеческих ценностей это ставит под сомнение.
я вам не желаю жить без общечеловеческих ценностей, а сомневаться в том что вам дарит положительные эмоции и желание жить - какой то вид мазохизма. У вас есть дети/внуки? допустим да. Вы их любите или сомневаетесь ценность ли они, ведь когда то дети не были ценностью, может и сейчас не ценность? может не надо их любить?
в ценности вашей жизни вы тоже сомневаетесь? или как ваша жизнь ценность, а жизнь того кто рядом нет? есть такие люди для которых ценностей нет. Любая девиация по итогу к этому ведёт. Я вас не осуждаю. это ваши проблемы.
Сибарит написав:. Для кого-то ценностью является человеческая жизнь, а для кого-то воинская доблесть и завоевания. Последнее во всей истории встречается чащ
я не занимаюсь интерпретациями что там у кого то. На вопросы выше тоже не надо отвечать, тем более правду вы не скажете. Начнете выдумывать какие то теории, которых и без вас уже миллион. Я знаю на что я опираюсь когда говорю про Общечеловеческие ценности. На что опираетесь вы мне без разницы) ваше право выбрать любую точку зрения.
Общечеловеческие ценности находят отражение в высших чувствах. Тот кто их ощущает в них не сомневается. А доказать самоубийце ценность жизни невозможно и такой задачи перед психологами нет. Принцип добровольности. Если человек хочет умереть он должен умереть. Даже если это чей то ребенок. Так сказала природа. Природе не нужны люди которые не хотят жить. Это космический мусор. Медицина бессильна. Связь общечеловеческих ценностей и желания жить сами сможете загуглить?
По мнению Бека, активация таких депрессивных когниций в результате соответствующих жизненных событий увеличивает шансы на развитие негативной когнитивной триады, которая является достаточной и непосредственной причиной депрессии. Негативная когнитивная триада включает в себя негативные шаблоны мышления о себе (например, самоунижение), о мире (например, убеждение, что жизнь несправедлива, а другие люди враждебны) и о будущем (например, убеждение, что ничего никогда не изменится к лучшему). В большей части исследований, когнитивная уязвимость была операционализирована посредством самоотчетов участников о содержании их дисфункциональных установок. Существующие исследования в целом подтвердили связь между дисфункциональными установками и будущей депрессией у детей и подростков. Например, два исследования на больших выборках школьников, показали, что более высокие баллы по шкале дисфункциональных установок позволяют прогнозировать более выраженные симптомы депрессии и более тяжелые депрессивные эпизоды в течение последующих двух лет (DAS: Weissman & Beck, 1978; Marcotte, Levesque, & Fortin, 2006; Lewinsohn et al., 1994). https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2365464/
дисфункциональные установки в т.ч. (и в 1ю очередь) это отрицание ценностей. Отрицайте себе пожалуйста
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 04 тра, 2025 19:37, всього редагувалось 4 разів.
Banderlog написав:про сзч спитай мене в нападі, і там я тобі не скажу ібо нєфіг говорить лишнього
Ясно.
успокойся, все мутно і неоднозначно) От шо тебе так мучає неопрєдєльонность? Ти хотів б шоб я як якийсь забутий герой навоювався, виставив ролик в ютубі шо йду в сзч, пішов, і сів в тюрму в знак протеста системі?)
Не псіхуй! І не розказуй за себе)) А розкажи про чужі "косяки")) які косяками мали чкурнути після Великодня з Марсу?