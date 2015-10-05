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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Нед 04 тра, 2025 19:47
Wirująświatła написав:
в ценности вашей жизни вы тоже сомневаетесь
Я сомневаюсь только в том, что мои ценности разделяет все человечество.
Как и в том, что ценности неизменны.
Да и по большому счету, мне плевать на мнение о ценностях каких-то людей на другой стороне земли, как и Вам плевать на мое.
Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности.
Востаннє редагувалось Сибарит
в Нед 04 тра, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 19:49
Water написав: Hotab написав:
Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать.
Не потрібно мене по теліку заряжать.
Пілот-психолог це як, мавпи сидять мовчки і слухають як повз них пролетів Карлсон? Тобто, вся Віталькіна зграя тупо поміняла вожака?
Ось вам і психологи, ось вам і cукіни сини, а кажете ворон ворону глаз не виклює, а психологи схоже можуть.
Боже збав!! Мені ще на заняттях чітко пояснили, що психологія - це наука практична . Мало того, що треба постійно працювати з людьми, використовувати методики, так треба постійно читати новинки , які зʼявляються в цій науці. А вони майже всі починаються на англійській мові, і набагато пізніше приходять на рус. Коротше це постійне навчання, десь як юрист.
Я в цій сфері всі роки після отримання пластику не працював (дитяча психологія, якою я цікавився по мірі зростання дочки не в счьот)) . Тому диплом можна засунути нашому мамкіному психологу з комбіната в …шухляду.. для колекції.
Але базових знань, які я отримав, в принципі достатньо щоб сміятись з нашого комбінатного, який козиряє громіздкою і непотрібною майже нікому (хіба крім військових, у яких добуя часу на тисячі питань) методико м-м-пи-ай.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 20:05
Сибарит написав:
Я сомневаюсь только в том, что мои ценности разделяет все человечество.
не разделяет) как минимум люди с РАС не ощущают ценностей. например для некоторых видов РАС живая мама - пустой звук. любой человек может забрать ребенка к себе и с его стороны возражений не будет. ему пофиг мама или кто то другой. Будем на их ощущения ориентироваться?
Сибарит написав:
Да и по большому счету, мне плевать на мнение о ценностях каких-то людей на другой стороне земли, как и Вам плевать на мое.
так и должно быть. начни ковыряться в мнениях там и утоните. меня интересуют не мнения, а исследования. Представляете если каждый врач начнет выслушивать мнение пациентов о своей болезни, медикаментах, медицине и т.д.? у него крышак поедет.
Сибарит написав:
Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности.
а вот это интересно. тут люди усомнились в моем дипломе, но в своих дипломах не сомневаются).
Мощнейшая метрика - отношения со своими ценностями. Либо их нет (все состояния шизофренического спектра). либо человек их не ощущает (РАС). либо ощущает, но не распознаёт (низкий eq). либо ощущает распознаёт, но считает что его ценности - золото, а аналогичные ценности другого чловека - собачьи какашки ( когнитивные дефициты)
это если очень упрощённо.
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