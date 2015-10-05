Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 343344345346 Додано: Нед 04 тра, 2025 19:47 Wirująświatła написав: в ценности вашей жизни вы тоже сомневаетесь в ценности вашей жизни вы тоже сомневаетесь

Я сомневаюсь только в том, что мои ценности разделяет все человечество.

Как и в том, что ценности неизменны.

Да и по большому счету, мне плевать на мнение о ценностях каких-то людей на другой стороне земли, как и Вам плевать на мое.



Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности. Я сомневаюсь только в том, что мои ценности разделяет все человечество.Как и в том, что ценности неизменны.Да и по большому счету, мне плевать на мнение о ценностях каких-то людей на другой стороне земли, как и Вам плевать на мое.Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности. Востаннє редагувалось Сибарит в Нед 04 тра, 2025 19:50, всього редагувалось 1 раз. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8155 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6429 раз. Подякували: 21504 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 19:49 Water написав: Hotab написав: Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать. Не ограничивайся этим. Можно еще по телеку воду заряжать.

Не потрібно мене по теліку заряжать.

Пілот-психолог це як, мавпи сидять мовчки і слухають як повз них пролетів Карлсон? Тобто, вся Віталькіна зграя тупо поміняла вожака?

Ось вам і психологи, ось вам і cукіни сини, а кажете ворон ворону глаз не виклює, а психологи схоже можуть. Не потрібно мене по теліку заряжать.Пілот-психолог це як, мавпи сидять мовчки і слухають як повз них пролетів Карлсон? Тобто, вся Віталькіна зграя тупо поміняла вожака?Ось вам і психологи, ось вам і cукіни сини, а



Боже збав!! Мені ще на заняттях чітко пояснили, що психологія - це наука практична . Мало того, що треба постійно працювати з людьми, використовувати методики, так треба постійно читати новинки , які зʼявляються в цій науці. А вони майже всі починаються на англійській мові, і набагато пізніше приходять на рус. Коротше це постійне навчання, десь як юрист.

Я в цій сфері всі роки після отримання пластику не працював (дитяча психологія, якою я цікавився по мірі зростання дочки не в счьот)) . Тому диплом можна засунути нашому мамкіному психологу з комбіната в …шухляду.. для колекції.



Але базових знань, які я отримав, в принципі достатньо щоб сміятись з нашого комбінатного, який козиряє громіздкою і непотрібною майже нікому (хіба крім військових, у яких добуя часу на тисячі питань) методико м-м-пи-ай. Боже збав!! Мені ще на заняттях чітко пояснили, що психологія - це наука практична . Мало того, що треба постійно працювати з людьми, використовувати методики, так треба постійно читати новинки , які зʼявляються в цій науці. А вони майже всі починаються на англійській мові, і набагато пізніше приходять на рус. Коротше це постійне навчання, десь як юрист.Я в цій сфері всі роки після отримання пластику не працював (дитяча психологія, якою я цікавився по мірі зростання дочки не в счьот)) . Тому диплом можна засунути нашому мамкіному психологу з комбіната в …шухляду.. для колекції.Але базових знань, які я отримав, в принципі достатньо щоб сміятись з нашого комбінатного, який козиряє громіздкою і непотрібною майже нікому (хіба крім військових, у яких добуя часу на тисячі питань) методико м-м-пи-ай. Hotab Повідомлень: 14962 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 20:05 Сибарит написав: Я сомневаюсь только в том, что мои ценности разделяет все человечество. Я сомневаюсь только в том, что мои ценности разделяет все человечество. не разделяет) как минимум люди с РАС не ощущают ценностей. например для некоторых видов РАС живая мама - пустой звук. любой человек может забрать ребенка к себе и с его стороны возражений не будет. ему пофиг мама или кто то другой. Будем на их ощущения ориентироваться? Сибарит написав: Да и по большому счету, мне плевать на мнение о ценностях каких-то людей на другой стороне земли, как и Вам плевать на мое. Да и по большому счету, мне плевать на мнение о ценностях каких-то людей на другой стороне земли, как и Вам плевать на мое. так и должно быть. начни ковыряться в мнениях там и утоните. меня интересуют не мнения, а исследования. Представляете если каждый врач начнет выслушивать мнение пациентов о своей болезни, медикаментах, медицине и т.д.? у него крышак поедет. У психотерапевта есть такое правило все ваши мнения остаются за дверями. Потому что психотерапия это не про мнения. и тем более не споры о чём то. Для справки. на нашу ветку это правило не распространяется (вдруг кто подумает) Сибарит написав: Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности. Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности. а вот это интересно. тут люди усомнились в моем дипломе, но в своих дипломах не сомневаются).



Мощнейшая метрика - отношения со своими ценностями. Либо их нет (все состояния шизофренического спектра, БДР, абулия). либо человек их не ощущает (РАС). либо ощущает, но не распознаёт (низкий eq). либо ощущает распознаёт, но считает что его ценности - золото, а аналогичные ценности другого человека - собачьи какашки (Педагогическая запущенность, когнитивные дефициты, УО, метафизическая интоксикация)



это если очень упрощённо. любое расстройство бьёт по ощущению или пониманию ценностей. поэтому

Wirująświatła написав: Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации Забегая далеко вперёд, всех людей можно условно разделить на тех, кто движется к общечеловеческим ценностям и тех кто движется к ядру своей девиации не разделяет) как минимум люди с РАС не ощущают ценностей. например для некоторых видов РАС живая мама - пустой звук. любой человек может забрать ребенка к себе и с его стороны возражений не будет. ему пофиг мама или кто то другой. Будем на их ощущения ориентироваться?так и должно быть. начни ковыряться в мнениях там и утоните. меня интересуют не мнения, а исследования. Представляете если каждый врач начнет выслушивать мнение пациентов о своей болезни, медикаментах, медицине и т.д.? у него крышак поедет. У психотерапевта есть такое правило все ваши мнения остаются за дверями. Потому что психотерапия это не про мнения. и тем более не споры о чём то. Для справки. на нашу ветку это правило не распространяется (вдруг кто подумает)а вот это интересно. тут люди усомнились в моем дипломе, но в своих дипломах не сомневаются).Мощнейшая метрика - отношения со своими ценностями. Либо их нет (все состояния шизофренического спектра, БДР, абулия). либо человек их не ощущает (РАС). либо ощущает, но не распознаёт (низкий eq). либо ощущает распознаёт, но считает что его ценности - золото, а аналогичные ценности другого человека - собачьи какашки (Педагогическая запущенность, когнитивные дефициты, УО, метафизическая интоксикация)это если очень упрощённо. любое расстройство бьёт по ощущению или пониманию ценностей. поэтому Wirująświatła

Повідомлень: 29809 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 20:35 Wirująświatła написав: У психотерапевта есть такое правило все ваши мнения остаются за дверями. У психотерапевта есть такое правило все ваши мнения остаются за дверями.

Так я, вроде как, не пациент.

Я правильно понимаю, что если человек настолько нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение и уверен, что их разделяет весь мир, это норма. А осознание системы ценностей без оглядки на окружающих - это патология, даже если сама система ценностей почти полностью совпадает с общепринятой? Так я, вроде как, не пациент.Я правильно понимаю, что если человек настолько нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение и уверен, что их разделяет весь мир, это норма. А осознание системы ценностей без оглядки на окружающих - это патология, даже если сама система ценностей почти полностью совпадает с общепринятой? Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8155 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6429 раз. Подякували: 21504 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 20:44 Сибарит написав: Так я, вроде как, не пациент. Так я, вроде как, не пациент. я ж уточнил" на нашу ветку это правило не распространяется (вдруг кто подумает)" я ж уточнил" на нашу ветку это правило не распространяется (вдруг кто подумает)" Wirująświatła

Повідомлень: 29809 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 21:06 Сибарит написав: Я правильно понимаю, что если человек настолько нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение и уверен, что их разделяет весь мир, это норма. А осознание системы ценностей без оглядки на окружающих - это патология, даже если сама система ценностей почти полностью совпадает с общепринятой? Я правильно понимаю, что если человек настолько нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение и уверен, что их разделяет весь мир, это норма. А осознание системы ценностей без оглядки на окружающих - это патология, даже если сама система ценностей почти полностью совпадает с общепринятой? мнение человека для психолога равно нулю. Исключение некоторые тесты и методики (например iq или где через мнение психолог приходит к негативным шаблонам мышления). Человек волен думать что хочет или не думать вообще. . Если бы психолог опирался на мнения он бы не смог работать. Поэтому шо там куда кто подстраивает психолога не интересует. Навязывание моделей поведения, ценностей, мнений это педагогика



ценности окружения имеют значение для социализации. вы не придёте в подростковую банду со своими книгами. Там не поймут нафиг оно им надо. То есть понимать чужие ценности и ощущения - маст хэв. Перенимать ли их с оглядкой или без - личный выбор каждого, психолог это не журнал советчица.



Ребёнок нуждается в чужих ценностях, идут споры что он там ощущает/ не ощущает, но то что он их впитывет как губка это факт. Дети-маугли общечеловеческих ценностей не разделяли. Об этом есть подробные описания. В этом смысле да "человек нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение" ребенок и наркоман на заместительной терапии нуждаются в чужом мнении/одобрении/системе ценностей. потому что своих у них нет.



Но опять же психолог не даёт советы какую систему мнений/ценностей перенять, пойти в кружок макрамэ или в секцию дзюдо. Стать священиком или бандитом. Этот выбор человек должен сделать сам (даже ребёнок ) и если выбор окажется неправильный сам же это осознать.



осознание собственных ценностей приходит с опытом. Потому в банде все разделяют коллективные ценности, что является не просто нормой "а ускоренными курсами получения социального опыта и навыков адаптации" мнение человека для психолога равно нулю. Исключение некоторые тесты и методики (например iq или где через мнение психолог приходит к негативным шаблонам мышления). Человек волен думать что хочет или не думать вообще. . Если бы психолог опирался на мнения он бы не смог работать. Поэтому шо там куда кто подстраивает психолога не интересует. Навязывание моделей поведения, ценностей, мнений это педагогикаценности окружения имеют значение для социализации. вы не придёте в подростковую банду со своими книгами. Там не поймут нафиг оно им надо. То есть понимать чужие ценности и ощущения - маст хэв. Перенимать ли их с оглядкой или без - личный выбор каждого, психолог это не журнал советчица.Ребёнок нуждается в чужих ценностях, идут споры что он там ощущает/ не ощущает, но то что он их впитывет как губка это факт. Дети-маугли общечеловеческих ценностей не разделяли. Об этом есть подробные описания. В этом смысле да "человек нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение" ребенок и наркоман на заместительной терапии нуждаются в чужом мнении/одобрении/системе ценностей. потому что своих у них нет.Но опять же психолог не даёт советы какую систему мнений/ценностей перенять, пойти в кружок макрамэ или в секцию дзюдо. Стать священиком или бандитом. Этот выбор человек должен сделать сам (даже ребёнок ) и если выбор окажется неправильный сам же это осознать.осознание собственных ценностей приходит с опытом. Потому в банде все разделяют коллективные ценности, что является не просто нормой "а ускоренными курсами получения социального опыта и навыков адаптации" Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 04 тра, 2025 21:34, всього редагувалось 4 разів. Wirująświatła

Повідомлень: 29809 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 21:09 Сибарит написав: Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности. Из того, что я усомнился в ценности ценностей никак не определяются мои личные ценности.

Можно пару Ваших в студію?

І орієнтовний вік скажіть.

Я от тєряюсь в напрямку старіння) понятно, що мрія про вічну молодість тільки донька мрії про безсмертя)

Но

Без молодості безсмертя немає смислу.

Блін, не так сказав.

Смисл таки важливіший молодості.) Можно пару Ваших в студію?І орієнтовний вік скажіть.Я от тєряюсь в напрямку старіння) понятно, що мрія про вічну молодість тільки донька мрії про безсмертя)НоБез молодості безсмертя немає смислу.Блін, не так сказав.Смисл таки важливіший молодості.) Banderlog

Повідомлень: 2594 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 21:20 Wirująświatła написав:



осознание собственных ценностей приходит с опытом. Потому в банде все разделяют коллективные ценности, что является не просто нормой "а ускоренными курсами получения социального опыта и навыков адаптации" осознание собственных ценностей приходит с опытом. Потому в банде все разделяют коллективные ценности, что является не просто нормой "а ускоренными курсами получения социального опыта и навыков адаптации"

церква може якось замінити банду?

А піонерія? Скаути? Секція підліткових "східних" єдиноборств?

Ви зараз скажете, що там є піонервожаті і сенсеї... но хіба в "банді" без цього? церква може якось замінити банду?А піонерія? Скаути? Секція підліткових "східних" єдиноборств?Ви зараз скажете, що там є піонервожаті і сенсеї... но хіба в "банді" без цього? Banderlog

Повідомлень: 2594 З нами з: 24.06.14 Подякував: 108 раз. Подякували: 75 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 21:28 Banderlog написав: Можно пару Ваших в студію?

І орієнтовний вік скажіть.

Можно пару Ваших в студію?І орієнтовний вік скажіть.

Я обычно избегаю ответов на личные вопросы, н.т. возраст когда-то уже называл, повторюсь. Мне 56.

Или Вы имели ввиду возраст ценностей? 😁



Что касается моей системы ценностей, Я от ее обсуждения воздержусь. Ибо есть риск, что они тогда перестанут быть моими.

Моя личная религия имеет только одну строгую заповедь: не проповедуй. Я обычно избегаю ответов на личные вопросы, н.т. возраст когда-то уже называл, повторюсь. Мне 56.Или Вы имели ввиду возраст ценностей? 😁Что касается моей системы ценностей, Я от ее обсуждения воздержусь. Ибо есть риск, что они тогда перестанут быть моими.Моя личная религия имеет только одну строгую заповедь: не проповедуй. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 8155 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6429 раз. Подякували: 21504 раз. Профіль 130 82 38 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 343344345346 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3988

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34