Додано: Нед 04 тра, 2025 21:06

Сибарит написав: Я правильно понимаю, что если человек настолько нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение и уверен, что их разделяет весь мир, это норма. А осознание системы ценностей без оглядки на окружающих - это патология, даже если сама система ценностей почти полностью совпадает с общепринятой? Я правильно понимаю, что если человек настолько нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение и уверен, что их разделяет весь мир, это норма. А осознание системы ценностей без оглядки на окружающих - это патология, даже если сама система ценностей почти полностью совпадает с общепринятой?

мнение человека для психолога равно нулю (не путать с согласием на работу с психологом - оно обязательно). Исключение некоторые тесты и методики (например iq или где через мнение психолог приходит к негативным шаблонам мышления). Человек волен думать что хочет или не думать вообще. . Если бы психолог опирался на мнения он бы не смог работать. Поэтому шо там куда кто подстраивает психолога не интересует. Навязывание моделей поведения, ценностей, мнений это педагогикаценности окружения имеют значение для социализации. вы не придёте в подростковую банду со своими книгами. Там не поймут нафиг оно им надо. То есть понимать чужие ценности и ощущения - маст хэв. Перенимать ли их с оглядкой или без - личный выбор каждого, психолог это не журнал советчица.Ребёнок нуждается в чужих ценностях, идут споры что он там ощущает/ не ощущает, но то что он их впитывет как губка это факт. Дети-маугли общечеловеческих ценностей не разделяли. Об этом есть подробные описания. В этом смысле да "человек нуждается во всеобщем одобрении, что готов подстраивать свою систему ценностей под ближайшее окружение" ребенок и наркоман на заместительной терапии нуждаются в чужом мнении/одобрении/системе ценностей. потому что своих у них нет.Но опять же психолог не даёт советы какую систему мнений/ценностей перенять, пойти в кружок макрамэ или в секцию дзюдо. Стать священиком или бандитом. Этот выбор человек должен сделать сам (даже ребёнок ) и если выбор окажется неправильный сам же это осознать.осознание собственных ценностей приходит с опытом. Потому в банде все разделяют коллективные ценности, что является не просто нормой "а ускоренными курсами получения социального опыта и навыков адаптации"