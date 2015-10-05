Додано: Нед 04 тра, 2025 21:57

Сибарит написав: Скорее наоборот. Часто именно зависть порождает злобу. Но не всегда. Иногда зависть является стимулом для саморазвития, даёт пример цели. Скорее наоборот. Часто именно зависть порождает злобу. Но не всегда. Иногда зависть является стимулом для саморазвития, даёт пример цели.

Зависть как черта характера может быть выявлена в следующих проявлениях:



1. Эгоцентризм и недостаточная способность к эмпатии. Завистливый человек может испытывать сильное желание иметь то, что принадлежит другим и его отличает недостаток сочувствия к чувствам и потребностям других людей.



2. Низкая самооценка. Завистливый человек имеет низкую самооценку и ощущение неполноценности. Чтобы компенсировать свои собственные ощущения недостаточности он испытывает зависть к тем, у кого есть лучшие качества или достижения.



3. Неудоволетвореные желания и амбиции – постоянные спутники завистливого человека, они завидуют тем, кто достиг успеха и обладает материальными благами, которых они сами желают, но ощущают, что не могут этого достичь.



4. Конкурентность и стремление к преимуществу перед другими. Завистливые люди часто ощущают соперничество и недовольство, когда видят, что кто-то другой достигает успеха или получает признание.



5. Обидчивость и желание мести: завистливые люди могут испытывать гнев и разочарование из-за того, что им не удалось достичь того, чего достигли другие, и могут стремиться нанести ущерб или унизить тех, кому завидуют.



Зависть как комплекс включает в себя:



1. Обсессивное сравнение: завистливые люди часто зациклены на сравнении себя с другими. Они постоянно оценивают свои достижения и имущество относительно других и страдают от нежелательного истолкования различий между собой и другими.



2. В результате этого постоянного сравнения возникает стабильное чувство недовольства и неполноценности.



3. Постоянное пребывание в негативных эмоциях, таких как гнев, разочарование, обида и досада. Это значительно влияет на эмоциональное состояние и психологическое благополучие.



4. Конкуренция или обесценивание. Завистливые люди могут испытывать сильное желание уравняться или превзойти тех, кому они завидуют. Они могут стремиться достичь того же уровня успеха, иметь те же материальные блага или обладать теми же качествами, чтобы уменьшить свою зависть.



5. Манипулятивное поведение: Некоторые завистливые люди могут использовать манипуляцию и стратегии манипуляции для достижения своих целей. Они могут пытаться ослабить или разрушить успехи других, чтобы снизить свою зависть или создать ощущение своей превосходности.



6. Отрицательное влияние на отношения: Зависть может негативно сказываться на отношениях с другими людьми. Завистливые люди могут испытывать чувство враждебности и неприязни к тем, кому они завидуют. Это может привести к конфликтам, разрывам взаимоотношений и социальной изоляции.

никогда не интересовался завистью загуглил и вот что нарылтаки зависть это не производная, а вполне автономная и самодостаточная девиация.