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#<1 ... 344345346347 Додано: Нед 04 тра, 2025 21:49 Re: Психологія та інші цікавинки Не помню точно, кому спасибо, но минералка + яблочный сок (без сахара) с ГИ 41, офигенная вещь.

Бомба Бетон

Повідомлень: 4877 З нами з: 17.12.22 Подякував: 170 раз. Подякували: 353 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 21:57 Сибарит написав: Скорее наоборот. Часто именно зависть порождает злобу. Но не всегда. Иногда зависть является стимулом для саморазвития, даёт пример цели. Скорее наоборот. Часто именно зависть порождает злобу. Но не всегда. Иногда зависть является стимулом для саморазвития, даёт пример цели. никогда не интересовался завистью загуглил и вот что нарыл

Зависть как черта характера может быть выявлена в следующих проявлениях:



1. Эгоцентризм и недостаточная способность к эмпатии. Завистливый человек может испытывать сильное желание иметь то, что принадлежит другим и его отличает недостаток сочувствия к чувствам и потребностям других людей.



2. Низкая самооценка. Завистливый человек имеет низкую самооценку и ощущение неполноценности. Чтобы компенсировать свои собственные ощущения недостаточности он испытывает зависть к тем, у кого есть лучшие качества или достижения.



3. Неудоволетвореные желания и амбиции – постоянные спутники завистливого человека, они завидуют тем, кто достиг успеха и обладает материальными благами, которых они сами желают, но ощущают, что не могут этого достичь.



4. Конкурентность и стремление к преимуществу перед другими. Завистливые люди часто ощущают соперничество и недовольство, когда видят, что кто-то другой достигает успеха или получает признание.



5. Обидчивость и желание мести: завистливые люди могут испытывать гнев и разочарование из-за того, что им не удалось достичь того, чего достигли другие, и могут стремиться нанести ущерб или унизить тех, кому завидуют.



Зависть как комплекс включает в себя:



1. Обсессивное сравнение: завистливые люди часто зациклены на сравнении себя с другими. Они постоянно оценивают свои достижения и имущество относительно других и страдают от нежелательного истолкования различий между собой и другими.



2. В результате этого постоянного сравнения возникает стабильное чувство недовольства и неполноценности.



3. Постоянное пребывание в негативных эмоциях, таких как гнев, разочарование, обида и досада. Это значительно влияет на эмоциональное состояние и психологическое благополучие.



4. Конкуренция или обесценивание. Завистливые люди могут испытывать сильное желание уравняться или превзойти тех, кому они завидуют. Они могут стремиться достичь того же уровня успеха, иметь те же материальные блага или обладать теми же качествами, чтобы уменьшить свою зависть.



5. Манипулятивное поведение: Некоторые завистливые люди могут использовать манипуляцию и стратегии манипуляции для достижения своих целей. Они могут пытаться ослабить или разрушить успехи других, чтобы снизить свою зависть или создать ощущение своей превосходности.



6. Отрицательное влияние на отношения: Зависть может негативно сказываться на отношениях с другими людьми. Завистливые люди могут испытывать чувство враждебности и неприязни к тем, кому они завидуют. Это может привести к конфликтам, разрывам взаимоотношений и социальной изоляции.



таки зависть это не производная, а вполне автономная и самодостаточная девиация. никогда не интересовался завистью загуглил и вот что нарылтаки зависть это не производная, а вполне автономная и самодостаточная девиация. Wirująświatła

Повідомлень: 29811 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 22:02 Бетон написав: Я тут пока гулял по воздуху, навеяло на мысль: жизнь - ..уйня, все бабы ..ляди, а солнце какой-то там фонарь.

Потом я вспомнил, что эту мысль кто-то уже говорил Я тут пока гулял по воздуху, навеяло на мысль: жизнь - ..уйня, все бабы ..ляди, а солнце какой-то там фонарь.Потом я вспомнил, что эту мысль кто-то уже говорил

Підтримую. Дякую за згадку про СЭР. Передивився. Підтримую. Дякую за згадку про СЭР. Передивився. alibob Повідомлень: 638 З нами з: 31.01.18 Подякував: 169 раз. Подякували: 74 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 22:04 Бетон написав: Я тут пока гулял по воздуху, навеяло на мысль: жизнь - ..уйня, все бабы ..ляди, а солнце какой-то там фонарь.

Потом я вспомнил, что эту мысль кто-то уже говорил Я тут пока гулял по воздуху, навеяло на мысль: жизнь - ..уйня, все бабы ..ляди, а солнце какой-то там фонарь.Потом я вспомнил, что эту мысль кто-то уже говорил



....ну а про себе ?

Щось ви не дуже сумлінний ... ....ну а про себе ?Щось ви не дуже сумлінний ... холява 2 Форумчанин року Повідомлень: 5246 З нами з: 27.09.12 Подякував: 4140 раз. Подякували: 4538 раз. Профіль 5 22 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 04 тра, 2025 23:41 ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав: ..............

Предложите на замену украинские. Навіть якщо знайти щось де типу немає (безпосередньо) рос пропаганди, вирощуючи дитину на російському контенті ви вирощуєте її під російське інфополе. Там вже підуть російські тік токи/інстаграми, музвиконавці і інші інфопродукти і все, пастка закрилася.

Зате не напрягалися, підсадили на смєшаріків з фіксіками.

Я аж не знаю, як я без них виріс.

https://www.facebook.com/share/r/1AiYrH ... tid=wwXIfr Навіть якщо знайти щось де типу немає (безпосередньо) рос пропаганди, вирощуючи дитину на російському контенті ви вирощуєте її під російське інфополе. Там вже підуть російські тік токи/інстаграми, музвиконавці і інші інфопродукти і все, пастка закрилася.Зате не напрягалися, підсадили на смєшаріків з фіксіками.Я аж не знаю, як я без них виріс.

Как вы выросли, не знаю.

Насчёт пастки это ваше личное мнение, по принципу "гірше, аби інше".

И вы давно высказывались: "Россия - враг и любой ценой подалі від Росії".

Мне совсем не нравится сегодняшняя РФ, не принимаю сегодняшнюю росс. идеологию, но я не согласен с "любой ценой" и не согласен с вашей идеей "вирощуєте під російське інфополе... і все, пастка закрилася".

Вам не кажется, что это типично советский подход? Тогда боялись западного "інфополя" и глушили всякие "голоса", не веря в "мощь советской пропаганды". Теперь вы боитесь "російського інфополя". Ребёнок всё же живёт в Украине с постоянным влиянием украинского инфополя, но вы почему-то не верите в это влияние и дабы не победило российское, хотите добиться, чтобы дети просто не понимали русский язык.

Я хорошо понимаю укр. писателей, на беседу с одним из представителей которых вы сослались. Для них язык помеха - конкуренты. Но им и англ. язык тоже на фиг не упал. Сегодня они об этом не говорят, т.к. у нас практически нет (очень мало) людей и, тем более, детей, которые свободно читают англ. литературу. Посмотрите, что будет, когда их станет много. Будут так же протестовать против этого. Українським письменникам нужно, чтобы усі читали тільки українські книжки і взагалі будь-які видання, а для цього треба, щоб вони знали тільки українську мову.

Хороший метод борьбы с "чуждой идеологией". Вот только почему-то Союз это не спасло.

Вы не написали мне в ответ, что вместо "Пин-кода" и "Фиксиков" надо предложить детям... Что? А нечего предложить.

Просто поразительно, как самые ярые противники СССР и его идеологии предлагают (и настаивают!) абсолютно те же методы, против которых протестуют. Как вы выросли, не знаю.Насчёт пастки это ваше личное мнение, по принципу "гірше, аби інше".И вы давно высказывались: "Россия - враг и любой ценой подалі від Росії".Мне совсем не нравится сегодняшняя РФ, не принимаю сегодняшнюю росс. идеологию, но я не согласен с "любой ценой" и не согласен с вашей идеей "вирощуєте під російське інфополе... і все, пастка закрилася".Вам не кажется, что это типично советский подход? Тогда боялись западного "інфополя" и глушили всякие "голоса", не веря в "мощь советской пропаганды". Теперь вы боитесь "російського інфополя". Ребёнок всё же живёт в Украине с постоянным влиянием украинского инфополя, но вы почему-то не верите в это влияние и дабы не победило российское, хотите добиться, чтобы дети просто не понимали русский язык.Я хорошо понимаю укр. писателей, на беседу с одним из представителей которых вы сослались. Для них язык помеха - конкуренты. Но им и англ. язык тоже на фиг не упал. Сегодня они об этом не говорят, т.к. у нас практически нет (очень мало) людей и, тем более, детей, которые свободно читают англ. литературу. Посмотрите, что будет, когда их станет много. Будут так же протестовать против этого. Українським письменникам нужно, чтобы усі читали тільки українські книжки і взагалі будь-які видання, а для цього треба, щоб вони знали тільки українську мову.Хороший метод борьбы с "чуждой идеологией". Вот только почему-то Союз это не спасло.Вы не написали мне в ответ, что вместо "Пин-кода" и "Фиксиков" надо предложить детям... Что? А нечего предложить.Просто поразительно, как самые ярые противники СССР и его идеологии предлагают (и настаивают!) абсолютно те же методы, против которых протестуют.



Я могу пояснить...хотя ФЕйслесс все-таки пояснил, но на своем местном опыте.

Мне тут приходится общаться с местными бывшими "нашими", в тч из Украины.

Сначала ребенок смотрит фиксиков на русском, ему это комфортно.

Потом он смотрит детские передачи ...на русском. Ему это комфортно.

Потом он смотрит фильмы и сериалы. На русском. Ему это комфортно.

Потом он смотрит новости на русском. Ему это комфортно.

Потом он смотрит новости на украинском. И ему это НЕ комфортно.

И тогда он берет бело-сине-красную тряпку и выходит на улицу с крикамми "Пуйло спаси нас".

Среди тех русскоязычных, которые смотрят комфортный для них контент, очень мало имеют достаточно критического мышления, чтобы не подпадать под пропаганду.

Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.

Если раша имеет влияние на разные языковые группы по всему миру через англо-испано-германо-...-арабо говорящие СМИ, то почему Украина не пытается донести свою точку зрения через пусть и русскоговорящие СМИ на территории других стран?

Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит, на ЯЗЫКЕ нет никакой информации проукраинского содержания.

Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием. Я могу пояснить...хотя ФЕйслесс все-таки пояснил, но на своем местном опыте.Мне тут приходится общаться с местными бывшими "нашими", в тч из Украины.Сначала ребенок смотрит фиксиков на русском, ему это комфортно.Потом он смотрит детские передачи ...на русском. Ему это комфортно.Потом он смотрит фильмы и сериалы. На русском. Ему это комфортно.Потом он смотрит новости на русском. Ему это комфортно.Потом он смотрит новости на украинском. И ему это НЕ комфортно.И тогда он берет бело-сине-красную тряпку и выходит на улицу с крикамми "Пуйло спаси нас".Среди тех русскоязычных, которые смотрят комфортный для них контент, очень мало имеют достаточно критического мышления, чтобы не подпадать под пропаганду.Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.Если раша имеет влияние на разные языковые группы по всему миру через англо-испано-германо-...-арабо говорящие СМИ, то почему Украина не пытается донести свою точку зрения через пусть и русскоговорящие СМИ на территории других стран?Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит, на ЯЗЫКЕ нет никакой информации проукраинского содержания.Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием. rjkz

Повідомлень: 17314 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8564 раз. Подякували: 5404 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 00:02 _Mykola_ написав: rjkz написав: Пример, который Вам нужен - мои дети приехали в США с родным ЯЗЫкОМ.

Но на просмотры контента на языке был установлен лимит в 40 минут в день.

На Инглише - без лимита. Пример, который Вам нужен - мои дети приехали в США с родным ЯЗЫкОМ.Но на просмотры контента на языке был установлен лимит в 40 минут в день.На Инглише - без лимита.

Яким чином Ви змогли контролювати час перегляду котенту російською?

Як відділяли час російською/українською та англійською?



Крім як вручну кожного дня в історії перегляду, але ж є ще неавторизований перегляд який ніяк не проконтролюєш...



P.S. Якщо знайшли реально працюючий спосіб, буду вдячний якщо поділитися методикою. Яким чином Ви змогли контролювати час перегляду котенту російською?Як відділяли час російською/українською та англійською?Крім як вручну кожного дня в історії перегляду, але ж є ще неавторизований перегляд який ніяк не проконтролюєш...P.S. Якщо знайшли реально працюючий спосіб, буду вдячний якщо поділитися методикою.



Дети были в том возрасте, когда еще сами не лазили в чужой комп.

А по приезду у нас был только мой ноутбук. Я его им включал на то, что мы договаривались.

Есть еще один способ.

В ютубе формируете очередь просмотра и сажаете ребенка.

Сейчас это-бы не работало - у них давно свои компы, телефоны и планшеты.

Только фильмы по вечерам смотрим вместе.

Но уже и не надо никаких кнутов и пряников - все давно смотрится на лангуаге.

Для них ЯЗЫК уже второй язык, но в семье мы пока на нем.

Я пробовал вводить попытки разговаривать дома на Инглише - не пошло пока. ВО первых, разные весовые категории у нас с женой с одной стороны и детей сейчас с другой. Кстати, младший прочел все что написано про Гарри Поттера и предисторию. На Инглише. А там 10 томов, некоторые из которых по 700 страниц. И это после просмотров всего что есть по этой теме - про Гарри Поттера 8 фильмов (7-й из 2-х частей) и 3 предыстории. На Инглише.

Еще одна вещь, очень важная - обучение на Инглише.

Если-бы у нас не получилось уехать, то как минимум, они ходили-бы (и ходили до отъезда) на курсы, как максимум - школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть.

Оптимально - эмиграция. И в насколько возможнно раннем возрасте. Дети были в том возрасте, когда еще сами не лазили в чужой комп.А по приезду у нас был только мой ноутбук. Я его им включал на то, что мы договаривались.Есть еще один способ.В ютубе формируете очередь просмотра и сажаете ребенка.Сейчас это-бы не работало - у них давно свои компы, телефоны и планшеты.Только фильмы по вечерам смотрим вместе.Но уже и не надо никаких кнутов и пряников - все давно смотрится на лангуаге.Для них ЯЗЫК уже второй язык, но в семье мы пока на нем.Я пробовал вводить попытки разговаривать дома на Инглише - не пошло пока. ВО первых, разные весовые категории у нас с женой с одной стороны и детей сейчас с другой. Кстати, младший прочел все что написано про Гарри Поттера и предисторию. На Инглише. А там 10 томов, некоторые из которых по 700 страниц. И это после просмотров всего что есть по этой теме - про Гарри Поттера 8 фильмов (7-й из 2-х частей) и 3 предыстории. На Инглише.Еще одна вещь, очень важная - обучение на Инглише.Если-бы у нас не получилось уехать, то как минимум, они ходили-бы (и ходили до отъезда) на курсы, как максимум - школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть.Оптимально - эмиграция. И в насколько возможнно раннем возрасте. rjkz

Повідомлень: 17314 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8564 раз. Подякували: 5404 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 00:04 Успіх написав: Фуххххххх...

Дочитав цю гілку за останні 4 дні



Тож, чушпани... ой, тфу ти - шановне товариство!

Ви - оприділіться!!!

Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?

Труси/хрестик))

Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!







Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі! Фуххххххх...Дочитав цю гілку за останні 4 дніТож, чушпани... ой, тфу ти- шановне товариство!Ви - оприділіться!!!Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?Труси/хрестик))Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!



В какой области Вы считаете себя профессионалом? В какой области Вы считаете себя профессионалом? rjkz

Повідомлень: 17314 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8564 раз. Подякували: 5404 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 00:14 rjkz написав: не пошло пока. ВО первых, разные весовые категории у нас с женой с одной стороны и детей не пошло пока. ВО первых, разные весовые категории у нас с женой с одной стороны и детей у меня есть кейс руских выехавших на пмж в Китай . семья 2 детей. Дети (10-12л) свободно на туземском, родители ни бэ ни мэ. Пришла им какая то писулька в полицию - идут с детьми, те переводят. Аренда квартиры, ресторан - то же самое. Ржачно. причём они там шо то 5 лет и кроме нихау не знают ничего

Китай не может отказаться от иероглифов и перейти на алфавит.



Основные причины этого:



В китайском языке множество омофонов (слов, которые произносятся одинаково, но пишутся по-разному). В русском языке таких примеров немного, например, компания – кампания, бал ― балл, прут ― пруд. В китайском же языке практически к каждому слову можно подобрать омофон (без учёта тонов).



Например, ma, произнесённое разными тонами, переводится как лошадь, мама, конопля, браниться и т. д.



Полный отказ от иероглифики может привести к тому, что новое поколение окажется оторванным от огромного культурного наследия. Иероглифическая письменность насчитывает почти 5 тысяч лет и, в отличие от египетской, развилась до современного состояния.



Иероглифы объединяют все диалекты. у меня есть кейс руских выехавших на пмж в Китай . семья 2 детей. Дети (10-12л) свободно на туземском, родители ни бэ ни мэ. Пришла им какая то писулька в полицию - идут с детьми, те переводят. Аренда квартиры, ресторан - то же самое. Ржачно. причём они там шо то 5 лет и кроме нихау не знают ничего Wirująświatła

Повідомлень: 29811 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3475 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 344345346347 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3988

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34