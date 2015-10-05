rjkz написав:..........
Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.
Если раша имеет влияние на разные языковые группы по всему миру через англо-испано-германо-...-арабо говорящие СМИ, то почему Украина не пытается донести свою точку зрения через пусть и русскоговорящие СМИ на территории других стран?
Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит, на ЯЗЫКЕ нет никакой информации проукраинского содержания.
Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием.
Не надо мне объяснять элементарные вещи.
Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и англо-испано-германо- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".
Те, о ком вы говорите, не слушают "англо-испано-германо- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?
И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?
Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском?