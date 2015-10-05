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#<1 ... 345346347348 Додано: Пон 05 тра, 2025 02:06 rjkz написав: ..........

Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.

Если раша имеет влияние на разные языковые группы по всему миру через англо-испано-германо-...-арабо говорящие СМИ, то почему Украина не пытается донести свою точку зрения через пусть и русскоговорящие СМИ на территории других стран?

Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит, на ЯЗЫКЕ нет никакой информации проукраинского содержания.

Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием. ..........Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит,Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием.

Не надо мне объяснять элементарные вещи.

Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и англо-испано-германо- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".

Те, о ком вы говорите, не слушают "англо-испано-германо- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?

И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?

Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском? Не надо мне объяснять элементарные вещи.Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".Те, о ком вы говорите, не слушают "- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском? ЛАД 2 Повідомлень: 34300 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 345346347348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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