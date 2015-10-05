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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Пон 05 тра, 2025 02:06
rjkz написав:
..........
Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.Если раша имеет влияние на разные языковые группы по всему миру через англо-испано-германо-...-арабо говорящие СМИ, то почему Украина не пытается донести свою точку зрения через пусть и русскоговорящие СМИ на территории других стран?
Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит, на ЯЗЫКЕ нет никакой информации проукраинского содержания
.
Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием.
Не надо мне объяснять элементарные вещи.
Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и англо-испано-германо
- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".
Те, о ком вы говорите, не слушают "англо-испано-германо
- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?
И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?
Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 02:23
rjkz написав:
..............
Дети были в том возрасте, когда еще сами не лазили в чужой комп.
А по приезду у нас был только мой ноутбук. Я его им включал на то, что мы договаривались.
Есть еще один способ.
В ютубе формируете очередь просмотра и сажаете ребенка.
..........
Еще одна вещь, очень важная - обучение на Инглише.
Если-бы у нас не получилось уехать, то как минимум, они ходили-бы (и ходили до отъезда) на курсы, как максимум - школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть.
Оптимально - эмиграция. И в насколько возможнно раннем возрасте.
Вот интересно, когда вы пишете о своей семье, вы оцениваете ситуацию абсолютно трезво.
Но когда начинаете говорить абстрактно о детях в Украине и их изучении инязыков, это куда-то пропадает и вы начинаете рассматривать идеальные, но реально не существующие варианты.
"школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть" - знаю, есть. Но они не просто "не дешёвые", а весьма дорогие, хотя, конечно, есть в Киеве люди, которые могут себе это позволить. И такие школы, насколько знаю, только в Киеве. Что делать жителям других городов или недостаточно богатым для таких школ?
И ещё вопрос. Вы русскоговорящий. И в США вы, похоже, не слушаете украноязычные новости. А если и смотрите их в инете, то такие же возможности есть и у других. Тем не менее, вы не "берёте бело-сине-красную тряпку". Так, может, вопрос не в языке или, по крайней мере, не только в языке?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 02:27
Сибарит написав:
..........
Что касается моей системы ценностей, Я от ее обсуждения воздержусь. Ибо есть риск, что они тогда перестанут быть моими.
.....
Боитесь, что украдут?
Так, вроде, речь о нематериальных ценностях, украсть сложно.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 02:33
rjkz написав: Успіх написав:
Фуххххххх...
Дочитав цю гілку за останні 4 дні
Тож, чушпани... ой, тфу ти
- шановне товариство!
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Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?
Труси/хрестик))
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Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!
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Додано: Пон 05 тра, 2025 02:51
rjkz написав:
..............
В последний раз. Больше не буду.
Дети в состоянии (не сразу) понимать языки по мере развития.
Если им включать мультики на русском и только + общение в семье - вырастут русскоязычные.
Если будет мультиязыковая среда - вырастут малтилингуалами.
Это не результат. Это процесс достижения результата.
Не надо ребенку знать и понимать лангуаге, чтобы его изучать путем просмотра мультиков в том числе.
И не надо ему быть 12-14. Ему как раз надо быть 0-11 лет.
Потом, таки да, надо будет учить как иностранный язык, как взрослые.
Все.
Тоже в последний раз. Больше не буду.
Я не говорю об изучении языка
. Не знаю, сколько раз надо это повторить.
Для изучения языка
, действительно, не надо быть 12-14, вполне можно (и нужно) делать это в 0-11. В т.ч. и при помощи мультиков.
Чтобы изучать язык
, ребенку не надо "знать и понимать лангуаге".
Но я говорил не об изучении языка
, а об изучении техники, физики, законов вселенной
. Делать это при помощи мультиков на языке, который ребёнок не понимает, по-моему, невозможно.
Смотреть детские мультики с песенками, играми и пр., что ребёнку понятно и так - вполне реально и эффективно. Для изучения языка
.
Дать ребёнку смотреть мультики типа "Фиксиков" и "Пин-кода" на английском - он просто ничего не поймёт. И не выучит ни язык, ни технику или устройство мира.
Или вы считаете, что ребёнку это не нужно - пусть сначала
выучит язык, а уже потом
всё остальное?
И, кстати, судя по вашим словам, вы хотите добиться не того, чтобы ваши дети выросли "малтилингуалами" (мультилингвами), а того, чтобы они забыли русский и выросли чисто англоязычными.
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