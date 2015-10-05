Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 345346347348 Додано: Пон 05 тра, 2025 02:06 rjkz написав: ..........

Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.

Если раша имеет влияние на разные языковые группы по всему миру через англо-испано-германо-...-арабо говорящие СМИ, то почему Украина не пытается донести свою точку зрения через пусть и русскоговорящие СМИ на территории других стран?

Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит, на ЯЗЫКЕ нет никакой информации проукраинского содержания.

Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием. ..........Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит,Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием.

Не надо мне объяснять элементарные вещи.

Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и англо-испано-германо- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".

Те, о ком вы говорите, не слушают "англо-испано-германо- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?

И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?

Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском? Не надо мне объяснять элементарные вещи.Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".Те, о ком вы говорите, не слушают "- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском? ЛАД 2 Повідомлень: 34303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 02:23 rjkz написав: ..............

Дети были в том возрасте, когда еще сами не лазили в чужой комп.

А по приезду у нас был только мой ноутбук. Я его им включал на то, что мы договаривались.

Есть еще один способ.

В ютубе формируете очередь просмотра и сажаете ребенка.

..........

Еще одна вещь, очень важная - обучение на Инглише.

Если-бы у нас не получилось уехать, то как минимум, они ходили-бы (и ходили до отъезда) на курсы, как максимум - школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть.

Оптимально - эмиграция. И в насколько возможнно раннем возрасте. ..............Дети были в том возрасте, когда еще сами не лазили в чужой комп.А по приезду у нас был только мой ноутбук. Я его им включал на то, что мы договаривались.Есть еще один способ.В ютубе формируете очередь просмотра и сажаете ребенка...........Еще одна вещь, очень важная - обучение на Инглише.Если-бы у нас не получилось уехать, то как минимум, они ходили-бы (и ходили до отъезда) на курсы, как максимум - школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть.Оптимально - эмиграция. И в насколько возможнно раннем возрасте.

Вот интересно, когда вы пишете о своей семье, вы оцениваете ситуацию абсолютно трезво.

Но когда начинаете говорить абстрактно о детях в Украине и их изучении инязыков, это куда-то пропадает и вы начинаете рассматривать идеальные, но реально не существующие варианты.

"школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть" - знаю, есть. Но они не просто "не дешёвые", а весьма дорогие, хотя, конечно, есть в Киеве люди, которые могут себе это позволить. И такие школы, насколько знаю, только в Киеве. Что делать жителям других городов или недостаточно богатым для таких школ?

И ещё вопрос. Вы русскоговорящий. И в США вы, похоже, не слушаете украноязычные новости. А если и смотрите их в инете, то такие же возможности есть и у других. Тем не менее, вы не "берёте бело-сине-красную тряпку". Так, может, вопрос не в языке или, по крайней мере, не только в языке? Вот интересно, когда вы пишете о своей семье, вы оцениваете ситуацию абсолютно трезво.Но когда начинаете говорить абстрактно о детях в Украине и их изучении инязыков, это куда-то пропадает и вы начинаете рассматривать идеальные, но реально не существующие варианты."школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть" - знаю, есть. Но они не просто "не дешёвые", а весьма дорогие, хотя, конечно, есть в Киеве люди, которые могут себе это позволить. И такие школы, насколько знаю, только в Киеве. Что делать жителям других городов или недостаточно богатым для таких школ?И ещё вопрос. Вы русскоговорящий. И в США вы, похоже, не слушаете украноязычные новости. А если и смотрите их в инете, то такие же возможности есть и у других. Тем не менее, вы не "берёте бело-сине-красную тряпку". Так, может, вопрос не в языке или, по крайней мере, не только в языке? ЛАД 2 Повідомлень: 34303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 02:27 Сибарит написав: ..........

Что касается моей системы ценностей, Я от ее обсуждения воздержусь. Ибо есть риск, что они тогда перестанут быть моими.

..... ..........Что касается моей системы ценностей, Я от ее обсуждения воздержусь. Ибо есть риск, что они тогда перестанут быть моими......

Боитесь, что украдут?

Так, вроде, речь о нематериальных ценностях, украсть сложно. Боитесь, что украдут?Так, вроде, речь о нематериальных ценностях, украсть сложно. ЛАД 2 Повідомлень: 34303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 02:33 rjkz написав: Успіх написав: Фуххххххх...

Дочитав цю гілку за останні 4 дні



Тож, чушпани... ой, тфу ти - шановне товариство!

Ви - оприділіться!!!

Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?

Труси/хрестик))

Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!







Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі! Фуххххххх...Дочитав цю гілку за останні 4 дніТож, чушпани... ой, тфу ти- шановне товариство!Ви - оприділіться!!!Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші?Труси/хрестик))Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!



В какой области Вы считаете себя профессионалом? В какой области Вы считаете себя профессионалом?

1. Дорогі окуляри і способи їх отримання

2. Заряджає рації як ніхто, до 100% навіть може

3. Найчистіші кабанчики виходять з його рук

4. Журнал вміє писати

5. Копає суху землю.

6. Волохатим валіком робить, шо нормальній людині в голову не прийде 1. Дорогі окуляри і способи їх отримання2. Заряджає рації як ніхто, до 100% навіть може3. Найчистіші кабанчики виходять з його рук4. Журнал вміє писати5. Копає суху землю.6. Волохатим валіком робить, шо нормальній людині в голову не прийде Hotab Повідомлень: 14963 З нами з: 15.02.09 Подякував: 400 раз. Подякували: 2381 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 02:51 rjkz написав: ..............

В последний раз. Больше не буду.

Дети в состоянии (не сразу) понимать языки по мере развития.

Если им включать мультики на русском и только + общение в семье - вырастут русскоязычные.

Если будет мультиязыковая среда - вырастут малтилингуалами.

Это не результат. Это процесс достижения результата.

Не надо ребенку знать и понимать лангуаге, чтобы его изучать путем просмотра мультиков в том числе.

И не надо ему быть 12-14. Ему как раз надо быть 0-11 лет.

Потом, таки да, надо будет учить как иностранный язык, как взрослые.

Все. ..............В последний раз. Больше не буду.Дети в состоянии (не сразу) понимать языки по мере развития.Если им включать мультики на русском и только + общение в семье - вырастут русскоязычные.Если будет мультиязыковая среда - вырастут малтилингуалами.Это не результат. Это процесс достижения результата.Не надо ребенку знать и понимать лангуаге, чтобы его изучать путем просмотра мультиков в том числе.И не надо ему быть 12-14. Ему как раз надо быть 0-11 лет.Потом, таки да, надо будет учить как иностранный язык, как взрослые.Все. Тоже в последний раз. Больше не буду.

Я не говорю об изучении языка. Не знаю, сколько раз надо это повторить.

Для изучения языка, действительно, не надо быть 12-14, вполне можно (и нужно) делать это в 0-11. В т.ч. и при помощи мультиков.

Чтобы изучать язык, ребенку не надо "знать и понимать лангуаге".

Но я говорил не об изучении языка, а об изучении техники, физики, законов вселенной. Делать это при помощи мультиков на языке, который ребёнок не понимает, по-моему, невозможно.

Смотреть детские мультики с песенками, играми и пр., что ребёнку понятно и так - вполне реально и эффективно. Для изучения языка.

Дать ребёнку смотреть мультики типа "Фиксиков" и "Пин-кода" на английском - он просто ничего не поймёт. И не выучит ни язык, ни технику или устройство мира.

Или вы считаете, что ребёнку это не нужно - пусть сначала выучит язык, а уже потом всё остальное?

И, кстати, судя по вашим словам, вы хотите добиться не того, чтобы ваши дети выросли "малтилингуалами" (мультилингвами), а того, чтобы они забыли русский и выросли чисто англоязычными. Тоже в последний раз. Больше не буду.. Не знаю, сколько раз надо это повторить.Для, действительно, не надо быть 12-14, вполне можно (и нужно) делать это в 0-11. В т.ч. и при помощи мультиков.Чтобы, ребенку не надо "знать и понимать лангуаге".Но я говорил не об, а об изучении. Делать это при помощи мультиков на языке, который ребёнок не понимает, по-моему, невозможно.Смотреть детские мультики с песенками, играми и пр., что ребёнку понятно и так - вполне реально и эффективно. ДляДать ребёнку смотреть мультики типа "Фиксиков" и "Пин-кода" на английском - он просто ничего не поймёт. И не выучит ни язык, ни технику или устройство мира.Или вы считаете, что ребёнку это не нужно - пустьвыучит язык, а ужевсё остальное?И, кстати, судя по вашим словам, вы хотите добиться не того, чтобы ваши дети выросли "малтилингуалами" (мультилингвами), а того, чтобы они забыли русский и выросли чисто англоязычными. ЛАД 2 Повідомлень: 34303 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5321 раз. Подякували: 4842 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 05:53 Бетон написав: Я тут пока гулял по воздуху, навеяло на мысль: жизнь - ..уйня, все бабы ..ляди, а солнце какой-то там фонарь.

Потом я вспомнил, что эту мысль кто-то уже говорил Я тут пока гулял по воздуху, навеяло на мысль: жизнь - ..уйня, все бабы ..ляди, а солнце какой-то там фонарь.Потом я вспомнил, что эту мысль кто-то уже говорил



Аллюзия на Золотого теленка была сознательной или подсознательной?



- Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: "Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты".



Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А? Аллюзия на Золотого теленка была сознательной или подсознательной? rjkz

Повідомлень: 17320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8566 раз. Подякували: 5404 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 05:55 Бетон написав: Не помню точно, кому спасибо, но минералка + яблочный сок (без сахара) с ГИ 41, офигенная вещь.

Бомба Не помню точно, кому спасибо, но минералка + яблочный сок (без сахара) с ГИ 41, офигенная вещь.Бомба



Не за что.

Что такое ГИ41? Не за что.Что такое ГИ41? rjkz

Повідомлень: 17320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8566 раз. Подякували: 5404 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 06:18 rjkz написав: Зависть может убить абсолютно все Зависть может убить абсолютно все золотые слова .. золотые слова .. Wirująświatła

Повідомлень: 29812 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2482 раз. Подякували: 3476 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 06:23 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.

Если раша имеет влияние на разные языковые группы по всему миру через англо-испано-германо-...-арабо говорящие СМИ, то почему Украина не пытается донести свою точку зрения через пусть и русскоговорящие СМИ на территории других стран?

Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит, на ЯЗЫКЕ нет никакой информации проукраинского содержания.

Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием. ..........Тут есть претензии к украинской политике в плане ЯЗЫКА.Пока ситуация такова, что кроме ФРидом, который никто не популяризирует и никто почти не смотрит,Пока, на сегодняшний день, ЯЗЫК - это то, что использует росийская пропаганда в СМИ. Если смотришь СМИ на русском - ты под влиянием.

Не надо мне объяснять элементарные вещи.

Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и англо-испано-германо- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".

Те, о ком вы говорите, не слушают "англо-испано-германо- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?

И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?

Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском? Не надо мне объяснять элементарные вещи.Я знаю достаточно многих русскоязычных з границей, которые слушают новости на языке, но и- говорящие СМИ. И они не "берут бело-сине-красную тряпку" и не "выходят на улицу с криками "Пуйло спаси нас".Те, о ком вы говорите, не слушают "- говорящие СМИ"? Только российские? Они за годы пребывания за границей не сумели выучить эти языки?И я выделил важные моменты в вашем посте. Почему нет всего этого? Почему из всего арсенала методов инфовойны мы выбираем единственный и самый топорный - "железный занавес", и мечтаем о том, чтобы украинцы не воспринимали росс. пропаганду исключительно потому, что не понимают язык?Не сработает это. Во-первых, в ближайшем будущем это не произойдёт, при всех наших стараниях для этого должно пройти минимум 2 поколения. Во-вторых, кто помешает РФ начать пропаганду ещё и на украинском?



Я имел ввиду, что Украине следует вести более интенсивную информационную политику. Для этого следует создавать телевизионный (не смейтесь, много людей "предпенсионного" и пенсионного возрастов смотрят ТВ) контент на русском, английском, немецком,..., папуа-новогвинейском языках.

Иметь свои телеканалы.

Почему в США есть пакеты российских каналов на разных языках? И в американских пакетах русскоязычных каналов - как грязи. На любую тему - мода, огород, спорт (дохрена, в тч американский спорт), рыбалка, космос, фильмы - какие угодно.

Много кабельных каналов, по которым можно выбрать язык и в тч русский. Но не украинский. Я, например, когда-то с удовольствием следил за снукером. Но или английский (которого я тогда не знал) или русский.

Почему украинские пакеты только на украинском? Кроме Фридома?

Почему русскоязычные граждане США должны принимать только точку зрения раши, а Украины нет, потому что они не понимают Мовы?

Да! Для украинцев это может быть новостью, но большинство русскоязычных бывших граждан Украины, которые уехали 25+ лет назад не понимают Мовы.

Равно как и россияне.

Почему есть новостные агентства в Европе, которые вещают на европейских языках, но контролируются из моцвы?

Почему печатные издания есть на русском и нет на украинском?

Почему есть комсомольская правда для америки на русском и нет ни одной газеты на украинском?

Запрос есть.

И люди с проукраиской позицией среди русскоязычных есть. Но их могло быть больше.

Пример.

30+ лет выходила бумажная газета "Русская реклама". После начала большой войны, ее хозяева переименовали в "Р.реклама", чтобы убрать слово "русская".

Да тут война была за переименование известного ресторана "Русский самовар".

НЕ получилось. Но общественность пыталась. Я имел ввиду, что Украине следует вести более интенсивную информационную политику. Для этого следует создавать телевизионный (не смейтесь, много людей "предпенсионного" и пенсионного возрастов смотрят ТВ) контент на русском, английском, немецком,..., папуа-новогвинейском языках.Иметь свои телеканалы.Почему в США есть пакеты российских каналов на разных языках? И в американских пакетах русскоязычных каналов - как грязи. На любую тему - мода, огород, спорт (дохрена, в тч американский спорт), рыбалка, космос, фильмы - какие угодно.Много кабельных каналов, по которым можно выбрать язык и в тч русский. Но не украинский. Я, например, когда-то с удовольствием следил за снукером. Но или английский (которого я тогда не знал) или русский.Почему украинские пакеты только на украинском? Кроме Фридома?Почему русскоязычные граждане США должны принимать только точку зрения раши, а Украины нет, потому что они не понимают Мовы?Да! Для украинцев это может быть новостью, но большинство русскоязычных бывших граждан Украины, которые уехали 25+ лет назад не понимают Мовы.Равно как и россияне.Почему есть новостные агентства в Европе, которые вещают на европейских языках, но контролируются из моцвы?Почему печатные издания есть на русском и нет на украинском?Почему есть комсомольская правда для америки на русском и нет ни одной газеты на украинском?Запрос есть.И люди с проукраиской позицией среди русскоязычных есть. Но их могло быть больше.Пример.30+ лет выходила бумажная газета "Русская реклама". После начала большой войны, ее хозяева переименовали в "Р.реклама", чтобы убрать слово "русская".Да тут война была за переименование известного ресторана "Русский самовар".НЕ получилось. Но общественность пыталась. rjkz

Повідомлень: 17320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8566 раз. Подякували: 5404 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 06:50 ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Дети были в том возрасте, когда еще сами не лазили в чужой комп.

А по приезду у нас был только мой ноутбук. Я его им включал на то, что мы договаривались.

Есть еще один способ.

В ютубе формируете очередь просмотра и сажаете ребенка.

..........

Еще одна вещь, очень важная - обучение на Инглише.

Если-бы у нас не получилось уехать, то как минимум, они ходили-бы (и ходили до отъезда) на курсы, как максимум - школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть.

Оптимально - эмиграция. И в насколько возможнно раннем возрасте. ..............Дети были в том возрасте, когда еще сами не лазили в чужой комп.А по приезду у нас был только мой ноутбук. Я его им включал на то, что мы договаривались.Есть еще один способ.В ютубе формируете очередь просмотра и сажаете ребенка...........Еще одна вещь, очень важная - обучение на Инглише.Если-бы у нас не получилось уехать, то как минимум, они ходили-бы (и ходили до отъезда) на курсы, как максимум - школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть.Оптимально - эмиграция. И в насколько возможнно раннем возрасте.

Вот интересно, когда вы пишете о своей семье, вы оцениваете ситуацию абсолютно трезво.

Но когда начинаете говорить абстрактно о детях в Украине и их изучении инязыков, это куда-то пропадает и вы начинаете рассматривать идеальные, но реально не существующие варианты.

"школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть" - знаю, есть. Но они не просто "не дешёвые", а весьма дорогие, хотя, конечно, есть в Киеве люди, которые могут себе это позволить. И такие школы, насколько знаю, только в Киеве. Что делать жителям других городов или недостаточно богатым для таких школ?

И ещё вопрос. Вы русскоговорящий. И в США вы, похоже, не слушаете украноязычные новости. А если и смотрите их в инете, то такие же возможности есть и у других. Тем не менее, вы не "берёте бело-сине-красную тряпку". Так, может, вопрос не в языке или, по крайней мере, не только в языке? Вот интересно, когда вы пишете о своей семье, вы оцениваете ситуацию абсолютно трезво.Но когда начинаете говорить абстрактно о детях в Украине и их изучении инязыков, это куда-то пропадает и вы начинаете рассматривать идеальные, но реально не существующие варианты."школа с обучением на Инглише. В Киеве такие есть. Не дешевые, но есть" - знаю, есть. Но они не просто "не дешёвые", а весьма дорогие, хотя, конечно, есть в Киеве люди, которые могут себе это позволить. И такие школы, насколько знаю, только в Киеве. Что делать жителям других городов или недостаточно богатым для таких школ?И ещё вопрос. Вы русскоговорящий. И в США вы, похоже, не слушаете украноязычные новости. А если и смотрите их в инете, то такие же возможности есть и у других. Тем не менее, вы не "берёте бело-сине-красную тряпку". Так, может, вопрос не в языке или, по крайней мере, не только в языке?



Про изучение детьми Инглиша путем просмотра контента - тема закрыта.

По крайней мере с Вами.

Если у кого-то есть вопросы, могу ответить.

Про себя.

Мы смотрим новости украинского тв на Мове.

Интернет ресурсы мы смотрим и на Мове и на языке.

Так, к сожалению, получилось, что язык является средством межэтнического общения среди иммигрантов из стран бссср. Поэтому и американские тв новости есть на русском языке (с проукраинской позицией) и американские тв новости есть на украинском языке (редакция Настоящее время, бывшая радиостанция Голос Америки, создано и финансируется правительством США) и есть новостные ютуб каналы, созданные русскоязычными. Но тут нет карательной функции раши на блогеров. Если мы попадаем на контент проросийский и/или антиукраиский, то канал добавляется в черный список и больше нам не предлагается.

В случае с русскоязычным тв контентом, если это не Голос Америки, то там все однозначно. Есть еще "Дежурный по Нью Йорку", мы его давно не смотрели.

Мы приехали за несколько лет до большой войны, после начала которой многие перешли на Мову. Но там где можно, я говорю на Мове.

Пишу на языке.

Хотел-бы говорить на Инглише хоть в половину так свободно как говорю на Мове.

Да, в семье говорим на языке. Если кто-то может с нами говорить на Мове и это делает - мы отвечаем взаимностью.

Дети говорят на языке, старший еще немного может читать и писать. Младший - нет. Хотя за некоторые его антиросийские высказывания его-бы в раше посадили.

Но они не смотрят контент на русском или сделанный в раше. Про изучение детьми Инглиша путем просмотра контента - тема закрыта.По крайней мере с Вами.Если у кого-то есть вопросы, могу ответить.Про себя.Мы смотрим новости украинского тв на Мове.Интернет ресурсы мы смотрим и на Мове и на языке.Так, к сожалению, получилось, что язык является средством межэтнического общения среди иммигрантов из стран бссср. Поэтому и американские тв новости есть на русском языке (с проукраинской позицией) и американские тв новости есть на украинском языке (редакция Настоящее время, бывшая радиостанция Голос Америки, создано и финансируется правительством США) и есть новостные ютуб каналы, созданные русскоязычными. Но тут нет карательной функции раши на блогеров. Если мы попадаем на контент проросийский и/или антиукраиский, то канал добавляется в черный список и больше нам не предлагается.В случае с русскоязычным тв контентом, если это не Голос Америки, то там все однозначно. Есть еще "Дежурный по Нью Йорку", мы его давно не смотрели.Мы приехали за несколько лет до большой войны, после начала которой многие перешли на Мову. Но там где можно, я говорю на Мове.Пишу на языке.Хотел-бы говорить на Инглише хоть в половину так свободно как говорю на Мове.Да, в семье говорим на языке. Если кто-то может с нами говорить на Мове и это делает - мы отвечаем взаимностью.Дети говорят на языке, старший еще немного может читать и писать. Младший - нет. Хотя за некоторые его антиросийские высказывания его-бы в раше посадили.Но они не смотрят контент на русском или сделанный в раше. rjkz

Повідомлень: 17320 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8566 раз. Подякували: 5404 раз. Профіль 8 5 7 ВідповістиЦитата #<1 ... 345346347348 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 4003

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34