rjkz написав:Зависть - это не ценность. Это мощнейший деструктивный фактор.
Да, зависть значительно чаще бывает деструктивной, чем конструктивной. Но что это меняет? Она присуща практически всем. На ней строятся многие методы массового влияния. Мы в этом живём. А кто сказал, что общечеловеческие ценности все положительные? Реальные, а не декларируемые. Человек вообще существо достаточно е.
Успіх написав:Фуххххххх... Дочитав цю гілку за останні 4 дні
Тож, чушпани... ой, тфу ти - шановне товариство! Ви - оприділіться!!! Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші? Труси/хрестик)) Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!
Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!
В какой области Вы считаете себя профессионалом?
Вас влаштує відповідь, що в мене "срібні руки"?(трошки не дотягую до "золотих рук")
Успіх написав:Фуххххххх... Дочитав цю гілку за останні 4 дні
Тож, чушпани... ой, тфу ти - шановне товариство! Ви - оприділіться!!! Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші? Труси/хрестик)) Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!
Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!
В какой области Вы считаете себя профессионалом?
Вас влаштує відповідь, що в мене "срібні руки"?(трошки не дотягую до "золотих рук")
Успіх написав:Фуххххххх... Дочитав цю гілку за останні 4 дні
Тож, чушпани... ой, тфу ти - шановне товариство! Ви - оприділіться!!! Або ви признаєте цінність диплома Віталія, а якщо ні - то чим ваші дипломи кращі/цінніші? Труси/хрестик)) Або ВСІ дипломи цінуєте, або ВСІ дипломи - фтопку!
Бо моє ставлення до ВСІХ дипломів - ви в курсі!
В какой области Вы считаете себя профессионалом?
1. Дорогі окуляри і способи їх отримання 2. Заряджає рації як ніхто, до 100% навіть може 3. Найчистіші кабанчики виходять з його рук 4. Журнал вміє писати 5. Копає суху землю. 6. Волохатим валіком робить, шо нормальній людині в голову не прийде
Хотаб, треба було дописати, що сміятись потрібно після слова "лопата"! А то в тебе, як завжди - хочеш пожартувати, а воно в тебе не виходить. Що поробиш - така ти людина з не тим ВОСом, яка в перші хвилини повномасштабки першим ділом - обмінює свої гроші, а не біжить у військомат, щоб захистити БАТЬКІВЩИНУ! Отакий ти "військовий"!
Hotab написав:Особисто я через банківські аплікухи міняв всі наявні гривні (це десь пару тисяч доларів ) о 6-7 ранку 24.02.22.
Хотаб, треба було дописати, що сміятись потрібно після слова "лопата"!
Тут взагалі нічого смішного. Читаючи отой сюр який ти тут задвигаєш.
хочеш пожартувати, а воно в тебе не виходить
яка в перші хвилини повномасштабки першим ділом - обмінює свої гроші
І в перші години, і в перші дні, і зараз. І буду далі міняти.
а не біжить у військомат, щоб захистити БАТЬКІВЩИНУ
Я бігаю на доріжці, і по стадіонам. Рідко по вулицям, Бігти кудись зранку 24.02.22 було б найнерозумнішим рішенням, з огляду що я лежу в готелі Чайка, а вертоліт Н145 (ясно що державної авіації, не власний, і не комерційної авіації ) на аеродромі Чайка. Дивно було б бігти в військкомат мити снаряди, коли в тебе в руках вертоліт вартістю 10 млн євро, в якому медичного обладнання (по суті літаюча реанімація) на сотні тисяч євро. Така техніка і пілоти займаються медичною евакуацією (чим і зайнялись) , а не біжать у воєнкомат. Порядок використання державної авіації, і залучення до завдань пілотів державної авіації визначається державою . Не долярчиками з 8 класами. Не розумію чому ти ображаєшся. Я ж написав правду про все що ти вмієш. Про дрон не став, бо не вмієш ти в дрона.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 05 тра, 2025 09:13, всього редагувалось 2 разів.
Сибарит написав:А кто сказал, что общечеловеческие ценности все положительные? Реальные, а не декларируемые. Человек вообще существо достаточно е.
а какая связь общечеловеческих ценностей с е..тыми людьми? или вы верите что их придумали люди?! а принципы общежития без насилия макак придумали макаки? а разделение труда муравьев придумали муравьи? Человек только вербализировал общечеловеческие ценности в меру понимания своего опыта. Он их не создавал. иначе бы ребенок-маугли создал бы их сам себе, без влияния чужого опыта.
Разделение труда в колониях муравьев происходит автоматически, если в состав группы входит хотя бы шесть особей, и усиливается с увеличением размера колонии, сообщают американские исследователи в статье в Nature. Кроме того, разделение труда увеличивает среднюю выживаемость в колонии. Разделение обязанностей между особями сыграло важную роль в эволюции социальности, поясняют ученые.
Исследователи выяснили, что с увеличением размера группы поведение муравьев в ее составе становится разнообразнее. Оказалось, что если муравьи в маленьких колониях не привязаны к определенному типу работы, с увеличением колонии у ее членов появляется специализация. Критическое количество муравьев, при котором в группе появлялось устойчивое разделение труда, оказалось равно шести. При этом в колониях с большим числом особей количество поведенческих паттернов увеличилось. С увеличением размера колонии в эксперименте благодаря появлению разделения труда увеличилась выживаемость личинок и стабильность колонии в целом.
Авторы исследования подчеркивают, что появление разделения труда в группах муравьев не зависело от морфологических особенностей или разного возраста особей — напротив, полученные данные свидетельствуют в пользу теории самоорганизации, которая предсказывает появление разделения обязанностей даже в маленьких однородных по составу группах. Появление социальности, таким образом, во многом объясняется этой теорией.
Недавно та же исследовательская группа
обнаружила биохимическую причину разделения муравьев на касты — оказалось, что за постоянную способность к репродукции отвечает повышенная экспрессия инсулин-подобного пептида в мозге королев.