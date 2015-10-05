Разделение труда в колониях муравьев происходит автоматически, если в состав группы входит хотя бы шесть особей, и усиливается с увеличением размера колонии, сообщают американские исследователи в статье в Nature. Кроме того, разделение труда увеличивает среднюю выживаемость в колонии. Разделение обязанностей между особями сыграло важную роль в эволюции социальности, поясняют ученые.Исследователи выяснили, что с увеличением размера группы поведение муравьев в ее составе становится разнообразнее. Оказалось, что если муравьи в маленьких колониях не привязаны к определенному типу работы, с увеличением колонии у ее членов появляется специализация. Критическое количество муравьев, при котором в группе появлялось устойчивое разделение труда, оказалось равно шести. При этом в колониях с большим числом особей количество поведенческих паттернов увеличилось. С увеличением размера колонии в эксперименте благодаря появлению разделения труда увеличилась выживаемость личинок и стабильность колонии в целом.Авторы исследования подчеркивают, что появление разделения труда в группах муравьев не зависело от морфологических особенностей или разного возраста особей — напротив, полученные данные свидетельствуют в пользу теории самоорганизации, которая предсказывает появление разделения обязанностей даже в маленьких однородных по составу группах. Появление социальности, таким образом, во многом объясняется этой теорией.Недавно та же исследовательская группаобнаружилабиохимическую причину разделения муравьев на касты — оказалось, что за постоянную способность к репродукции отвечает повышенная экспрессия инсулин-подобного пептида в мозге королев.